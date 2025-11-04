Vandálok meggyalázták a Liverpool volt játékosának emlékfalát

A Liverpool nyugati városrészében, az Anfield közelében álló egyik ház falán látható az a falfestmény (angolul mural), amely Trent Alexander-Arnoldnak állított emléket. „Csak egy átlagos liverpooli srác vagyok, aki megvalósította az álmát” – ez a mottója, amiből sok liverpooli fiatal merített erőt.

Trent Alexander-Arnold emlékfalát meggyalázták Liverpoolban, az Anfield közelében a Real Madrid elleni BL-meccs előtt



A műalkotást azonban hétfő reggelre teljesen megrongálták: fehér festékkel leöntötték, és a képre a sértő felirat került:

Rat (Patkány), majd spanyolul nyomatékosítva: Adios el rata (Viszlát, patkány).

A helyiek megdöbbenve fogadták az esetet, többen azt nyilatkozták, hogy ez nemcsak egy játékosról, hanem egy közösség történetéről szóló alkotás meggyalázása volt.

Trent Alexander-Arnold: hősből áruló

A falfestményt a The Anfield Wrap szurkolói csoport készíttette a 2019-es Bajnokok Ligája-győzelem emlékére, amikor a Liverpool legyőzte a Tottenhamet. Trent Alexander-Arnold akkor a klub egyik legnagyobb ígéretének számított, a modern liverpooli stílus megtestesítőjeként rajongtak érte a szurolók.

Ám a nyáron lejárt szerződését nem hosszabbította meg, és a Real Madridhoz igazolt, ami sok szurkoló szemében árulásnak számított. Bár a játékos búcsúüzenetében új kihívásokról és tapasztalatokról beszélt, döntése mély sebet ejtett az Anfield közösségében.