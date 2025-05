Marco Rossi feláldozta a topligás álmait a magyar válogatottért

Marco Rossi játékosként az olasz Brescia csapatában vált ismertté, később a Sampdoriával Olasz Kupa-győztes is lett. Ám vezetőedzőként, majd szövetségi kapitányként még nagyobb sikereket ért el. 2012-ben került Magyarországra, ahol a Budapest Honvéddal 2017-ben bajnoki címet szerzett, majd egy rövid dunaszerdahelyi kitérő után, 2018 júniusában a magyar válogatott szövetségi kapitánya lett. Az elmúlt hét évben Rossi 74 mérkőzésen irányította a nemzeti csapatot, amelyet két Európa-bajnokságra és Nemzetek Ligája A divíziójába is vezetett. A 60 éves magyar-olasz szakembernek eddig 2025 végéig szólt a szerződése, de biztosra lehetett venni, hogy ha az őszi világbajnoki selejtezőket sikerrel veszi a válogatott, akkor még tovább marad. Pénteken kiderült, hogy nem csupán akkor, az MLSZ ugyanis 2030-ig meghosszabbította a szerződését.

Marco Rossi majdnem hét éve a magyar válogatott szövetségi kapitánya, és még további öt évig lehet az. Fotó: Mirkó István

– Hatalmas megtiszteltetés számomra, hogy akkora a bizalom irányomba, amit a szerződésem 2030-ig történő meghosszabbítása mutat! Szeretném megragadni az alkalmat, hogy Csányi Sándor elnök úrnak is gratuláljak újraválasztásához és külön is megköszönjem támogatását és bizalmát, ami ugyanakkor hatalmas felelősséget is jelent, ismerve a felénk támasztott elvárásokat. Mint mindig, ezentúl is minden tőlem telhetőt el fogok követni, hogy megfeleljünk ezeknek, illetve lehetőség szerint túl is teljesítsük őket – idézte az MLSZ közleménye Rossit.

Marco Rossi útja a magyar válogatott élén a szerződéshosszabbításig

Marco Rossi a Nemzetek Ligájában kezdte meg a szövetségi kapitányi korszakát. A C divízióban akkor nem tűnt lényegesnek a csoport második helyének megszerzése, de mint később kiderült, feljutást és Eb-pótselejtezőt ért. Az Európa-bajnoki kvalifikáción ugyanis a horvátok és a walesiek hazai legyőzése ellenére nem sikerült kijutást érő helyen zárni, de volt még egy lehetőség, és a három belső védős rendszerrel Bulgária, majd Izland drámai legyőzésével összejött az újabb Eb-részvétel, továbbá a feljutás is az NL élvonalába. A részben hazai rendezésű kontinenstornán a magyar válogatott Szoboszlai Dominiket nélkülözve is helyt állt, hiszen itthon a világbajnok franciákkal és idegenben a társházigazda németekkel is döntetlent játszott.

2021 őszén következett egy újabb gödör, és a vb-selejtezőkön az albánoktól elszenvedett két vereség azt jelentette, hogy mint 1986 óta mindig, lemaradt a nemzeti együttes a világ legrangosabb futballtornájáról. 2022-ben viszont ezt szinte elfeledtette az NL A divíziójában az angolok kétszeri és a németek egyszeri legyőzése. 2023-ban aztán veretlen évet zárt Magyarország, amely csoportelsőként jutott ki a sorozatban harmadik Európa-bajnokságára. A 14 mérkőzést számláló veretlenségi sorozat a tavalyi Eb előtt szakadt meg, majd a kontinenstornán is összejött két vereség a Skócia elleni győzelem előtt – ugyanakkor a hosszabbításban aratott siker sem ért továbbjutást.

A hullámvölgy folytatódott, hiszen azóta további nyolc meccset játszott a magyar válogatott, ezek közül viszont csupán egyet nyert meg.

Ősszel Németország és Hollandia mögött – Bosznia-Hercegovinát megelőzve – harmadikként zárt az NL-csoportjában, majd márciusban a törökök elleni osztályozón elszenvedett oda-vissza vereség azt jelentette, hogy jövőre ismét a B divízióban szerepelhet a csapat. Magyarország júniusban Svédországot fogadja, majd Azerbajdzsánba látogat felkészülési mérkőzéseken, hogy aztán ősszel Portugália, Írország és Örményország ellen próbálja meg kiharcolni a negyven év után első világbajnoki részvételét.

Rossi irányítása alatt a magyarok eddig 74 találkozón 34 győzelmet arattak, 17-szer döntetlent játszottak és 23-szor kikaptak.

Marco Rossi ősszel szeretné kivezetni Magyarországot a világbajnokságra. Fotó: Mirkó István

Baróti Lajos nyomdokaiban Időben eddig csak Baróti Lajos és Sebes Gusztáv volt nála hosszabb ideig szövetségi kapitány, mérkőzésszámot illetően pedig közülük is csak az előbbi. Baróti 117 meccsig jutott, Rossi most 74-nél jár. 2025 végére ez a szám a júniusi felkészüléssel és az őszi vb-selejtezőkkel együtt 82 lesz. A következő négy és fél évben tehát további 36 találkozón kellene még irányítania a nemzeti csapatot ahhoz, hogy egyedüli rekorder legyen a magyar kapitányok között. Ez szinte bizonyosan sikerül neki, ha végig kitölti a szerződését – akkor különösen, ha a válogatott a 2026-os vb-re és a 2028-as Eb-re is kijut.

Rossi már többször állt közel a távozáshoz

Mivel Egervári Sándor óta senki nem volt egyhuzamban legalább három évig a magyar válogatott szövetségi kapitánya, 2018-ban nem sokan gondolták volna, hogy az akkor még csak magyar állampolgársággal rendelkező szakember ezt az időmennyiséget is jócskán meghaladja.

Ugyanakkor az elmúlt években többször is felvetődött, hogy Rossi távozik.

2019-ben a sikertelen Európa-bajnoki selejtezők idején, majd 2021 őszén az eredménytelen világbajnoki kvalifikációnál is ez volt a helyzet. A szövetségi kapitány mindig hangsúlyozta, hogy ő maradni szeretne, pedig elmondása szerint a Premier League-ből, a Bundesligából és a szülőhazájából is kapott ajánlatot.

Aztán a szenzációsan sikerült 2022-es és 2023-as év után jelentett akkora csalódást a tavalyi Eb-kiesés, hogy akkor is szóba került Marco Rossi távozása, pláne miután olyanokat mondott, hogy a kontinenstorna megviselte őt és egyetlen pillanatát sem élvezte. A szeptemberben a németektől elszenvedett 5-0-s vereséget is egy olyan mondat követte, hogy

Ha nem tudunk megfelelően reagálni, akkor mindenkinek el kell tűnnie a színről.

A kritikus szurkolókra rendszeresen dühös Rossi mégis maradt, ahogyan másfél hónapja, a törökök ellen 6-1-re elveszített párharc után sem ingott meg a helye. És péntek óta tudjuk, hogy az MLSZ tervei szerint 2030-ig nem is fog.

Rossi szerződéshosszabbítása azt jelentheti, hogy a magyar válogatott lesz az utolsó állomás a karrierjében. Fotó: Csudai Sándor

A pályafutása is a magyar válogatott kispadján zárulhat

Ha a magyar válogatott kijut a 2026-os világbajnokságra, akkor aligha lehet kérdéses, hogy ki is tölti a 2030-ig tartó szerződését. Ha nem, akkor pedig az elmúlt évek hullámvölgyeiben látott szövetségi reakciók miatt tűnik lehetetlennek, hogy a frissen meghosszabbított kontraktust felbontják. Azt is nehéz látni, hogy miként lehetne Marco Rossi felkapottabb annál, mint amilyen 2021 és 2023 között volt, még egy vb-részvétellel sem valószínű mindez. Márpedig, ha akkor nem vállalta el az általa említett angliai, németországi és olaszországi állásajánlatokat, akkor 60 éves kora felett, immáron magyar állampolgársággal is rendelkezve mégis miért tenné?

2030 júniusában, a szerződés lejáratakor Rossi már majdnem 66 éves lesz.

A Premier League-ben jelenleg a 62 éves David Moyes (Everton), a Bundesligában a 60 esztendős Dieter Hecking (Bochum) a legidősebb edző, azaz mind fiatalabbak annál, mint Marco Rossi lesz öt év múlva.

A spanyol élvonalban Joaquín Caparrós (Sevilla), az olasz első osztályban pedig Gian Piero Gasperini (Atalanta) és az idény végén visszavonuló Claudio Ranieri (Roma) azok, akik elmúltak 65 évesek. Ebből is jól látszik, hogy Marco Rossiból aligha lesz már topligás edző, pláne úgy, hogy nincsen tapasztalata ottani bajnokságokban.

A logika tehát azt diktálja, hogy a 2030-ig szóló szerződés aláírásával Marco Rossi nem csupán azt vállalta el, hogy még öt évig a magyar válogatott kötelékében marad, de azt is, hogy ezzel a topligás edzői álmait is feláldozta. A 66. életéve után ugyanis legfeljebb az tűnik reálisnak, hogy az NB I-ben vagy alsóbb olasz ligában ül le még a kispadra klubedzőként. Persze az eddigiek alapján az sem elképzelhetetlen, hogy még a 2030-as világbajnokság után is Marco Rossinak hívják a magyar válogatott szövetségi kapitányát.