A Real Madrid három piros lapját Vinícius keveselte, Xabi Alonso dühét Arda Güler is bánta

A házigazda Real Madrid jól kezdte a mérkőzést és nagy fölényben futballozott a első félidőben, ám helyzeteit kihagyta, Éder Militao pedig sérülés miatt volt kénytelen elhagyni a pályát. A második játékrész elején aztán a svéd Williot Swedberg sarkazós találatával gól-, a félidő közepén pedig emberhátrányba került Xabi Alonso vezetőedző együttese. A Real Fran Garcia piros lapja után is támadásban maradt, de továbbra sem tudta bevenni a vendégek kapuját, a ráadásban pedig Álvaro Carreras is a kiállítás sorsára jutott, miután másodperceken belül két sárga lapot kapott reklamálásért. A Celta Vigo ezek után Swedberg második góljával a 93. percben eldöntötte a meccset.

A 21 éves Williot Swedberg sorozatban a harmadik, Real Madrid elleni spanyol bajnokiján szerzett gólt, ezúttal rögtön kettőt (Fotó: AFP/Thomas Coex)

Xabi Alonso kritizálta a játékvezetőt

Alejandro Quintero González a hajrában a kispadon tajtékzó Endricknek is piros lapot adott, továbbá Xabi Alonso mellett Jude Bellinghamnek, Federico Valverdének és Rodrygónak is felmutatta a sárgát – nem meglepő, hogy a lefújás után is beszédtémát jelentett a játékvezető ténykedése.

– A játékvezető döntései frusztráltak minket. Nem büntette az időhúzást, nagyon elnéző volt az ellenféllel, az Álvarónak adott piros lapja pedig erősen vitatható volt.

Úgy tűnt, mintha csak azt várta volna, hogy lapot adjon neki.

Nem tetszett, ahogyan bíráskodott, ki is zökkentett minket – nyilatkozta a Real Madrid Fran Garcíára is dühös vezetőedzője a játékvezetőről, akit Dani Carvajal is kritizált a találkozót követően.

A 72. percben ráadásul Quintero González büntetlenül hagyta, hogy játékon kívül a vendégek egyik játékosa megrúgta Arda Gülert – ekkor éppen a figyelmét elterő Xabi Alonsónak mutatott fel sárga lapot annak dühös kifakadása miatt.

Vinícius keveselte a Real Madrid három piros lapját

A rendre hevesen viselkedő Vinícius Júnior ezúttal a békíteni próbáló játékosok sorát erősítette a hosszabbításban kialakult tömegjelenetben, de a mérkőzés után a brazil játékos is odaszúrt a játékvezetőnek:

Már azt hittem, még több piros lapot fog felmutatni...

– mondta.

Távolodik a Barcelona, folytatás a BL-ben, Guardiola Cityje ellen

A Real a hét közben a Bilbao vendégeként 3-0-ra nyert, a fővárosiak hívei azt hihették, ezzel a csapat lezárta rossz sorozatát, hiszen előtte zsinórban háromszor is csak döntetlenre futotta Alonso együttesétől. Az újabb, az eddigieknél is súlyosabb kudarc viszont azt mutatja, továbbra sem működik a gépezet.