A Real Madrid három piros lapját Vinícius keveselte, Xabi Alonso dühét Arda Güler is bánta

A spanyol labdarúgó-bajnokság 15. fordulójának vasárnapi játéknapján a Celta Vigo meglepetésre 2-0-ra győzött a Real Madrid vendégeként. Xabi Alonso együttese két piros lapot is kapott a második félidőben, és már négy pont a lemaradása az éllovas Barcelona mögött.

Magyar Nemzet
2025. 12. 08. 5:54
Xabi Alonso dühkitörése közben büntetlen maradt a 74. percben lecserélt Arda Güler megrúgása (Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut)
A házigazda Real Madrid jól kezdte a mérkőzést és nagy fölényben futballozott a első félidőben, ám helyzeteit kihagyta, Éder Militao pedig sérülés miatt volt kénytelen elhagyni a pályát. A második játékrész elején aztán a svéd Williot Swedberg sarkazós találatával gól-, a félidő közepén pedig emberhátrányba került Xabi Alonso vezetőedző együttese. A Real Fran Garcia piros lapja után is támadásban maradt, de továbbra sem tudta bevenni a vendégek kapuját, a ráadásban pedig Álvaro Carreras is a kiállítás sorsára jutott, miután másodperceken belül két sárga lapot kapott reklamálásért. A Celta Vigo ezek után Swedberg második góljával a 93. percben eldöntötte a meccset. 

A 21 éves Williot Swedberg sorozatban a harmadik, Real Madrid elleni spanyol bajnokiján szerzett gólt, ezúttal rögtön kettőt, Xabi Alonso
A 21 éves Williot Swedberg sorozatban a harmadik, Real Madrid elleni spanyol bajnokiján szerzett gólt, ezúttal rögtön kettőt (Fotó: AFP/Thomas Coex)

Xabi Alonso kritizálta a játékvezetőt

Alejandro Quintero González a hajrában a kispadon tajtékzó Endricknek is piros lapot adott, továbbá Xabi Alonso mellett Jude Bellinghamnek, Federico Valverdének és Rodrygónak is felmutatta a sárgát – nem meglepő, hogy a lefújás után is beszédtémát jelentett a játékvezető ténykedése. 

– A játékvezető döntései frusztráltak minket. Nem büntette az időhúzást, nagyon elnéző volt az ellenféllel, az Álvarónak adott piros lapja pedig erősen vitatható volt. 

Úgy tűnt, mintha csak azt várta volna, hogy lapot adjon neki.

Nem tetszett, ahogyan bíráskodott, ki is zökkentett minket – nyilatkozta a Real Madrid Fran Garcíára is dühös vezetőedzője a játékvezetőről, akit Dani Carvajal is kritizált a találkozót követően. 

A 72. percben ráadásul Quintero González büntetlenül hagyta, hogy játékon kívül a vendégek egyik játékosa megrúgta Arda Gülert – ekkor éppen a figyelmét elterő Xabi Alonsónak mutatott fel sárga lapot annak dühös kifakadása miatt.

Xabi Alonso yellow card 72’. Arda Güler gets hit by the ball while approaching referee.
byu/Odd_Opinion_461 insoccer

Vinícius keveselte a Real Madrid három piros lapját

A rendre hevesen viselkedő Vinícius Júnior ezúttal a békíteni próbáló játékosok sorát erősítette a hosszabbításban kialakult tömegjelenetben, de a mérkőzés után a brazil játékos is odaszúrt a játékvezetőnek: 

Már azt hittem, még több piros lapot fog felmutatni...

– mondta.

Távolodik a Barcelona, folytatás a BL-ben, Guardiola Cityje ellen

A Real a hét közben a Bilbao vendégeként 3-0-ra nyert, a fővárosiak hívei azt hihették, ezzel a csapat lezárta rossz sorozatát, hiszen előtte zsinórban háromszor is csak döntetlenre futotta Alonso együttesétől. Az újabb, az eddigieknél is súlyosabb kudarc viszont azt mutatja, továbbra sem működik a gépezet.

A vereséggel a címvédőként a legutóbbi öt bajnokin hat pontot szerző madridiak hátránya négy pontra nőtt a listavezető FC Barcelona mögött a spanyol bajnokság tabelláján, a fővárosiak legközelebb szerdán a Manchester City ellen vívnak Bajnokok Ligája-mérkőzést.

A Santiago Bernabéu Stadionban 2006 óta először diadalmaskodó Celta Vigo a 10. helyre lépett fel a La Ligában úgy, hogy az eddig megszerzett pontjai több mint hetven százalékát idegenben szerezte meg.

La Liga, 15. forduló:

  • Elche–Girona 3-0 (1-0)
  • Valencia–Sevilla 1-1 (0-0)
  • Espanyol–Rayo Vallecano 1-0 (1-0)
  • Real Madrid–Celta Vigo 0-2 (0-0)

szombaton játszották:

  • Athletic Bilbao–Atlético Madrid 1-0 (0-0)
  • Villarreal–Getafe 2-0 (1-0)
  • Alavés–Real Sociedad 1-0 (1-0)
  • Real Betis–FC Barcelona 3-5 (1-4)

pénteken játszották:

  • Oviedo–Real Mallorca 0-0

hétfőn játsszák:

  • Osasuna–Levante 21.00

A tabella állása ide kattintva tekinthető meg.

