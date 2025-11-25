Az UNESCO óriási bejelentést tett a magyar futball nagy napjára

Anglia labdarúgó-válogatottja hetvenkét évvel ezelőttig veretlen volt hazai pályán, aztán találkozott az 1952-es olimpián aranyérmes magyar csapattal. Az Aranycsapattal. A páratlan siker fénye két emberöltőnyi távolságból sem kopott meg, a 6:3 az évszázad mérkőzéseként maradt meg az emlékezetben, a Grosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai II, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor tizenegyet az álmából felriasztva is felmondja a futballszerető közönség. A 6:3 évfordulóját, november 25-ét 1993 óta a magyar labdarúgás napjaként tartjuk számon, és ezt most az UNESCO is velünk ünnepli.

Marco Rossi jövője is eldőlhet a magyar futball nagy napján, ami előtt az UNESCO nagy bejelentést tett (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

Az MLSZ a honlapján adott tájékoztatást arról, hogy az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete novemberi 43., szamarkandi közgyűlésén hivatalos UNESCO-évfordulónak nyilvánította Puskás Ferenc születésének 100. évfordulóját, 2027. április 1-jét. Az UNESCO Puskás-évfordulója mellett kezdeményezik itthon a hivatalos Puskás-emlékév meghirdetését 2027-re.

Az UNESCO bejelentése után Marco Rossi jövője is eldőlhet

Idén a magyar labdarúgás napja más fontos bejelentést is hozhat. Ma ülésezik az MLSZ elnöksége, amelynek beszámolót tart Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a 2026-os világbajnokság magyar szempontból kudarcosan zárult selejtezősorozatáról.

Ugyan Rossi 2030-is élő szerződéssel rendelkezik, a mai ülés kulcsfontosságú lehet a szövetségi kapitány jövőjét illetően. A nyilvánosságban felvetődött az esetleges kapitányváltás gondolata, de ha arról nem is lesz szó, Rossit az MLSZ megerősítheti a pozíciójában. Valamelyik verzió várható a magyar futball történetének egyik legfontosabb napján.