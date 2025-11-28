Arda Güler üzent tegnap a Fradiról, miközben Szoboszlait fúrhatja a Real Madridban

A Ferencváros elleni 1-1-en debütált az Európa-liga főtábláján a Fenerbahce 21 éves török védője, Yigit Efe Demir, aki a török sajtó szerint jól játszott a meccsen, de a 76. percben sérülés miatt le kellett cserélni. Ekkor üzent Arda Güler a közösségi oldalán, amiből kiderült, hogy a Real Madrid sztárja élőben nézte spanyolországi otthonában a Fradi isztambuli fellépését.

Varga Barnabás és a Fradi ellen játszott Yigit Efe Demir, aki Arde Güler jó barátja. Fotó: Middle East Images

„Még sok álmodat váltsd valóra, testvérem” – ezt írta az Instagram-oldalának 24 óráig látható történetei közé Arda Güler az otthonában, a telefonjával felvett videóhoz, amelyen az látható, hogy a Fenerbahce sérült védője lejön a pályáról a Fradi ellen a közvetítésben.

Arda Güler természetesen nem a Fradi miatt ülhetett le a tévé elé a madridi otthonában csütörtök este, hanem azért, mert ezer szállal kötődik a Fenerbahcéhoz, amelyben 2019 és 2023 között futballozott, mielőtt megvette őt a Real Madrid.

Arda Güler üzenete a Fradi elleni meccsen

A még mindig csak húszéves Güler a Fenerbahce utánpótlásában játszott együtt a nála alig idősebb Yigit Efe Demirrel, akinek nagy napja volt a Fradi ellen, hiszen ezen a meccsen mutatkozott be az El-ben. Güler a jelek szerint nem feledkezett meg a barátairól.

Szoboszlait fúrja a Real Madridban?

Az utóbbi napokban egy pletyka kapott szárnyra, amit a mértékadó német sportlap, a Sport Bild is megírt . Eszerint a Real Madrid komolyan érdeklődik a Liverpoolban bombaformában futballozó Szoboszlai Dominik leigazolása iránt, ám ennek Arda Güler nem örül.

A lap emlékeztetett rá, hogy Szoboszlai és Güler csúnyán összekaptak a márciusi magyar–török válogatott meccsen a Nemzetek Ligájában. Güler betalált a 3-0-s vendéggyőzelem során, és a pályán provokálta Szoboszlait, akit csendre intett a mozdulatával. A Liverpool-játékos később a közösségi médiában vágott vissza a „1088” kommenttel – ez volt Güler addigi szerény játékperceinek a száma a Real Madridban.

Güler erre újra odaszúrt Szoboszlainak, akit viccnek nevezett, és azt mondta, hogy hat gól sem elég neki, hogy befogja a száját (a törökök 6-1-re nyerték meg a magyar válogatott elleni párharcot).

Nemrég a Bajnokok Ligájában találkoztak újra a pályán, amikor a Liverpool Szoboszlai gólpassza után 1-0-ra legyőzte a Gülerrel felálló Realt. A mostani pletyka szerint a török megfúrná a magyar középpályás érkezését a Realba, akit nagyszájúnak és felfuvalkodottnak tart.