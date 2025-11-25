FenerbahceUEFA Európa-LigaRicardo de Burgos BengoetxeaFTC

Botrányhős vezeti a Fradi El-meccsét, aki szeret piros lapot adni a magyar csapatnak

Az UEFA tájékoztatása szerint a spanyol Ricardo de Burgos Bengoetxea játékvezető fújja a csütörtöki Fenerbahce–FTC Európa-liga-mérkőzést az ötödik fordulóból. A spanyol bíró nyáron már vezetett egy FTC-meccset még a BL-selejtező során, de az igazi botránya az áprilisi spanyol Király-kupa-döntőn volt.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 11:38
Az FTC Törökországba utazik a héten a Fenerbahce elleni Európa-liga-meccs keretein belül
Az FTC Törökországba utazik a héten a Fenerbahce elleni Európa-liga-meccs keretein belül Fotó: Csudai Sándor
Csütörtökön 18.45-kor a török Fenerbahce otthonában lép pályára az Európa-ligában harmadik FTC az alapszakasz ötödik fordulójában, az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) kedden ki is jelölte a mérkőzés játékvezetőjét. A spanyol Ricardo de Burgos Bengoetxea játékvezető fújja az isztambuli meccset.

Ricardo de Burgos Bengoechea El Clásicót is vezetett már, de az FTC-t is jól ismeri a mostani idényből
Ricardo de Burgos Bengoechea El Clásicót is vezetett már, de az FTC-t is jól ismeri a mostani idényből  (Fotó: JOSE BRETON / NurPhoto)

Az FTC jól ismeri a spanyol játékvezetőt

A baszk bíró a mostani idényben már másodszor fújja a sípot az FTC-nek,

legutóbb még a Bajnokok Ligája-selejtezőben az örmény Noah elleni idegenbeli 2-1-es siker alkalmából. A magyar bajnok fordított idegenben, de a hajrában izgulnia kellett, mert a spanyol játékvezető, Ricardo de Burgos Bengoetxea a videóbíró segítségével kiállította a zöld-fehérek hátvédjét, Ibrahim Cissét. 

A magyar bajnok régebbről is jól ismerheti a spanyol sípmestert, ez már a negyedik találkozásuk lesz a pályán. 2018-ban a Maccabi Tel-Aviv elleni (1-1) Európa-liga-selejtezőn, 2022-ben pedig a Slovan Bratislava ellen hazai pályán 2-1-re elveszített BL-selejtezőn fújta a sípot. A török csapatnak azonban még egyszer sem vezetett meccset pályafutása során.

Botrányokkal tarkított Király Kupa-döntő

Történt még áprilisban a Real Madrid–Barcelona Király Kupa döntője előtt, hogy De Burgos Bengoetxea kapta meg a sevillai finálét, csakhogy a királyi gárda teljes körű támadást indított ellene. 

Florentino Pérezék a saját tévécsatornájukon osztottak meg felvételeket, amelyeken a spanyol korábban a Real meccseit vezette, és a klub narrálása szerint szándékosan hibázott az ellenfelek javára. 

A klub vezetősége más játékvezetőt kért volna a Király Kupa-döntőre, de a spanyol szövetség nem változtatott a döntésén. Végül pedig a játékvezető külön sajtótájékoztatót tartott, ahol elsírta magát. A Real Madrid bojkottjából nem lett semmi, lement a meccs, amit hosszabbítás után megnyert a Barcelona . A vesztes csapat játékosai a hosszabbításban már nagyon idegesek voltak, a hátvéd Antonio Rüdiger már a kispadról jéggel próbálta megdobálni De Burgos Bengoetxeát – piros lap lett a jutalma.

Mit fog a Fenerbahce-szurkolóktól kapni a spanyol játékvezető?

Nos Törökországban a bírózás hírhedten népszerű a szurkolók körében, a Fenerbahce szimpatizánsai például ősszel a Viktoria Plzen elleni 1-1-es El-meccs után kiáltottak csalást. Emellett a török modern foci egyik legsúlyosabb ügye a nemrégiben kirobbant biróbotrány, aminek értelmében a Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel, akik korábban fogadtak a mérkőzésekre. 

