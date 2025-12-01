Újabb riválist hozhat a Liverpool Szoboszlai nyakára – célkeresztben Camavinga

Noha az elmúlt időszakban Szoboszlai Dominik csúcsformában játszik a Liverpool csapatában – vasárnap is a jobbak közé tartozott a West Ham 2-0-ás legyőzésénél –, a Vörösök ennek ellenére csak keresik önmagukat, ugyanis önmagukhoz és a várakozásokhoz képest gyengébben teljesítenek, főleg a Premier League-ban. Nem véletlen, hogy a Liverpool vezetősége és Arne Slot menedzser újabb erősítésen töri a fejét, és ennek első kézzel fogható jeleként komoly ajánlatot készülnek tenni a Real Madrid középpályása, Eduardo Camavinga megszerzése érdekében. A BBC értesülése szerint a PL-címvédő 52,5 millió fontos, azaz hatvanmillió eurós ajánlatot küld el a királyi klubnak a napokban.

Camavinga a francia válogatottnak is az alapembere Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Camavinga alkalmas lenne a liverpooli középpálya megszilárdítására

A 23 éves francia középpályás egyre inkább Európa egyik legkeresettebb játékosává válik, és a Liverpool pedig komoly lépést szeretne tenni a megszerzése érdekében, mielőtt más csapatok is rástartolnának Camavingára. A Caughtoffside.com portál úgy tudja, Arne Slot kulcsfontosságú célpontként jelölte meg a Real Madrid játékosát, mivel tökéletesen alkalmasnak tartja a Vörösök középpályás sorának megerősítésére. Camavinga – aki a Transfermarkt szerint ötvenmillió eurót ér és 2029. június 30-án jár le a madridiakkal a szerződése – egyébként a mostani idényben alapembere a királyi klubnak.

Camavinga statisztikája az elmúlt két szezonban

2024/25

LA Liga: 19 meccs, 1 gól, 2 gólpassz – 1098 játékperc

Bajnokok Ligája: 9 meccs – 496 játékperc

Király Kupa: 4 meccs, 1 gól – 291 játékperc

2025/26

LA Liga: 10 meccs – 423 játékperc

Bajnokok Ligája: 4 meccs, 1 gól, 1 gólpassz - 140 játékperc

Szoboszlai Dominik pótolhatalan a Liverpoolban az angolok szerint, de azért érkezhet Camavinga Fotó: MI NEWS / NurPhoto

A nagy kérdés: Szoboszlai mellé vagy helyette?

Amint arról már lapunk is beszámolt, a Real Madrid sem csinált titkot abból, hogy mielőtt megemelt fizetéssel meghosszabbítaná a Liverpool magyar játékosának, Szoboszlai Dominiknek a szerződését – ami a játékoshoz köthető reklámszlogent felhasználva nem rossz, de lehetne jobb is –, megpróbálja megszerezni a magyar válogatott csapatkapitányát. Konkrét ajánlat még nincs, de így sem kizárt egy esetleges csere lehetősége.