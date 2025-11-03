Diogo JotaLiverpoolTrent Alexander-ArnoldXabi AlonsokegyeletReal Madrid

Megindító, szívszorító madridi gesztus az Anfielden a BL-rangadót megelőző estén

A Real Madrid is lerótta kegyeletét a tragikusan elhunyt portugál futballista, Diogo Jota és testvére, André emléke előtt a Liverpool otthonában, az Anfielden. A spanyol klub, élén Xabi Alonsóval, kötelességének érezte, hogy tiszteletét tegye a futballisták emléke előtt. Trent Alexander-Arnold pedig személyes, megrendítő levéllel búcsúzott korábbi csapattársától.

Magyar Nemzet
2025. 11. 03. 22:23
A liverpooli küldöttség Diogo Jota kegyhelyénél: Dean Huijsen, Xabi Alonso, Emilio Butragueño és Trent Alexander-Arnold Forrás: Liverpool FC
Diogo Jota halála az egész futballvilágot megrázta. A portugál válogatott és a Liverpool támadója testvérével, Andréval együtt tragikus autóbalesetben vesztette életét Zamorában. Azóta az Anfield a gyász és a hála szentélyévé vált: a stadion környékét sálak, mezek, virágok és zászlók borítják, a szurkolók pedig nap mint nap elzarándokolnak az emlékhelyhez, hogy leróják kegyeletüket.

Trent Alexander-Arnold Diogo Jota nevére címzett evele. A Real Madrid küldöttsége lerótta kegyeletét az elhunyt portugál futballista emléke előtt az Anfielden
Trent Alexander-Arnold Diogo Jota nevére címzett evele. A Real Madrid küldöttsége lerótta kegyeletét az elhunyt portugál futballista emléke előtt az Anfielden Fotó: Marca

Így cselekedett a Liverpool elleni BL-meccs előtti estén a Real Madrid küldöttsége is. Emilio Butragueno, a csapat korábbi kiválósága, intézményi kapcsolatokért felelős igazgatója, Xabi Alonso vezetőedző, aki 2004-2009 között, öt éven át a Liverpool játékosa volt, továbbá Trent Alexander-Arnold, Diogo Jota egykori csapattársa, aki a nyáron igzolt a Liverpooltól a Real Madridhoz, továbbá, valamint Dean Huijsen tisztelgett a portugál játékos emléke előtt. 

 

A liverpooli csapattárs, Trent Alexander-Arnold szívből jövő búcsúja

A Liverpool saját nevelésű hátvédje, Trent Alexander-Arnold vörös-fehér virágcsokrot és egy megható levelet helyezett el az emlékhelynél, melyben szívszorító sorokkal búcsúzott barátjától:

Barátom, Diogo. Nagyon hiányzol, de továbbra is mélyen szeretünk. A te és André emléke örökké élni fog. Mindig mosolygok, amikor rád gondolok, és sosem felejtem el a közös pillanatainkat. Minden egyes nap hiányzol, barátom.

A játékos egy piros PlayStation-kontrollert is elhelyezett Jota tiszteletére – ezzel utalva a portugál futballista legendás gólörömére, amikor láthatatlan joystickkal ünnepelt. A kontrollerre ez a rövid, ám annál erőteljesebb üzenet került:

„Örökké bajnok – hiányozni fogsz.”

 

A Real Madrid főhajtása Diogo Jota előtt, Xabi Alonso üzenete

A Real Madrid is kötelességének érezte, hogy tiszteletét tegye Diogo Jota emléke előtt. A klub képviseletében Xabi Alonso, a madridiak vezetőedzője és korábbi liverpooli középpályás, fehér virágcsokrot helyezett el az Anfield előtti emlékhelynél. A csokorhoz csatolt üzenet egyszerre volt visszafogott, méltóságteljes és megható:

„A Real Madrid részvétét fejezi ki a Liverpool FC-nek és Diogo Jota családjának. A futballvilág gyászolja egy kivételes játékos és egy rendkívüli ember elvesztését.”

A madridi gesztus mélyen megérintette a Liverpool szurkolóit és az egész futballvilágot. Az Anfield ismét bebizonyította, hogy a futball nem csupán játék, hanem emlékezés, emberség és örökkévalóság – és hogy a legnagyobb riválisok is képesek együtt hajtani fejet a sport egyik szeretett alakja előtt.


 

