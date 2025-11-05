„Undorító, amit a Liverpool-szurkolók csináltak”

Trent Alexander-Arnold az előző idény végéhez közeledve bejelentette, hogy nem hosszabbít Liverpoolban. Mint mondta, húsz év után új kihívásokra vágyik. Ezt meg is lehet érteni, a csapat szurkolói viszont a szívükre vették, hogy egész évben hárította a jövőjére vonatkozó kérdéseket, miközben már régen eldöntötte, hogy a Real Madridhoz igazol – ezt a bemutatásakor is bizonyította, amikor spanyolul köszöntötte a jelenlévőket. Ráadásul ingyen távozott volna az akkor 75 millió euróra értékelt játékos. Végül tízmilliót bezsebelt érte a Liverpool, a királyi gárda ennyit hajlandó volt fizetni érte, hogy egy hónappal korábban csatlakozhasson a csapathoz, és már a klubvilágbajnokságon is ott legyen.

A szurkolók nem, de Szoboszlai Dominik szeretettel fogadta Trent Alexander-Arnoldot Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Alexander-Arnoldot kifütyülték az Anfielden

Ahogy az ilyen esetekben gyakran előfordul, Alexander-Arnold jelenlegi és egykori együttesét összesorsolták a Bajnokok Ligája alapszakaszában, ráadásul az Anfieldre kellett visszatérnie. Ő izgatott volt emiatt, a közösségi oldalain azzal jelentkezett be, hogy hazatért, Diogo Jota kegyhelyéhez is ellátogatott, a szurkolók viszont nem fogadták szívélyesen. Megrongálták a helyi srác tiszteletére készült falfesményt, amely többek között egy „patkány” feliratot is kapott.

És ez még csak a kezdet.

Már a meccskeret felolvasásakor is fújolta őt az Anfield népe, szerencséjére Xabi Alonso csak a kispadra ültette le. Ha nem így lett volna, akkor minden megmozdulásakor hallgatnia kellett volna a fújolást és a füttyszót, viszont csak az 1-0-s hazai győzelemmel végződött mérkőzés 81. percében cserélték be, így kevesebb jutott neki ebből. A drukkerek a pályára lépése után másképp is odaszúrtak neki, a Steven Gerrard tiszteletére írt szurkolói dalt kezdték énekelni – az egykori kiváló középpályás a világ egyik legjobb játékosaként is kitartott szeretett klubja mellett, pedig többek közt a Real Madrid is csábította.

🚨 Liverpool fans boo Trent as he returns at Anfield as Real Madrid player. 🔊🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿@defcentral 🎥 pic.twitter.com/WdVdIj8pyQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 4, 2025

Megkérdezték a két vezetőedzőt is Alexander-Arnold kifütyüléséről. Xabi Alonso hárított, Arne Slot elárulta, váltott néhány szót vele.

– Megpróbálta megmutatni az erényeit, hogy milyen veszélyes jobb szélen – így a Real Madrid trénere.