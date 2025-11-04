Trent Alexander-ArnoldLiverpoolbanfalfestményReal Madrid

Vandálok meggyalázták a Liverpool volt játékosának emlékfalát

Felkorbácsolták az indulatokat Liverpoolban a Real Madrid elleni Bajnokok Ligája-rangadó előtt. Ismeretlenek megrongálták Trent Alexander-Arnold híres anfieldi falfestményét, ami után nehéz lenne megjósolni, a Vörösöket nyáron elhagyó játékos a keddi esti meccsen milyen fogadtatásra számíthat.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 12:48
Trent Alexander-Arnold nem ezt érdemli Liverpooltól Fotó: PETER POWELL Forrás: AFP
A Liverpool nyugati városrészében, az Anfield közelében álló egyik ház falán látható az a falfestmény (angolul mural), amely Trent Alexander-Arnoldnak állított emléket. „Csak egy átlagos liverpooli srác vagyok, aki megvalósította az álmát” – ez a mottója, amiből sok liverpooli fiatal merített erőt.

Trent Alexander-Arnold emlékfalát meggyalázták Liverpoolban, az Anfield közelében a Real Madrid elleni BL-meccs előtt
Trent Alexander-Arnold emlékfalát meggyalázták Liverpoolban, az Anfield közelében a Real Madrid elleni BL-meccs előtt


A műalkotást azonban hétfő reggelre teljesen megrongálták: fehér festékkel leöntötték, és a képre a sértő felirat került:

Rat (Patkány), majd spanyolul nyomatékosítva: Adios el rata (Viszlát, patkány).

A helyiek megdöbbenve fogadták az esetet, többen azt nyilatkozták, hogy ez nemcsak egy játékosról, hanem egy közösség történetéről szóló alkotás meggyalázása volt.

Trent Alexander-Arnold: hősből áruló

A falfestményt a The Anfield Wrap szurkolói csoport készíttette a 2019-es Bajnokok Ligája-győzelem emlékére, amikor a Liverpool legyőzte a Tottenhamet. Trent Alexander-Arnold akkor a klub egyik legnagyobb ígéretének számított, a modern liverpooli stílus megtestesítőjeként rajongtak érte a szurolók.

Ám a nyáron lejárt szerződését nem hosszabbította meg, és a Real Madridhoz igazolt, ami sok szurkoló szemében árulásnak számított. Bár a játékos búcsúüzenetében új kihívásokról és tapasztalatokról beszélt, döntése mély sebet ejtett az Anfield közösségében.

 

Tisztelet a múlt iránt még a Real Madrid játékosaként is

Trent Alexander-Arnold ugyan már a spanyol fővárosban folytatja karrierjét, ám mindig tisztelettel beszélt nevelőegyesületéről. Hétfő este a Real Madrid négyfős küldöttségével együtt ő is megemlékezett Diogo Jotáról, aki korábban közös sikereket ért el vele a Liverpoolban. A gesztus azt mutatja, hogy bár mezét lecserélte, a múltját nem felejti.

A keddi Liverpool–Real Madrid Bajnokok Ligája-rangadó így nemcsak sportértéke miatt ígérkezik feszültnek – a pályán és azon kívül is forrnak az indulatok.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

