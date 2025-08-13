„Véletlenül” Rácz Andrással futott össze Tseber Roland Kijevben

„Véletlen” találkozás színhelye volt az ukrán főváros. Az ukrán rezsim kémje, Tseber Roland saját bevallása szerint csak a sors szeszélye folytán futott össze Kijevben Rácz András Oroszország-szakértővel, aki az ukrajnai eseményeknek a Zelenszkij-féle vezetés szája íze szerinti értelmezését közvetítő közléseivel tett szert hírnévre.

Rácz András és Tseber Roland véletlenül Kijevben találkozott (Illusztráció, forrás: Pixabay)

Teljesen véletlenül találkoztam Rácz Andrással Kijevben, üdvözletet küldtünk barátunknak, Viktornak Budapestre

– írja posztjában Tseber Roland.

Megállapodtunk, hogy Kijevben is nyitunk egy „Tiszát”. Aki érti, az érti

– folytatta az ukrán kém, aki zárásul még üdvözletét küldte „Orbán propagandistáinak”.

Borítókép: Rácz András és Tseber Roland Kijevben (Fotó: Képernyőkép a videóból)