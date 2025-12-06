Szoboszlai Dominik a gólja és a Liverpool újabb botlása után válaszokat vár a társaitól

Hat gólt hozott a Leeds és a Liverpool Premier League-mérkőzése szombat este, ráadásul mindegyik a második félidőben esett. Hugo Ekitiké révén már 2-0 is volt az állás, a Leeds innen jött vissza 2-2-re. Amikor a 81. percben Szoboszlai Dominik a harmadik vendéggólt megszerezte, akkor a Liverpool szurkolói már azt gondolták, hogy csapatuk megnyeri a találkozót, de a hosszabbításban az újoncnak erre is volt válasza. A 3-3-as eredménnyel aligha lehet elégedett a címvédő.

Szoboszlai Dominik ezzel a lövéssel szerezte meg a vezetést a Liverpoolnak, de ez sem ért három pontot a Leeds ellen (Fotó: OLI SCARFF / AFP)

A 25 éves magyar középpályás Arsenal elleni szabadrúgása három pontot ért, a mostani gólja viszont már nem. Szoboszlai a lefújás után a Sky Sportsnak nyilatkozott.

– Nem tudom, mi történt 2-0 után – kezdte Szoboszlai. – Azt gondolhattuk, hogy már megnyertük a meccset, pedig ez pontosan egy olyan mérkőzés volt, ahol ezt nem szabad elhinni és az ellenfelet alábecsülni. A tizenegyessel az ellenfél visszajött a meccsbe. Erre jól reagáltunk, de a végén kapott újabb gól nem a legkellemesebb dolog…

Mi történik a Liverpool öltözőjében a borzasztó idényben?

A magyar játékos szerint nem feltétlenül önbizalomhiány miatt jött vissza a Leeds, miután 2-2 után újra vezetett a Liverpool az ő góljával. Ezután arról kérdezték Szoboszlait, hogy az öltözői hangulatra mennyire nyomja rá a bélyeget a mostani, idáig a várakozástól elmaradó idény – a Liverpool jelenleg, mint címvédő a nyolcadik a bajnokságban.

Ami az öltözőben történik, az ott is marad, nem a nyilvánosságra tartozik. Meg kell oldanunk ezt a helyzetet, megoldásokat kell találnunk. Vannak olyan pillanatok is, amikor magunkba kell néznünk. Haza kell menni és elgondolkodni, hogy megtettünk-e mindent, ami lehetséges volt, és ha a válasz igen, akkor csak tovább kell menni, és egyszer csak jönni fognak az eredmények.

Szoboszlai Dominik üzent a társainak is

Ezután a téma az volt, hogy ez még a tavalyi bajnokcsapat-e. Szoboszlai nagyon őszintén válaszolt a kérdésre.

Jó kérdés, nehéz erről beszélni… Tavaly bajnokok lettünk, most pedig azt sem tudom, hogy hol állunk a tabellán. Minden csapatnak extra motiváció, hogy legyőzze a bajnokot, és ezt már az idény kezdete előtt is tudtuk.

Megoldásokat kell találnunk, reagálnunk kell, és mindenkinek felelősséget kell vállalnia, nem csak azoknak, akik régebb óta vannak itt. Mindenkinek úgy kell kimenni a pályára, hogy mindent megtesz ezért a címerért! – tette hozzá Szoboszlai zárásként.