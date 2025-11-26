FenerbahceFradiUEFA Európa LigaFTC

A pokolban lép pályára a Fradi, a törökök mégis félnek a magyar bajnoktól az El-meccs előtt

Csütörtökön a Fradi az ötödik meccsét játssza az Európa-liga alapszakaszban. Az FTC a harmadik helyről várja a török Fenerbahce elleni idegenbeli találkozót, azonban ez egy új lecke lesz a magyar bajnoknak. Török újságírót kérdeztünk arról, hogy az isztambuli csapat stadionjában mire kell az FTC-nek készülnie, illetve arra is kerestük a választ, hogy maguk a törökök mit várnak a meccstől.

Perlai Bálint
2025. 11. 26. 5:35
A Fenerbahce stadionjában nem kellemes érzés pályára lépni, csütörtökön az FTC is megtapasztalja ezt
A Fenerbahce stadionjában nem kellemes érzés pályára lépni, csütörtökön az FTC is megtapasztalja ezt Fotó: ARIF HUDAVERDI YAMAN Forrás: ANADOLU
A Ferencváros Európa-liga meneteléséhez (három győzelem és egy döntetlen, 3. hely) idáig elengedhetetlen volt a két idegenbeli győzelem az alapszakaszban – a belga Genk és az osztrák Salzuburg ellen –, azonban nem túlzás azt mondani, hogy csütörtökön minden eddiginél nehezebb feladat vár Robbie Keane együttesére. Noha az eddig hét pontot szerző és az alapszakaszbán 15. török Fenerbahcében több sérült és eltiltott is van – főleg a védelemben –, ennek ellenére az isztambuli csapat számára ott van a hazai pálya előnye. A Fenerbahce stadionjába 50 ezer fő fér be, a helyiek csak Kadiköy néven emlegetik a létesítményt, amely a pokollal egyenlő a vendégcsapatnak. Arról, hogy mégis mire kell az FTC-nek készülnie a csütörtökön 18.45-kor kezdődő El-meccsen, illetve a magyar bajnok ottani megítéléséről Muhammet Duman török sportújságírót kérdeztük, aki egyébként már nyáron is nyilatkozott lapunknak, akkor a török bajnokság rajtja kapcsán kérdeztük a ligában szereplő három magyarról. 

A Fenerbahce szurkolói gyakran élőképpel fogadják a játékosokat, könnyen lehet, hogy csütörtökön az FTC ellen is így lesz
A Fenerbahce szurkolói gyakran élőképpel fogadják a játékosokat, könnyen lehet, hogy csütörtökön az FTC ellen is így lesz (Fotó: AFP/Ozan Kose)

Mire számítson az FTC csütörtökön? Egyenesen Törökországból jött a válasz

A Fenerbahce már 1908 óta ebben a stadionban játszik, 1998 és 2006 között volt az utolsó jelentősebb felújítás. A Fenerbahce számára a 21. század eddigi legjelentősebb meccsét 2008 tavaszán rendezték itt, amikor a Fener a Chelsea-t fogadta a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének odavágóján. Pokoli hangulat volt, a török csapat 2-1-re nyert – majd a visszavágón Frank Lampard vezérletével az angolok fordítottak. Muhammet Duman így emlékezett vissza arra a bizonyos negyeddöntőre, ami jól mutatja, a Fradinak mire kell számítania csütörtökön.  

– A Fenerbahce stadionjában pályára lépni egy rémálom az ellenfélnek. Emlékszem rá, hogy 2008-ban, amikor a Chelsea játszott itt, az angol csapat játékosai egyből befogták a fülüket, amint a pályára léptek, annyira zavaró volt a folyamatos füttykoncert. 

Volt, aki azt mondta a lefújás után a vegyes zónában, hogy majdnem megsüketült! Képzeljék el, ahogy 50 ezer szurkoló az elejétől a végéig fütyül, és nem hagyják abba. A Fenerbahce egyik fegyvere maguk a szurkolók, a legnagyobb szurkolói csoportot nem véletlenül hívják a 12. embernek.

Nem véletlen, hogy a fanatikus szurkolók gyakran csak ezzel a molinóval köszöntik a vendégeket: „Üdv a pokolban”.

Miért is zavaró a folyamatosa füttykoncert?

Szoboszlai Dominik és a Liverpool játékosai tudnának hasonlóról mesélni a mostani idényben, amikor a szintén isztambuli Galatasaray otthonában 1-0-ra kikaptak a BL-alapszakaszban. A hatalmas füttyszó nem csupán zavaró lehet a pályán, hanem a csapattársak közti kommunikációt is ellehetetleníti. Arról nem is beszélve, hogy Robbie Keane szavai sem fognak a játékosokhoz eljutni. Duman hozzátette, az augusztusban kirúgott vezetőedző, José Mourinho után Domenico Tedesco érkezett a kispadra, akivel a gárda még veretlen a bajnokságban, 13. forduló után a második, egy ponttal lemaradva Sallai Roland csapatától, a Galatától, a két együttes a hétvégén éppen egymás ellen fog játszani. A német-olasz edző a szurkolók szimpátiáját is gyorsan elnyerte. 

A törökök szerint is jó esélye van az FTC-nek

Ha a Fradi Jose Mourinho idején játszott volna a Fenerbahce ellen, talán másképp vélekedtem volna. Mourinho és a Fenerbahce szurkolói közötti feszültség miatt a stadionban nem volt olyan jó a hangulat, mint régen. De Tedescónak sikerült újra rendbe hozni a szurkolókkal való kapcsolatot, akik mindent beleadnak az első perctől az utolsóig

– folytatta az újságíró, majd elmondta, ő azért nem aggódik a Fradi miatt. – Biztos vagyok benne, hogy a Ferencváros játékosai élvezni fogják ezt a hangulatot, motiválni fogja őket. Sok magyar futballista játszott már a török bajnokságban, és azt mondták, hogy gyorsan megszokták ezt a hangulatot. Ráadásul szerintem hiába a hazai pálya, a Fenerbahce küzdeni fog a Fradi ellen. Robbie Keane briliáns edző, biztos vagyok benne, hogy tartogat néhány meglepetést a Fenerbahce számára.

Robbie Keane a szurkolókkal együtt ünnepelt a Ludogorec elleni Európa-liga-mérkőzés után, vajon csütörtökön is készül ilyen kép?
Robbie Keane a szurkolókkal együtt ünnepelt a Ludogorec elleni Európa-liga-mérkőzés után, vajon csütörtökön is készül ilyen kép? (Fotó: Csudai Sándor)

Megvan a törökök gyenge pontja? 

Nos, az jelen pillanatban Magyarországon is nagy kérdés, hogy Keane mivel készül. A Nyíregyháza elleni 3-1-es hazai vereség után az ír szakember jelezte, következményei lesznek az újabb bukásnak. Keane belengette, hogy egyes játékosok egész egyszerűen nem valók erre a szintre. Érdemes lesz figyelni, hogy csütörtökön hány helyen fog változni a keret. Varga Barnabás természetesen a törököknél is téma, bár Alekszandar Pesics legalább annyira ismert, mint a magyar támadó.  

– Varga Barnabás és Gruber a csapat két legjobb formában lévő játékosa, de ott van az a Pesics is, aki a 2021/22es idényben nálunk, a Karagümrükben játszott. Ha jól rémlik, akkor a Fenerbahce ellen éppen be is talált 2021-ben. Pesics jól ismeri a Fenerbahcét és a török futballt – folytatta Duman, noha némi kiegészítést azért tennénk ehhez. Gruber éppen a hétvégén, a Nyíregyháza ellen talált be büntetőből, de előtte több mint egy hónapos gólcsendje volt, ha pedig csak a Fradit nézzük, akkor előtte szeptember 19-én, a DVTK ellen tudott duplázni csereként beállva.  

Gruber kezdetése meglepetésre lenne az El-ben, a nigériai Bamidale Yusufé viszont már kevésbé, rá a törökök is figyelnek.  

–  A Fenerbahcének óvatosnak kell lennie Bamidele Yusuffal is, a támadók közül az egyik leggyorsabb. Nem lepne meg, ha a jövőben szintet tudnak még lépni. Sajnos a csütörtök is lehet az ő napja, mert a Fenerbahce szélső védői néha lassúak, körülményesek ilyen szituációkban. 

  • A két csapat tehát csütörtökön 18.45-kor találkozik Isztambulban. Korábban mindössze kétszer találkozott a két csapat, de az is már több mint 50 éve. 1971-ben az UEFA-kupa-nyolcaddöntőben mérték össze erejüket, akkor a Fradi 4-2-es összesítéssel ment tovább, majd egészen az elődöntőig menetelt, ahol a Wolverhampton állította meg a magyar bajnokot. 

