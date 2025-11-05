Bajnokok LigájaArda GülerSzoboszlai DominikReal MadridLiverpool FC

Szoboszlai Dominik elcsendesítette Arda Gülert, kifakadtak a törökök

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában a Liverpool a Szoboszlai Dominik gólpassza után szerzett találattal győzte le a vendég Real Madridot. A spanyoloknál egyik mezőnyjátékos sem nyújtott kimagasló teljesítményt, így a török Arda Güler sem. El is maradt a szokásos reakció az ő és rajongói részéről.

2025. 11. 05.
Arda Güler hiába igyekezett, kedden nem tudott megvillanni (Fotó: AFP/Paul Ellis)
A Liverpool és a Real Madrid kedd esti BL-mérkőzése előtt több portál is kiemelte Szoboszlai Dominik és Arda Güler párharcát, a két középpályás ugyanis ismét találkozott azután, hogy a magyar válogatott márciusban Nemzetek Ligája-osztályozós párharcot vívott a törökökkel. Akkor komoly rivalizálás alakult ki kettejük között, egymásnak üzengettek a közösségi médiában is. A török szurkolók azóta egy-egy Güler-remeklés után rendszeresen ellepik hozzászólásaikkal Szoboszlai Instagram-oldalát. A kedden történtek után azonban a többségük csendben maradt.

Szoboszlai Dominik és Arda Güler a magyar–török NL-párharc után a Liverpool–Real Madrid BL-mérkőzésen találkozott
Szoboszlai Dominik és Arda Güler a magyar–török NL-párharc után a Liverpool–Real Madrid BL-mérkőzésen is találkozott. Fotó: AFP/Attila Kisbenedek

Szoboszlai Dominik és Arda Güler párharcát kedden előbbi nyerte

Szoboszlai a gólpassza mellett is remekelt a Real Madrid elleni BL-találkozón, több portálnál is a mérkőzés egyik legjobbja volt, még ha a hivatalos címet nem is ő kapta. Gülernek ellenben – a legtöbb csapattársához hasonlóan – távolról sem ez volt élete mérkőzése, az idényben eddig szerzett három góljához és hat gólpasszához nem igazán volt esélye hozzátenni. Az Origo is kiemelte, hogy 

minden szakportálnál a magyar játékos kapta a jobb értékeléseket a két, egyaránt kiváló formában lévő középpályás közül.

Az utóbbi időben Arda Güler jó teljesítményét rendre hamar követte egy bejegyzés a közösségi oldalán, valamint a török szurkolók kommentáradata Szoboszlai legutóbbi posztja alatt. Cikkünk megjelenéséig ezúttal egyikről sincs szó, ami egyértelműen jelzésértékű. Ahogyan az is, hogy míg a magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a Bajnokok Ligája-mérkőzést, addig a húszéves török játékost a hajrában Trent Alexander-Arnoldra lecserélte az edzője, Xabi Alonso.

 

Törökországban kifakadtak a Real Madrid edzőjére és a Liverpool közönségére

A törökök ezúttal épp Alonsót kritizálták, amiért Gülert a szokásostól eltérően – főleg az első félidőben – a védekező középpályás szerepében játszatta. A Fanatik nevű török oldal több hozzászólást is kiemelt, amelyek szerint épp a változás miatt nem tudott remekelni kedvencük.

Törökországban emellett amiatt is kifakadtak, mert 

az Anfield közönsége rendre kifütyülte Arda Gülert, amikor nála volt a labda. 

Ezt annak tulajdonították, hogy a hazai szurkolók ezzel álltak ki Szoboszlai mellett a két középpályás rivalizálásában.

Az egyaránt kilencpontos Liverpool és Real Madrid november utolsó hetében folytatja a BL-alapszakasz küzdelmeit.

