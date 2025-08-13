A matematikától nem a Ferencváros kapja a nagyobb esélyt a BL-re

A Ferencváros óriási lehetőség küszöbén áll: kedden este 3-0-ra legyőzte a bolgár Ludogorecet, az idegenben elért 0-0 után ezzel természetesen továbbjutott a Bajnokok Ligája playoffjába. Itt már közvetlenül a sorozat főtáblája a tét, a siker komoly bravúr lenne a magyar bajnok számára, ehhez a Qarabag elleni párharcot kell két meccsen megnyernie.

A Ferencváros első gólját Varga Barnabás fejelete a Ludogorec ellen Fotó: Miró István

A Ferencváros az Európa-liga sorsolásakor a 2. kalapba kerülne

A Football Meets Data, a futballstatisztikákkal és valószínűségszámítással foglalkozó oldal ezúttal is nyilvánosságra hozta a tízezer szimulációra építő esélylatolgatását. Ebből kiderül, hogy a Ferencváros és a Qarabag párharca ígérkezik a legszorosabbnak, ám az azeri csapat 52, a magyar pedig 48 százalékot kapott a BL-főtáblára. A legnagyobb esélyes a skót Glasgow Rangers, amely 90 százalékot kapott a kazah Kajrat Alamit ellen.

Ha a számítások beválnak, és a Ferencváros tényleg az Európa-ligában szerepelhet majd, akkor a sorsoláskor a második kalapba kerülhet, ami rang, ugyanakkor a harmadikból húznának olyan csapatokat is, mint a Midjtylland, a Nottingham Forest, a Nice, a Freiburg vagy a Bologna.

A Konferencialigában még két csapatunk áll, az ETO FC csütörtökön este az AIK Stockholm ellen 1-2-ről folytatja a párharcot, a Football Meets Data így is mindössze 21 százalékban tartja valószínűnek a továbbjutását a playoffba, és 8 százalék esélyt ad a győrieknek a főtáblára. A másik magyar együttes, a Paks az első meccsen 3-0-s vereséget szenvedett az ukrán Zsitomirtól, ezért nem csoda, hogy az oldaltól csak 6 százalékot kap a túlélésre, és egyetlenegyet arra, hogy még az ősszel is ott lehet a nemzetközi porondon.