Háziorvos: hetekre ledönthetik a lábáról az egész családot a jelenleg idehaza terjedő vírusok

Nemcsak a rendkívüli időjárás miatt érdemes tehát óvatosnak lenni. A tájékoztatóban tisztázzák azt is, hogy influenzaszerű megbetegedésre utal, ha a magas lázat, izomfájdalmat, erős gyengeséget, rossz közérzetet tapasztalunk. Influenzás megbetegedésre utal, ha kezdetben légúti tünetet tapasztal. Az influenza akár 7–10, sőt néha 14 napig is eltarthat, azonban a köhögés ennél tovább is fennmaradhat.

Figyelmeztetnek arra is, hogy jelenleg több vírus is fertőzőképes, emiatt, ha egyszer már megbetegedett, nem azt jelenti, hogy még egyszer nem fertőződhet meg. Az alábbi útmutatót érdemes lehet átböngésznie, ha éppen valamilyen nyavalyával küzd.