Ha Szoboszlain múlna, nem is kérdéses, hogyan alakulna Marco Rossi sorsa

A londoni 6:3 évfordulóján, a magyar labdarúgás napján tanácskozik ma a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöksége. Ám nem ünnepi ülésre hívják a tagokat: a grémium Marco Rossi beszámolóját hallgatja meg, akár már most eldőlhet, az olasz szakember marad-e a magyar válogatott szövetségi kapitánya. Úgy tudjuk, a csapatkapitánnyal, Szoboszlai Dominikkal az élen a játékosok azt szeretnék, ha Rossi maradna.

Magyar Nemzet
2025. 11. 25. 5:47
Úgy tudjuk, a játékosok Szoboszlai Dominikkel az élen Marco Rossi mögött állnak Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós
Példásan gyors szövetségi reagálásának és tökéletes dramaturgiai fogásnak tűnhet, hogy alig több mint egy héttel a Magyarország–Írország világbajnoki selejtező után máris összeül az MLSZ elnöksége és terítékre kerül a magyar válogatott szereplése, továbbá Marco Rossi szövetségi kapitány munkájának az értékelése. Ám szó sincs szenzációról, netán kapkodásról, már hónapokkal korábban kiírták november 25-ére az ülést. 

Marco Rossinak több mint egy hete volt gondolkodni, mielőtt az MLSZ elnöksége előtt a magyar válogatott vb-selejtezős szereplését értékeli (Fotó: Szabó Miklós)

Akkor még senki sem tudhatta, a magyar válogatott hogyan zárja a szereplését, ám azzal senki sem kalkulált, végződjön bárhogy is a sorsa, az Marco Rossi bukásához vezethet. Hogy miért nem? Nos, az MLSZ idén májusban 2030-ig, a következő vb-selejtező végéig meghosszabbította a szövetségi kapitány szerződését, egyértelműen kifejezve bizalmát és elégedettségét az olasz szakember irányában.

Az MLSZ elnöksége és a játékosok is Rossi mögött

Most mégis az a beszédtéma: Rossi vajon megy vagy marad. Mégpedig azért, mert arra viszont senki sem számított, hogy a magyar válogatott ilyen drámai mérkőzésen kap ki az írektől és marad le a világbajnoki pótselejtezőkről.

A találkozó után Rossi úgy fogalmazott, az MLSZ vezetőivel értékelni kell a szereplést, szó szerint ezt mondta:

Majd az elnökséggel is értékeljük, merre haladjunk tovább. 

Nos, úgy tudjuk, az MLSZ elnöksége az élen Csányi Sándorral azt szeretné, ha Marco Rossi folytatná a munkáját.

Mi több, a válogatott játékosok is kiállnak az olasz szakember mellett, Szoboszlai Dominikkal az élen mindannyian azt szeretnék, ha Rossi maradna a kapitány.

Csakis a következő vb-selejtező számít

Mégis megtörténhet, hogy Marco Rossi távozik. Önszántából. Az olasz szakemberről közismert, hogy érzelmes ember, nehezen viseli a kritikát, amiből most neki is jutott. Kétségtelen, a magyar válogatott nem teljesítette a kitűzött a célt, a második helyezést a selejtezőcsoportban. Rossi továbbá megannyi sikere – mindenekelőtt a két Európa-bajnoki szereplés – mellett másodszor vallott kudarcot a vb-selejtezőben.

Nem is vitás, mi a fő kérdés: a kapitány érez-e magában erőt, motivációt arra, hogy harmadjára is nekifusson a világbajnoki szereplés kivívásának. A Nemzetek Ligája, sőt még a következő Eb jelentősége is elsikkad e mögött.

A mai elnökségi ülésnek innen nézve inkább az a tétje, az MLSZ miképpen tudja rábírni Rossit a folytatásra.

 

