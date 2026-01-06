Rendkívüli

Meghalt Tarr Béla

vírusmagyarországonháziorvosjárvány

Háziorvos: hetekre ledönthetik a lábáról az egész családot a jelenleg idehaza terjedő vírusok

Plusz még járvány is van.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 01. 06. 13:24
háziorvosi rendelő Fotó: Vajda János Forrás: MTI
Sok esetben egész családokat döntenek le a lábáról egy-két hétre a jelenleg Magyarországon terjedő vírusok – figyelmeztet a közösségi oldalán Sződ város, amelynek a háziorvos küldött egy kis útmutatót erre az időszakra. Dr. Elor Judit felhívja a figyelmet, 

Az elmúlt időszakban megszaporodtak a különböző légúti megbetegedések. Jelenleg influenzajárvány zajlik, emellett gyakori a Covid-fertőzés, adenovirus, RSV, valamint egyéb vírusok okozta megbetegedések előfordulása is.

Nemcsak a rendkívüli időjárás miatt érdemes tehát óvatosnak lenni. A tájékoztatóban tisztázzák azt is, hogy influenzaszerű megbetegedésre utal, ha a magas lázat, izomfájdalmat, erős gyengeséget, rossz közérzetet tapasztalunk. Influenzás megbetegedésre utal, ha kezdetben légúti tünetet tapasztal. Az influenza akár 7–10, sőt néha 14 napig is eltarthat, azonban a köhögés ennél tovább is fennmaradhat.

Figyelmeztetnek arra is, hogy jelenleg több vírus is fertőzőképes, emiatt, ha egyszer már megbetegedett, nem azt jelenti, hogy még egyszer nem fertőződhet meg. Az alábbi útmutatót érdemes lehet átböngésznie, ha éppen valamilyen nyavalyával küzd. 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

