Szoboszlai a Liverpool egyik legjobbja volt, de inkább elnézést kért

Szoboszlai Dominik kedd este ismét csapata egyik legjobbja volt, amikor a Liverpool a Real Madridot fogadta a Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában. A magyar középpályást még egyik legnagyobb kritikusa, Jamie Carragher is agyondicsérte, neki nyilatkozva Szoboszlai elmondta, mit rontott el az 1-0-s Liverpool-győzelemmel végződött meccsen.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 4:45
Kylian Mbappé és Szoboszlai Dominik a Liverpool–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésen Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Szoboszlai Dominik hozzáállása megváltozott, korábban gyakran inkább passzolt ahelyett, hogy maga próbálkozott volna a lövéssel, de ebben az idényben egyre többször vállalja magára a feladatot. Szombaton, az Aston Villa ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen is sok kísérlete volt, kedden csak Thibaut Courtois-n múlott, hogy a Liverpool nem rendezett gólgálát, és csak 1-0-ra győzte le a Real Madridot a BL alapszakaszának 4. fordulójában. A belga kapus többek között Szoboszlai számtalan próbálkozását is védte, az egyik különösen nagy ziccer volt, utólag a középpályás is bevallotta, bánja, hogy kimaradt. Florian Wirtz remekül tálalt középre, Szoboszlainak 11 méterről kellett volna befejeznie a támadást, de Courtois-ba lőtte a labdát.

Szoboszlai Dominik egyszer sem tudott túljárni Thibaut Courtois eszén
Szoboszlai Dominik egyszer sem tudott túljárni Thibaut Courtois eszén (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Flót külön ki kell emelnem. Állandóan futott, több labdaszerzése volt, jött hátra védekezni, helyzeteket dolgozott ki, nekem majdnem gólpasszt adott... Innen is elnézést kérek tőle 

– nyilatkozta Szoboszlai a CBS-nek, azon belül is Jamie Carraghernek, aki általában csak kritikával illeti a magyar középpályást, de mint kiderült, ő nem orrolt meg rá ezért. Szoboszlai kérdésre felelve elárulta, a Liverpool öltözőjében mindenki kedveli a klublegendát, és Carragher szerint ez jól is van így, hiszen ő a Vörösök szurkolója.

Carragher Szoboszlait dicsérte

De már Carragher is máshogy látja Szoboszlait. Az interjú során elmondta, bár az eredmények az utóbbi időben nem jöttek, a 25 éves játékos rengeteget fejlődött az Angliába való megérkezte óta, minden évben egyre jobb, és ebben az idényben egyszerűen fantasztikusan teljesít, biztos helye van a kezdőcsapatban.

– Köszönöm, de mint azt te is tudod, ez egy csapatsport. Örülök annak, hogy hétről hétre, meccsről meccsre így teljesítek, de a legfontosabb, hogy visszatértünk a helyes útra. Boldog vagyok, hogy ilyen szinten teljesítek, így kell folytatnom a továbbiakban is.

Carragher hozzátette, Szoboszlaiban annyira megbízik a Liverpool menedzsere, Arne Slot, hogy gyakran még jobbhátvédként is beveti, de a legutóbbi mérkőzéseken már visszatért a kedvenc posztjára. 

– Valójában az a kedvencem, amikor mélyebben játszom – utalt a magyar futballista, hogy többször tízesként játszatják. – A lényeg, hogy a pályán legyek. A jobbhátvéd nem az én posztom lesz a jövőben. De szerintem az edző is tudja, hogy bárhol bevethet, mindenhonnan segíteni fogom a csapatot.

Budapesti BL-döntő a Liverpoollal?

Szoboszlainak felvetették, ha jól alakul az idény, a végén akár Budapesten is lehetne jelenése, hiszen hazánkban rendezik a BL idei kiírásának döntőjét.

– Sokszor elmondtam már, hogy valóra vált álom lenne, ha Budapesten játszhatnék a döntőben, de nagyon hosszú út vezet még odáig. Meccsről meccsre kell haladnunk. Csodálatos lenne, ha összejönne.

