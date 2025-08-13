„Véletlenül” Rácz Andrással futott össze Tseber Roland Kijevben

„Véletlen” találkozás színhelye volt az ukrán főváros. Az ukrán rezsim kémje, Tseber Roland saját bevallása szerint csak a sors szeszélye folytán futott össze Kijevben Rácz András Oroszország-szakértővel, aki az ukrajnai eseményeknek a Zelenszkij-féle vezetés szája íze szerinti értelmezését közvetítő közléseivel tett szert hírnévre.
Teljesen véletlenül találkoztam Rácz Andrással Kijevben, üdvözletet küldtünk barátunknak, Viktornak Budapestre
– írja posztjában Tseber Roland.
Megállapodtunk, hogy Kijevben is nyitunk egy „Tiszát”. Aki érti, az érti
– folytatta az ukrán kém, aki zárásul még üdvözletét küldte „Orbán propagandistáinak”.
Borítókép: Rácz András és Tseber Roland Kijevben (Fotó: Képernyőkép a videóból)