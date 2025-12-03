Kylian MbappéAthletic BilbaogólReal Madridgólpassz

Mbappé-varázs Bilbaóban, a Real szupersztárja a hátán viszi a csapatát

Lassan be kell látnia minden madridi szurkolónak, hogy a csapatuk sikere attól függ, hogy a legveszélyesebb támadója éppen milyen passzban van. Kylian Mbappé ezúttal hozta a legjobb formáját, így – az ő két találatával és gólpasszával– a Real Madrid simán, 3-0-ra győzött az Athletic Bilbao otthonában. A királyi klub ezzel véget vetett rossz sorozatának a La Ligában, egy pontra felzárkózott vissza a nagy rivális Barcelona mögé a tabellán. Mbappé a most futó idényben már 25 találatnál jár – 20 meccsen pályára lépve.

Magyar Nemzet
2025. 12. 03. 21:01
Kylian Mbappé újra csodát tett, vezetésével simán nyert a Real Bilbaóban
Kylian Mbappé újra csodát tett, vezetésével simán nyert a Real Bilbaóban Fotó: David Canales
Szerda este rendezték a La Liga újabb rangadóját, amelyen a Real Madridnak mindenképpen győznie kellett a Bilbao otthonában, hiszen le akarta zárni rossz sorozatát, a legutóbbi három meccsen csak döntetlent ért el. Egy újabb botlás nem fért bele, különben egyre nagyobb ponthátrányba került volna Xabi Alonso csapata a kedden az Atléticót 3-1-re legyőző Barcelonával szemben . Nos, mint az utóbbi időben szinte mindig, ezúttal is a királyi klub segítségére sietett Kylian Mbappé, és többek között a francia csatár duplájával és egy gólpasszával a Real simán nyert a baszkok otthonában (3-0), így egy pontra megközelítette a bajnoki tabellán élen álló katalánokat.

A madridi találatok szerzői, Camavinga és Mbappé közös gólöröme
A madridi találatok szerzői, Camavinga és Mbappé közös gólöröme (Fotó: Marca.com)

Mbappé egyszerűen képtelen hibázni

A találkozó első percétől kezdve fergeteges csatát láthattunk a két csapat rangadóján, mindkét oldalon akadtak komoly lehetőségek – Unai Simón és Courtois több, hatalmas bravúrt is bemutatott –, de gólt csak a Real Madrid tudott szerezni. Ugyanis az ő csapatukban játszik az a csatár, aki ma Európa legeredményesebb támadója. 

A Real francia támadózsenije, Kylian Mbappé – akinek értékét a Transfermarkt 180 millió euróra tartja – egészen fantasztikus szezont fut eddig, több gólt lőtt, mint ahány meccsen pályára lépett a jelenleg zajló idényben. A baszkok ellen ismét a csapat vezére volt, és mindhárom madridi találatban főszerepet játszott: kettőt maga lőtt, míg egyet előkészített. A francia klasszis hat duplája mellett egy-egy triplát és mesternégyest jegyez, azaz már 25 gólnál jár, ami egészen elképesztő teljesítmény.

Mbappé 2025/26-os statisztikája

  • La Liga: 15 meccs, 16 gól, 4 gólpassz
  • Bajnokok Ligája: 5 meccs, 9 gól
  • Összesen: 20 meccs, 25 gól, 4 gólpassz

A királyi klub harmadik találatát egyébként az az Eduardo Camavinga szerezte fejjel, akiről a héten megírtuk, hogy a Liverpool 60 millió eurós ajánlatot tesz rá rövidesen. Mindenesetre egyik gólszerző sem a pályán fejezte be a meccset, ugyanis Xabi Alonso a következő meccsekre gondolva mindkettőjüket lecserélte.

A LA Liga állása:

  1. FC Barcelona 15 42-17 37 pont
  2. Real Madrid 15 32-13 36
  3. Villarreal 14 29-13 32
  4. Atlético Madrid 15 28-14 31
  5. Real Betis 14 22-14 24
  6. Espanyol 14 18-16 24

Mbappé második, a Real harmadik gólja a Bilbao ellen:

