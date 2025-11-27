FradiFenerbahceYusuf BamidaleEurópa-ligaFTC

Peches a Fradi: a Fenerbahce kapusát kétszer is a kapufa mentette meg az Európa-ligában

Dibusz Dénes hátul több védést is bemutatott, majd a nigériai Yusuf Bamidele pár perc alatt kétszer is eltalálta a kapufát. A Fenerbahce–FTC Európa-liga-meccsen gól nem született az első félidőben, Robbie Keane együttese viszont abszolút nem játszik alárendelten. Kövesse nálunk a mérkőzés legfontosabb történéseit.

Magyar Nemzet
2025. 11. 27. 19:37
Yusuf Bamidele (jobbra) kétszer is eltalálta a kapufát a Fenerbahce–FTC Európa-liga-meccs első félidejében
Yusuf Bamidele (jobbra) kétszer is eltalálta a kapufát a Fenerbahce–FTC Európa-liga-meccs első félidejében Fotó: OGUZ YETER Forrás: ANADOLU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Telt ház, közel 50 ezer szurkoló előtt lépett pályára a Fradi az Európa-liga alapszakaszának ötödik meccsén Isztambulban, a Fenerbahce stadionjában. A fanatikus török drukkerek már a kezdés előtt pokoli hangulatot teremtettek. Robbie Keane vezetőedző a meccs előtt mégis azt mondta, hogy a játékosait mindez csak motiválni tudja, hiszen minden futballista álma, hogy ilyen atmoszférában lépjen pályára. Az ír vezetőedző a hétvégi, Nyíregyháza elleni 3-1-es vereség után a kezdőcsapatába belenyúlt , hat helyen változott a csapat – Varga Barnabás és Naby Keita visszakerült, Tóth Alex viszont a padra szorult. Mindeközben a túloldalt, az augusztus óta a Fenerbahcét irányító Domenico Tedesco sem volt könnyű helyzetben. A védelemben eltiltások és sérülések miatt az Intert és Paris Saint-Germaint is megjárt szlovák védő, Milan Skriniar mellé a 21 éves Yigit Efe Demir került be, aki az idényben mindössze három percet játszott a fővárosi csapat színeiben. 

Az eddigi legnagyobb kihívás a magyar bajnok előtt, Isztambulba rendezték a Fenerbahce–FTC Európa-liga meccset
Az eddigi legnagyobb kihívás előtt a magyar bajnok, Isztambulba rendezték a Fenerbahce–FTC Európa-liga meccset  Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Fenerbahce–FTC: Dibusz védései, majd magyar kapufák

Noha a hazaiak meddő mezőnyfölényét hozták az első percek, a Fradi nem ijedt meg, a védők bátran belementek a párharcokba, s az sem zavarta őket, hogy egy-egy vendég labdaérintésnél óriási füttykoncert volt a stadionban. Az első lövésig a tizedik percig kellett várni, a korábbi Barcelona-védő, Nélson Semedo lövése kötött ki a lelátón. Hat minutummal később a brazil Talisca tetszetős kényszerítő után lőtt Dibusz Dénes kapujára, de a válogatott kapusnak gondot ez sem okozott. 

A félidő közepén Yusuf Bamidele a sebességét kihasználva hagyta faképnél Skriniart, de a Manchester Cityvel Bajnokok Ligája-győztes kapus, Ederson jól élt együtt a játékkal, a nigériai betett passzából nem lett lövés. A szünet előtt a Fener rákapcsolt, a korábbi Real Madrid-játékos, Marco Asensio a tizenhatoson kívülről eresztett el lövést ez volt Dibusz első igazán nagy védése. Ezután egy jobb oldali szöglet után Jusszef en-Nesziri fejese ment nem sokkal mellé.

A félidő legnagyobb helyzetei mégis a Fradi előtt adódtak. Egy nagy bedobás után Varga tartotta meg nagy küzdelem után a labdát, Yusuf pöckölése a kapufát találta el, ezt már Ederson is csak nézte... Yusuf aztán három perccel később megint eltalálta a kapufát! Ezúttal a tizenhatos sarkáról csavart a brazil kapujára.

Az első félidő végén nem volt hosszabbítás, de az utolsó percek mutatták, a Fradinak igenis van keresnivalója Törökországban. 

Cikkünk frissül...

Meddig jut a Fradi?
A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? Az alapszakaszban már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu