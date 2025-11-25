Ha Szoboszlain múlna, nem is kérdéses, hogyan alakulna Marco Rossi sorsa

Példásan gyors szövetségi reagálásának és tökéletes dramaturgiai fogásnak tűnhet, hogy alig több mint egy héttel a Magyarország–Írország világbajnoki selejtező után máris összeül az MLSZ elnöksége és terítékre kerül a magyar válogatott szereplése, továbbá Marco Rossi szövetségi kapitány munkájának az értékelése. Ám szó sincs szenzációról, netán kapkodásról, már hónapokkal korábban kiírták november 25-ére az ülést.

Marco Rossinak több mint egy hete volt gondolkodni, mielőtt az MLSZ elnöksége előtt a magyar válogatott vb-selejtezős szereplését értékeli (Fotó: Szabó Miklós)

Akkor még senki sem tudhatta, a magyar válogatott hogyan zárja a szereplését, ám azzal senki sem kalkulált, végződjön bárhogy is a sorsa, az Marco Rossi bukásához vezethet. Hogy miért nem? Nos, az MLSZ idén májusban 2030-ig, a következő vb-selejtező végéig meghosszabbította a szövetségi kapitány szerződését, egyértelműen kifejezve bizalmát és elégedettségét az olasz szakember irányában.

Az MLSZ elnöksége és a játékosok is Rossi mögött

Most mégis az a beszédtéma: Rossi vajon megy vagy marad. Mégpedig azért, mert arra viszont senki sem számított, hogy a magyar válogatott ilyen drámai mérkőzésen kap ki az írektől és marad le a világbajnoki pótselejtezőkről.

A találkozó után Rossi úgy fogalmazott, az MLSZ vezetőivel értékelni kell a szereplést, szó szerint ezt mondta:

Majd az elnökséggel is értékeljük, merre haladjunk tovább.

Nos, úgy tudjuk, az MLSZ elnöksége az élen Csányi Sándorral azt szeretné, ha Marco Rossi folytatná a munkáját.

Mi több, a válogatott játékosok is kiállnak az olasz szakember mellett, Szoboszlai Dominikkal az élen mindannyian azt szeretnék, ha Rossi maradna a kapitány.

Csakis a következő vb-selejtező számít

Mégis megtörténhet, hogy Marco Rossi távozik. Önszántából. Az olasz szakemberről közismert, hogy érzelmes ember, nehezen viseli a kritikát, amiből most neki is jutott. Kétségtelen, a magyar válogatott nem teljesítette a kitűzött a célt, a második helyezést a selejtezőcsoportban. Rossi továbbá megannyi sikere – mindenekelőtt a két Európa-bajnoki szereplés – mellett másodszor vallott kudarcot a vb-selejtezőben.

Nem is vitás, mi a fő kérdés: a kapitány érez-e magában erőt, motivációt arra, hogy harmadjára is nekifusson a világbajnoki szereplés kivívásának. A Nemzetek Ligája, sőt még a következő Eb jelentősége is elsikkad e mögött.

A mai elnökségi ülésnek innen nézve inkább az a tétje, az MLSZ miképpen tudja rábírni Rossit a folytatásra.