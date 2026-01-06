Rendkívüli

A Manchester Unitednél még várnak a bejelentéssel, előbb a Chelsea kért szót

Miközben a Manchester United még mindig keresi új vezetőedzőjét Ruben Amorim menesztése után, a Chelsea lépett. Liam Rosenior maga jelentette be, hogy a Strasbourgtól a londoni klubhoz igazol.

2026. 01. 06. 11:38
Liam Rosenior 41 évesen sztárcsapat, a Chelsea edzője lett Fotó: ROMEO BOETZLE Forrás: AFP
Már napok óta nyílt titokként kezelték, és Liam Rosenior a keddi sajtótájékoztatóján már nem hagyott kétséget afelől, hogy ő lesz a Chelsea új vezetőedzője, amit aztán a londoni klub is megerősített. A Strasbourg trénere nyíltan beszélt a váltásról és az okairól is.

Liam Rosenior a Chelsea kedvéért elhagyja a Strasbourgot
Liam Rosenior a Chelsea kedvéért elhagyja a Strasbourgot Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP

– Hihetetlen lehetőség egy elképesztő klubnál, a klubvilágbajnoknál, amit egyszerűen nem lehet visszautasítani – fogalmazott Rosenior, majd hozzátette: – Hazamehetek, végre láthatom a gyerekeimet. Nagy áldozat volt távol lenni tőlük.

Rosenior: A Chelsea-re nem lehet nemet mondani

Amire magyarázat, hogy Rosenior másfél éve a francia Strasbourg edzője, ahol jó munkát végzett, a Strasbourg az előző idényt a hetedik helyen zárta, kijutott a nemzetközi porondra, a Konferencialigába, jelenleg is a hetedik helyen áll a Ligue 1-ben.

A 41 éves szakember elárulta, hogy bár más Bajnokok Ligája-szereplő kluboktól is volt érdeklődés iránta, a Chelsea ajánlata mindennél erősebb volt, a döntését világosan indokolta meg:

Vannak klubok, amelyekre egyszerűen nem lehet nemet mondani. A Chelsea ilyen.

Rosenior szerint a Strasbourgban eltöltött idő meghatározó volt számára: – Ez volt a pályafutásom legjobb 18 hónapja. Rengeteg embernek tartozom köszönettel.

A Manchester United még keresi Amorim utódját

A Chelsea-nél az edzői poszt 2026. január 1-jén üresedett meg, amikor Enzo Marescát menesztették a klub vezetőivel való megromlott kapcsolat miatt. Az olasz tréner korábban negyedik helyre vezette a csapatot, valamint megnyerte a Konferencialigát és a klubvilágbajnokságot is.

Rosenior kinevezése ezzel szemben gyorsan sínre került, így a Chelsea megelőzte a Manchester Unitedet az edzőkérdés rendezésében. Az Old Traffordon Ruben Amorim január 5-i kirúgása óta még nincs végleges megoldás, a klub továbbra is kivár, ideiglenesen Darren Fletcher irányítja a csapatot.

A két angol óriás közül tehát egyelőre a Chelsea lépett határozottabban: míg Londonban már csak a hivatalos bejelentés hiányzik, Manchesterben továbbra is kérdés, ki vezeti majd hosszú távon a csapatot.

A két csapat a Premier League-ben is egymás ellenfele. Jelenleg egyaránt 31 ponttal a Chelsea az ötödik, a Manchester United pedig rosszabb gólkülönbséggel a hatodik.

 

 

