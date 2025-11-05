LiverpoolBajnokok LigájaTrent Alexander-ArnoldReal Madrid

„Undorító, amit a Liverpool-szurkolók csináltak”

Várható volt, hogy Trent Alexander-Arnoldnak nem lesz könnyű estéje, amikor kedden visszatér az Anfieldre. Az angol védő a nyáron viharos körülmények között távozott nevelőklubjától, hogy a Real Madridhoz csatlakozzon. Utóbbi 1-0-ra kikapott Liverpoolban a Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójában, Alexander-Arnoldnak pedig tudtára adta a hazai közönség, hogy továbbra sincs kibékülve a döntésével.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 6:03
Trent Alexander-Arnold nem olyan fogadtatást kapott Liverpoolban, amilyet szeretett volna Fotó: PAUL ELLIS Forrás: AFP
Trent Alexander-Arnold az előző idény végéhez közeledve bejelentette, hogy nem hosszabbít Liverpoolban. Mint mondta, húsz év után új kihívásokra vágyik. Ezt meg is lehet érteni, a csapat szurkolói viszont a szívükre vették, hogy egész évben hárította a jövőjére vonatkozó kérdéseket, miközben már régen eldöntötte, hogy a Real Madridhoz igazol – ezt a bemutatásakor is bizonyította, amikor spanyolul köszöntötte a jelenlévőket. Ráadásul ingyen távozott volna az akkor 75 millió euróra értékelt játékos. Végül tízmilliót bezsebelt érte a Liverpool, a királyi gárda ennyit hajlandó volt fizetni érte, hogy egy hónappal korábban csatlakozhasson a csapathoz, és már a klubvilágbajnokságon is ott legyen.

A szurkolók nem, de Szoboszlai Dominik szeretettel fogadta Trent Alexander-Arnoldot
A szurkolók nem, de Szoboszlai Dominik szeretettel fogadta Trent Alexander-Arnoldot Fotó: Peter Byrne / PA Wire

Alexander-Arnoldot kifütyülték az Anfielden

Ahogy az ilyen esetekben gyakran előfordul, Alexander-Arnold jelenlegi és egykori együttesét összesorsolták a Bajnokok Ligája alapszakaszában, ráadásul az Anfieldre kellett visszatérnie. Ő izgatott volt emiatt, a közösségi oldalain azzal jelentkezett be, hogy hazatért, Diogo Jota kegyhelyéhez is ellátogatott, a szurkolók viszont nem fogadták szívélyesen. Megrongálták a helyi srác tiszteletére készült falfesményt, amely többek között egy „patkány” feliratot is kapott.

És ez még csak a kezdet. 

Már a meccskeret felolvasásakor is fújolta őt az Anfield népe, szerencséjére Xabi Alonso csak a kispadra ültette le. Ha nem így lett volna, akkor minden megmozdulásakor hallgatnia kellett volna a fújolást és a füttyszót, viszont csak az 1-0-s hazai győzelemmel végződött mérkőzés 81. percében cserélték be, így kevesebb jutott neki ebből. A drukkerek a pályára lépése után másképp is odaszúrtak neki, a Steven Gerrard tiszteletére írt szurkolói dalt kezdték énekelni – az egykori kiváló középpályás a világ egyik legjobb játékosaként is kitartott szeretett klubja mellett, pedig többek közt a Real Madrid is csábította.

Megkérdezték a két vezetőedzőt is Alexander-Arnold kifütyüléséről. Xabi Alonso hárított, Arne Slot elárulta, váltott néhány szót vele.

– Megpróbálta megmutatni az erényeit, hogy milyen veszélyes jobb szélen – így a Real Madrid trénere. 

– Már a meccs előtt is és aztán végig lenyűgöző volt a hangulat. Úgy gondolom, a szurkolók végig segítettek minket, nem csak akkor, amikor Trent a pályán volt – magyarázta a Liverpool menedzsere. – A meccs után beszéltünk röviden, megöleltem. Pontosan nem is tudom, mit mondtam, de valószínűleg nem sokat. De valahányszor találkozom vele, mindig meg fogom ölelni, vagy beszélek vele, mert játékosként és emberként is különleges helyet foglal el a szívemben.

Carragher: Érthető a Liverpool-szurkolók reakciója

A Manchester United egykori futballistája, Peter Schmeichel nincs elájulva attól, ahogy a Liverpool-szurkolók kezelik a klub színeiben többek között PL- és BL-győztes Alexander-Arnoldot, idegesítőnek és undorítónak nevezte a viselkedésüket. A Vörösök klublegendája, Jamie Carragher szerint azonban a nézőknek joguk van arra, hogy hangot adjanak az érzelmeiknek.

– Trent az elmúlt húsz évben mindig úgy lépett pályára, hogy ő is egy szurkoló, csak éppen a gyepen. Azok a drukkerek, akik ott vannak a stadionban, nem hagynák el a klubot ingyen, hogy a Real Madridnál játsszanak. Persze, ez az ő pályafutása, csak egy van belőle, egy fiatalról van szó, aki fantasztikus sikereket ért el a klubnál. De 

miket mondott, mióta bekerült a csapatba? A Liverpool az egyetlen csapat a számára, ő akar lenni a kapitány, és itt szeretne legendává válni… Ha mindez igaz lett volna, akkor nem hagyja el a klubot éppen akkor, amikor megnyerte a bajnokságot, és lehetősége lenne még több trófeát nyerni a saját csapatoddal. Aztán elmész ahhoz a gárdához, amely kétszer is legyőzött téged a Bajnokok Ligája döntőjében – és most pont náluk akarsz játszani, hogy talán újabb BL-döntőket nyerj. Szóval teljesen megértem a szurkolók reakcióját. És ez nagyrészt azért van, mert úgy érzik, Trent egy kicsit becsapta őket

azzal, ahogyan kezelte a klubnál eltöltött időszakát. Emellett az elmúlt évben nem adott interjúkat, nem reagált a jövőjéhez kapcsolódó pletykákra, pedig nyilván sok szó esett róla, Mohamed Szalah-ról és Virgil van Dijkról. Szalah és van Dijk folyamatosan nyilatkoztak a sajtónak, és mindig elmondták, hogy maradni akarnak. Trent viszont nagyon hallgatag volt ebben a kérdésben – ez az, ami frusztálttá tette a szurkolókat – vélekedett a napjainkban már televíziós szakértőként dolgozó exfutballista.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

