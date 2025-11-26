A pokolban lép pályára a Fradi, a törökök mégis félnek a magyar bajnoktól az El-meccs előtt

A Ferencváros Európa-liga meneteléséhez (három győzelem és egy döntetlen, 3. hely) idáig elengedhetetlen volt a két idegenbeli győzelem az alapszakaszban – a belga Genk és az osztrák Salzuburg ellen –, azonban nem túlzás azt mondani, hogy csütörtökön minden eddiginél nehezebb feladat vár Robbie Keane együttesére. Noha az eddig hét pontot szerző és az alapszakaszbán 15. török Fenerbahcében több sérült és eltiltott is van – főleg a védelemben –, ennek ellenére az isztambuli csapat számára ott van a hazai pálya előnye. A Fenerbahce stadionjába 50 ezer fő fér be, a helyiek csak Kadiköy néven emlegetik a létesítményt, amely a pokollal egyenlő a vendégcsapatnak. Arról, hogy mégis mire kell az FTC-nek készülnie a csütörtökön 18.45-kor kezdődő El-meccsen, illetve a magyar bajnok ottani megítéléséről Muhammet Duman török sportújságírót kérdeztük, aki egyébként már nyáron is nyilatkozott lapunknak, akkor a török bajnokság rajtja kapcsán kérdeztük a ligában szereplő három magyarról.

A Fenerbahce szurkolói gyakran élőképpel fogadják a játékosokat, könnyen lehet, hogy csütörtökön az FTC ellen is így lesz (Fotó: AFP/Ozan Kose)

Mire számítson az FTC csütörtökön? Egyenesen Törökországból jött a válasz

A Fenerbahce már 1908 óta ebben a stadionban játszik, 1998 és 2006 között volt az utolsó jelentősebb felújítás. A Fenerbahce számára a 21. század eddigi legjelentősebb meccsét 2008 tavaszán rendezték itt, amikor a Fener a Chelsea-t fogadta a Bajnokok Ligája negyeddöntőjének odavágóján. Pokoli hangulat volt, a török csapat 2-1-re nyert – majd a visszavágón Frank Lampard vezérletével az angolok fordítottak. Muhammet Duman így emlékezett vissza arra a bizonyos negyeddöntőre, ami jól mutatja, a Fradinak mire kell számítania csütörtökön.

– A Fenerbahce stadionjában pályára lépni egy rémálom az ellenfélnek. Emlékszem rá, hogy 2008-ban, amikor a Chelsea játszott itt, az angol csapat játékosai egyből befogták a fülüket, amint a pályára léptek, annyira zavaró volt a folyamatos füttykoncert.

Volt, aki azt mondta a lefújás után a vegyes zónában, hogy majdnem megsüketült! Képzeljék el, ahogy 50 ezer szurkoló az elejétől a végéig fütyül, és nem hagyják abba. A Fenerbahce egyik fegyvere maguk a szurkolók, a legnagyobb szurkolói csoportot nem véletlenül hívják a 12. embernek.

Nem véletlen, hogy a fanatikus szurkolók gyakran csak ezzel a molinóval köszöntik a vendégeket: „Üdv a pokolban”.