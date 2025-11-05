Liverpool FCAlexis Mac AllisterBajnokok LigájaSzoboszlai DominikReal Madrid

Megmagyarázták, miért nem Szoboszlai lett a meccs embere, az ő reakcióját látni kell!

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 4. fordulójának keddi játéknapján a Liverpool 1-0-ra legyőzte a Real Madridot hazai pályán. Alexis Mac Allister gólját Szoboszlai Dominik készítette elő, mindketten üzentek a másiknak a lefújást követően.

Magyar Nemzet
2025. 11. 05. 5:41
Szoboszlai Dominik a gólhoz is közel járt a Liverpool–Real Madrid BL-mérkőzésen Dominik Szoboszlai attacking midfield of Liverpool and Hungary shooting to goal and Thibaut Courtois goalkeeper of Real Madrid and Belgium makes a save during the UEFA Champio
Szoboszlai Dominik a gólhoz is közel járt a Liverpool–Real Madrid BL-mérkőzésen (Fotó: NurPhoto via AFP/Jose Breton)
A Liverpool a kedd estig százszázalékos Real Madrid 1-0-s legyőzésével utolérte pontszámban spanyol ellenfelét a Bajnokok Ligája alapszakaszának tabelláján. A Vörösök a 61. percben szerezték meg a győztes gólt, ekkor Szoboszlai Dominik beívelését Alexis Mac Allister fejelte a vendégek kapujába. Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) hivatalosan az argentin játékost választotta a BL-mérkőzés legjobbjának, de a liverpooli lapok többsége a magyar válogatott csapatkapitányának legalább olyan jó osztályzatokat – helyenként a 10-es skálán 9-es értékelést – adott.

Szoboszlai Dominik üzenete Alexis Mac Allisternek a Liverpool–Real Madrid BL-mérkőzés után
Szoboszlai Dominik üzenete Alexis Mac Allisternek a Liverpool–Real Madrid BL-mérkőzés után (Fotó: instagram.com/szoboszlaidominik)

A szövetség azzal indokolta a választottját, hogy „ő szerezte a sorsdöntő gólt, és a csapatát labdával és labda nélkül is végig kiválóan segítette". Szoboszlai Dominik ezután a közösségi oldalán egy fényképet tett közzé, amelyen az UEFA díja látható.

Alexis Mac Allister, szívesen

– írta a fotóhoz.

Alexis Mac Allister: Szoboszlai Dominik nagyszerű labdát adott

Ahogyan az megszokott, a mérkőzés embere ezúttal is rögtön nyilatkozott a lefújás után, az argentinok világbajnok középpályása pedig nem felejtette el megköszönni a gólpasszt magyar csapattársának.

– Jó mérkőzést játszottunk egy remek csapat ellen. Fontos győzelmet arattunk, de tovább kell harcolnunk, viszont a mai segített önbizalmat adni, úgyhogy ez egy jó nap volt. A beíveléseknél általában segítek embereket lekötni, hogy Hugo (Ekitiké – a szerk.) fejelhessen, most viszont megláttam a lehetőséget, és Dom nagyszerű labdáját csak be kellett fejelnem – nyilatkozta Mac Allister, aki a vendégek egyik legjobbját, Thibaut Courtois kapust is megdicsérte az értékelésében.

A győztes gól szerzőjének az is erőt adhatott, hogy párja és szeptember 22-én született gyermeke is a lelátóról szurkolt neki, erről is megemlékezett a lefújás után a közösségi oldalán.

Alexis Mac Allister párja, Alien Cova szerint ez volt gyermekük első mérkőzése
Alexis Mac Allister párja, Alien Cova szerint ez volt gyermekük első mérkőzése (Fotó: instagram.com/alemacallister)

A Liverpool a válogatottszünet előtti utolsó mérkőzésén a Manchester City otthonába látogat vasárnap a Premier League-ben, míg a BL-ben legközelebb november 26-án a holland PSV-t fogadja.

