Háziorvos: hetekre ledönthetik a lábáról az egész családot a jelenleg idehaza terjedő vírusok

Sok esetben egész családokat döntenek le a lábáról egy-két hétre a jelenleg Magyarországon terjedő vírusok – figyelmeztet a közösségi oldalán Sződ város, amelynek a háziorvos küldött egy kis útmutatót erre az időszakra. Dr. Elor Judit felhívja a figyelmet,
Az elmúlt időszakban megszaporodtak a különböző légúti megbetegedések. Jelenleg influenzajárvány zajlik, emellett gyakori a Covid-fertőzés, adenovirus, RSV, valamint egyéb vírusok okozta megbetegedések előfordulása is.
