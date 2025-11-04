Arda GülerLiverpoolSzoboszlai DominikReal Madrid

Szoboszlai a célkeresztben: „Güler ma szembenéz legnagyobb ellenségével”

A labdarúgó Bajnokok Ligájában ma este a Liverpool–Real Madrid összecsapáson jó eséllyel Szoboszlai Dominik, a spanyoloknál pedig Arda Güler is a kezdőcsapatban kap helyet. A két játékos közötti korábbi „összezördülés” bejárta a médiát, és azóta most találkoznak először. Szoboszlai és Güler nem lettek barátok, de azért az X-en 140 ezer követővel rendelkező, a Real Mardidhoz kötődő Defensacentral portál beharangozó cikkének a címe talán túlzás: „Arda Güler ma szembenéz legnagyobb ellenségével: még csak látni sem bírják egymást”.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 12:20
Szoboszlai Dominik és Arda Güler először a pályán, aztán a közösségi médiában szólalkozott össze Fotó: MTI/Illyés Tibor
A Real Madrid és a Liverpool, a futball két óriása néz szembe egymással, érzelemdús meccs várható, amelyen hideg fejekre lesz szükség, ezt hangsúlyozta Xabi Alonso, a királyi gárda vezetőedzője is a sajtótájékoztatóján – emeli ki a Defensacentral. S a portál szerint főleg Arda Güler esetében lesz szükség a hideg fejre, mert legnagyobb „ellenségével” találkozik. Mégpedig Szoboszlai Dominikkel, akivel márciusban komoly összetűzése volt.

Arda Güler és Szoboszlai Dominik ma este újra találkozhat
„A Liverpoolban várhatóan kezdőként lép pályára a magyar labdarúgó, aki korábban ott volt a Real Madrid kiszemeltjei között is, és akivel Güler már összetűzött egy válogatottmérkőzésen a Nemzetek Ligájában. Ez a konfliktus azon a meccsen történt, amelyen Törökország 3-0-ra nyert Magyarország ellen, és a pályán kialakult vita után a török játékos azt írta a közösségi médiában a magyarnak címezve: »Ez a srác egy vicc. Nem elég neked hat gól, hogy befogd a szád?« A botrány óta Arda Güler és Szoboszlai Dominik nem találkoztak újra a pályán, így ma este az Anfielden láthatjuk majd, mi történik közöttük – de egy biztos: szikrázni fog a levegő” – írja a Defensacentral.

 

Szoboszlai és Güler konfliktusa

Ami az előzményeket illeti, Szoboszlai és Güler már a magyar és a török válogatott tavalyi felkészülési mérkőzésén is „egymásra talált”, összeszólalkoztak egy párharc után. Abból a találkozóból még a mieink jöttek ki jobban, éppen Szoboszlai góljával 1-0-ra győztek, azonban a tétre menő meccseket idén a törökök nyerték, Isztambulban 3-1-re, a Puskás Arénában 3-0-ra, így a Nemzetek Ligája következő kiírásában ők szerepelnek az elitben, Marco Rossi csapata pedig a B divízióban folytatja. A visszavágón a törökök második gólja éppen Güler nevéhez fűződött a 39. percben. Bő húsz perccel korábban Kerkez Milos szabálytalankodott a Real Madrid futballistájával szemben.

Szoboszlai pedig vitába keveredett Gülerrel, aki végül szóban és a mutatóujjával is csendre intette a magyar válogatott csapatkapitányát. A csörte aztán a közösségi médiában folytatódott.

A Liverpoolban alapembernek számító Szoboszlai a Nemzeti Sport egy bejegyzéséhez szólt hozzá, az 1088-as számot írta oda, arra utalva, hogy Gülernek akkor csak ennyi játékperce volt az idényben a Real Madrid mezében, Carlo Ancelotti nem számított rá. Szoboszlai hozzászólása nagy vihart kavart, és persze eljutott Gülerhez is. S nem hagyta annyiban a dolgot, az Instagramon mondta meg a magáét a középpályásunknak, és a hat török gólt felhozva üzent neki egy 24 óráig elérhető történetben. Ami azonban megmaradt az örökkévalóságnak.

Nagy kérdés, mi lesz a folytatás ma az Anfielden.

 


 

