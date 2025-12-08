Xabi AlonsoFlorentino PérezCelta VigoReal Madrid

„Üvegek, kötszerek, minden repült” – óriási balhé a Real Madrid öltözőjében! + videó

A Celta Vigo hatalmas meglepetésre 2-0-ra győzött a Real Madrid vendégeként a spanyol labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának vasárnapi játéknapján. A lefújás után a Real Madrid öltözőjében elszabadultak az indulatok.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 11:10
Xabi Alonso a lefújás után nem ment be a Real Madrid öltözőjébe Fotó: BURAK AKBULUT Forrás: ANADOLU
A Real Madrid jól kezdte a mérkőzést és nagy fölényben futballozott a első félidőben, ám helyzeteit kihagyta, majd a második játékrész elején gól-, a félidő közepén pedig emberhátrányba került. A Real Fran Garcia piros lapja után is támadásban maradt, de továbbra sem tudta bevenni a vendégek kapuját, a ráadásban pedig Alvaro Carreras is a kiállítás sorsára jutott. A rivális ezek után a svéd Williot Swedberg második góljával a 93. percben eldöntötte a meccset, a vendégek 2-0-ra nyertek. A vereséggel a címvédő madridiak hátránya négy pontra nőtt a listavezető Barcelona mögött.

A 21 éves Williot Swedberg sorozatban a harmadik, Real Madrid elleni spanyol bajnokiján szerzett gólt, ezúttal rögtön kettőt (Fotó: AFP/Thomas Coex)
Williot Swedberg kétszer is bevette a Real Madrid kapuját (Fotó: AFP/Thomas Coex)

Az RMC Sport arról ír, hogy a lefújás után a Real Madrid öltözőjében elszabadultak az indulatok, a balhét az El Chiringuito című műsor tárta fel. 

– Üvegek, kötszerek, abszolút minden repült. A játékosok egy része a játékvezetőt hibáztatta, a másik része viszont azokat bírálta, akik a játékvezetést kritizálták. Azt mondták, hogy ez nem mentség, és a mondat, amit szó szerint mondtak nekem, az volt: »Ez egy sz…r kifogás! Elveszítjük a bajnokságot.« – mondta el Edu Aguirre újságíró.

A Real Madrid háza táján jelenleg nagy a káosz

Az újságíró szerint Xabi Alonso vezetőedző nem vett részt ezekben a heves vitákban, mivel nem volt jelen.

– Xabi Alonso egyetlen másodpercre sem tette be a lábát az öltözőbe. A mérkőzés után semmilyen megbeszélés nem volt – tette hozzá az újságíró.

A műsor szerint Florentino Pérez elnök hagyta el utolsóként a Bernabéut, „ami nem normális” – állította az újságíró,  anélkül, hogy részletezte volna a késői távozás okait.

Xabi Alonso hétfőn reggel 9 óra után megérkezett a Valdedebas edzőközpontjába, annak ellenére, hogy a napi edzés délre lett kitűzve.

A vasárnapi mérkőzést követően a spanyol menedzser fenntartotta, hogy továbbra is úgy érzi, ő a megfelelő ember a posztra.

– A jövőbe kell tekintenünk. Tudjuk, hogy a vereségeket nehéz elviselni, de előre kell lépnünk. Mindenkinek megvan a felelőssége, mindannyiunknak el kell köteleznünk magunkat amellett, hogy jól végezzük el a feladatainkat. Tudjuk, hogy az elvesztett pontok fontosak lettek volna, de nem döntőek – mondta Xabi Alonso.

 

 

 

Fontos híreink

