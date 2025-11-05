Szoboszlai a Liverpool egyik legjobbja volt, de inkább elnézést kért

Szoboszlai Dominik hozzáállása megváltozott, korábban gyakran inkább passzolt ahelyett, hogy maga próbálkozott volna a lövéssel, de ebben az idényben egyre többször vállalja magára a feladatot. Szombaton, az Aston Villa ellen 2-0-ra megnyert mérkőzésen is sok kísérlete volt, kedden csak Thibaut Courtois-n múlott, hogy a Liverpool nem rendezett gólgálát, és csak 1-0-ra győzte le a Real Madridot a BL alapszakaszának 4. fordulójában. A belga kapus többek között Szoboszlai számtalan próbálkozását is védte, az egyik különösen nagy ziccer volt, utólag a középpályás is bevallotta, bánja, hogy kimaradt. Florian Wirtz remekül tálalt középre, Szoboszlainak 11 méterről kellett volna befejeznie a támadást, de Courtois-ba lőtte a labdát.

Szoboszlai Dominik egyszer sem tudott túljárni Thibaut Courtois eszén (Fotó: NurPhoto/Jose Breton)

Flót külön ki kell emelnem. Állandóan futott, több labdaszerzése volt, jött hátra védekezni, helyzeteket dolgozott ki, nekem majdnem gólpasszt adott... Innen is elnézést kérek tőle

– nyilatkozta Szoboszlai a CBS-nek, azon belül is Jamie Carraghernek, aki általában csak kritikával illeti a magyar középpályást, de mint kiderült, ő nem orrolt meg rá ezért. Szoboszlai kérdésre felelve elárulta, a Liverpool öltözőjében mindenki kedveli a klublegendát, és Carragher szerint ez jól is van így, hiszen ő a Vörösök szurkolója.

Carragher Szoboszlait dicsérte

De már Carragher is máshogy látja Szoboszlait. Az interjú során elmondta, bár az eredmények az utóbbi időben nem jöttek, a 25 éves játékos rengeteget fejlődött az Angliába való megérkezte óta, minden évben egyre jobb, és ebben az idényben egyszerűen fantasztikusan teljesít, biztos helye van a kezdőcsapatban.

– Köszönöm, de mint azt te is tudod, ez egy csapatsport. Örülök annak, hogy hétről hétre, meccsről meccsre így teljesítek, de a legfontosabb, hogy visszatértünk a helyes útra. Boldog vagyok, hogy ilyen szinten teljesítek, így kell folytatnom a továbbiakban is.

Carragher hozzátette, Szoboszlaiban annyira megbízik a Liverpool menedzsere, Arne Slot, hogy gyakran még jobbhátvédként is beveti, de a legutóbbi mérkőzéseken már visszatért a kedvenc posztjára.