Peches a Fradi: a Fenerbahce kapusát kétszer is a kapufa mentette meg az Európa-ligában

Telt ház, közel 50 ezer szurkoló előtt lépett pályára a Fradi az Európa-liga alapszakaszának ötödik meccsén Isztambulban, a Fenerbahce stadionjában. A fanatikus török drukkerek már a kezdés előtt pokoli hangulatot teremtettek. Robbie Keane vezetőedző a meccs előtt mégis azt mondta, hogy a játékosait mindez csak motiválni tudja, hiszen minden futballista álma, hogy ilyen atmoszférában lépjen pályára. Az ír vezetőedző a hétvégi, Nyíregyháza elleni 3-1-es vereség után a kezdőcsapatába belenyúlt , hat helyen változott a csapat – Varga Barnabás és Naby Keita visszakerült, Tóth Alex viszont a padra szorult. Mindeközben a túloldalt, az augusztus óta a Fenerbahcét irányító Domenico Tedesco sem volt könnyű helyzetben. A védelemben eltiltások és sérülések miatt az Intert és Paris Saint-Germaint is megjárt szlovák védő, Milan Skriniar mellé a 21 éves Yigit Efe Demir került be, aki az idényben mindössze három percet játszott a fővárosi csapat színeiben.

Az eddigi legnagyobb kihívás előtt a magyar bajnok, Isztambulba rendezték a Fenerbahce–FTC Európa-liga meccset Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI Fotószerkesztõség

Fenerbahce–FTC: Dibusz védései, majd magyar kapufák

Noha a hazaiak meddő mezőnyfölényét hozták az első percek, a Fradi nem ijedt meg, a védők bátran belementek a párharcokba, s az sem zavarta őket, hogy egy-egy vendég labdaérintésnél óriási füttykoncert volt a stadionban. Az első lövésig a tizedik percig kellett várni, a korábbi Barcelona-védő, Nélson Semedo lövése kötött ki a lelátón. Hat minutummal később a brazil Talisca tetszetős kényszerítő után lőtt Dibusz Dénes kapujára, de a válogatott kapusnak gondot ez sem okozott.

A félidő közepén Yusuf Bamidele a sebességét kihasználva hagyta faképnél Skriniart, de a Manchester Cityvel Bajnokok Ligája-győztes kapus, Ederson jól élt együtt a játékkal, a nigériai betett passzából nem lett lövés. A szünet előtt a Fener rákapcsolt, a korábbi Real Madrid-játékos, Marco Asensio a tizenhatoson kívülről eresztett el lövést ez volt Dibusz első igazán nagy védése. Ezután egy jobb oldali szöglet után Jusszef en-Nesziri fejese ment nem sokkal mellé.

A félidő legnagyobb helyzetei mégis a Fradi előtt adódtak. Egy nagy bedobás után Varga tartotta meg nagy küzdelem után a labdát, Yusuf pöckölése a kapufát találta el, ezt már Ederson is csak nézte... Yusuf aztán három perccel később megint eltalálta a kapufát! Ezúttal a tizenhatos sarkáról csavart a brazil kapujára.

Az első félidő végén nem volt hosszabbítás, de az utolsó percek mutatták, a Fradinak igenis van keresnivalója Törökországban.