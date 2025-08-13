Top Gunvadászgépekelfogóvadászharci bevetésfegyverzetEgyesült Államoklégierőhaditengerészetrepülőgép-hordozó

F-14: a termetes kandúr, amelynek halálos a dorombolása

A katonai repülés történetének legérdekesebb, legkülönlegesebb, vagy éppen legismertebb gépeit bemutató sorozatunkban most egy valódi ikont, a Grumman F-14 "Tomcat" amerikai haditengerészeti elfogóvadászt vesszük alaposabban szemügyre. A nagyközönség számára az F-14, ez a legendás vadászgép a Top Gun, illetve A végső visszaszámlálás nagy sikerű mozifilmek hatására válhatott az első számú kedvenccé. De ebben kétség kívül az is közre játszhatott, hogy a negyedik generációs kéthajtóműves szuperszonikus és variaszárnyú Tomcat egyike a valaha tervezett legszebb vonalvezetésű harci repülőgépeknek.

Elter Tamás
2025. 08. 13. 20:45
A Grumman F-14 "Tomcat" igazi légi ikon Fotó: U.S. Navy Forrás: Wikimedia Commons
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az F-14 szuperszonikus sugárhajtású vadászgépet a hajófedélzeti gépek tervezésében rendkívül nagy tapasztalatokkal rendelkező Grumman, jelenlegi nevén a Norhtrop Grumman Corporation repülőgépgyártó cég fejlesztette ki az Egyesült Államok haditengerészete számára, az 1960-as évek végén.

Az F-14 a nagy sikerű mozifilm, a Top Gun óta ez egyik legnépszerűbb vadászgép
Az F-14 a  nagy sikerű mozifilm, a Top Gun óta ez egyik legnépszerűbb vadászgép    Fotó: U.S. Navy photo by Lt.j.g. Scott Timmester / Wikimedia Commons

Az F-14 Tomcat rekordidő alatt született meg

A második világháború eseményei végleg háttérbe szorították a flották "királynőit", a hatalmas lövegekkel felszerelt és nagy tűzerejű csatahajókat. A tengeri hadviselésben az 1950-es évekre a világóceán bármely területén bevethető úszó repülőterek, a repülőgéphordozó-anyahajók váltak a haditengerészeti csapásmérés elsődleges eszközeivé. Az új fegyvernem messze legnagyobb anyahajó-flottájával az 1940-es évektől kezdve az Egyesült Államok haditengerészete rendelkezett, és Amerikának ez a primátusa mind a mai napig fennmaradt.

Az USS Nimitz repülőgép-hordozó a Csendes-óceán vizein   Fotó: Mass Communication Specialist 3rd Class John Philip Wagner

 A katonai repülésben az 1950-es évektől a sugárhajtású gépek vették át a stafétabotot a dugattyúmotoros gépektől, ami új kihívás elé állította a haditengerészetet is. A haditengerészeti légierő admirálisai noha sokáig berzenkedtek a jól bevált dugattyús hajófedélzeti gépek leváltásától, ám a hidegháborús fenyegetés miatt szédítő ütemű haditechnikai fejlődés, valamint az új katonai doktrínák megjelenése elkerülhetetlenné tette a tengerészeti légierő állományának megújítását is a korszerű sugárhajtású harci gépekkel. Az első igazán átütő teljesítményű haditengerészeti vadászbombázó, a rendkívül figyelemre méltó McDonell Douglas F-4 Phantom minden szempontból korszerű vadászrepülő, illetve taktikai csapásmérő gép volt, de az 1960-as évek végén egy olyan még nagyobb hatótávolsággal, fegyverzettel és sebességgel rendelkező több funkciós haditengerészeti vadász iránt fogalmazódott meg az igény, amellyel le lehetett váltani a jól kiszolgált Phantomot, valamint a Vought F-8 "Crusader" szuperszonikus hajófedélzeti gépet is. 

A Tomcat elődje, az F-4 Phantom II landolás közben   Fotó: U.S. Navy - U.S. Navy National Museum of Naval Aviation / Wikimedia Commons

A védelmi minisztérium és a hadiflotta vezetőinek ezzel kapcsolatos, nem egyszer éles vitái után végül 1966-ban megszületett a döntés az új haditengerészeti vadász kifejlesztéséről, amire a Grumman kapott megbízást. 

A Grumman kiválasztása igen jó döntésnek bizonyult, hiszen ez a cég rendelkezett a legnagyobb tapasztalattal az amerikai repülőgépgyártók közül hajófedélzeti vadászok kifejlesztésében. A második világháború legendás haditengerészeti vadászgépei, az F4F "Wildcat", vagy az F6F "Hellcat" is a Grumman tervezőasztalain születtek meg csakúgy, mint az egyik legelső sugárhajtású hajófedélzeti gép, az F9F "Panther". E komoly tapasztalatoknak köszönhető, hogy az új típust, az F-14-est rekordidő alatt fejlesztették i a Grumman mérnökei, hiszen a gép első szűzfelszállása már 1970. december 21-én megtörtént.

Korát meghaladóan korszerű gép volt a veszedelmes "kandúr"

Az F-14 egy rendkívül fejlett negyedik generációs kéthajtóműves szuperszonikus és változtatható szárnyállású kétüléses harci repülőgép, amelyet a haditengerészet speciális igényeinek megfelelően fejlesztettek ki. A "kandúr" igen nagyra sikeredett; az üresen is közel 20 tonnás tömegű gép hosszúsága 19,1 méter, a 20 és 68 fok között kitéríthető félszárnyak fesztávolsága pedig 11,58 és 19,55 méter között volt változtatható. A hajófedélzeti tárolás szűkös körülményeihez alkalmazkodva azonban az F-14-est akként tervezték meg, hogy parkolóállásban 75 fokos szögig lehessen a szárnyait hátratolni, ráadásul az aktuális állásszöget az erre rendszeresített fedélzeti komputer önállóan állította be.

A Tomcat teljesen kitérített félszárnyakkal légi utántöltésre készül     Fotó: Camera Operator: SSGT MICHAEL D. GADDIS, USAF / Wikimedia Commons

 

A sárkányszerkezet úgy lett kialakítva, hogy a félszárnyak mellett a géptörzs is komoly részese legyen az aerodinamikai felhajtóerő kialakításának;

 a teljes emelőerő csaknem 50%-a az F-14 felépítményétől származott. A gépet kettős függőleges vezérsíkokkal szerelték fel. Az első szériás "kandúrok" még a szárazföldi telepítésű vadászgépek számára is rendkívül nagy és erős Pratt&Whitney TF-30-as kétáramú utánégetős gázturbinás sugárhajtóművet kapták meg, amelyek hatalmas, egyenként 100 kN tolóerő leadására voltak képesek utánégető használatával.

A Pratt&Whitney TF-30-as kétáramú utánégetős gázturbinás sugárhajtómű   Fotó: Wikimedia Commons/Mjhellmer

 Az F-14 tekintélyes mérete részben a nagy üzemanyag-befogadó kapacitásából, részben pedig a jelentősen megnövelt fegyverzetéből adódott. A vietnámi háború tapasztalataiból okulva, elődjétől, az F-4 Phantomtól eltérően a Tomcat beépített fedélzeti fegyvert is kapott, a pusztító tűzerejű 20 mm-es Vulcan M61 forgó hatcsöves Gatling-rendszerű gépágyút. A tömeges bombázó- és robotrepülőgép támadások leküzdésére az F-14 rendelkezett először a világon több célpont egyszerre való megtámadását biztosító szimultán célmegsemmisítő rendszerrel; AIM-54 Phoenix fedélzeti rakétája pedig a világ legelső aktív lokátoros önirányítású rakétájának számított, amely viszonylag kis mérete - 4 m hossza - ellenére 190 kilométeres maximális hatótávolsággal rendelkezett. Ezen kívül számos egyéb nagy hatékonyságú fegyverzetet, így többek között AIM-7 "Sparrow" és AIM-9 "Sidewinder" légiharc-rakétákat, továbbá bombákat és póttartályokat, illetve fegyverkonténereket hordozhatott a törzs és a félszárnyak alatti felfüggesztő pontjain. 

A Fighter Squadron 211 (VF-211) F-14A Tomcat aircraft banks into a turn during a flight out of Naval Air Station, Miramar, Calif. The aircraft is carrying six AIM-54 Phoenix missiles.
AIM-54 Phoenix rakéták egy F-14-esre felszerelve   Fotó: Wikimedia Commons

A pilóta és az operátor számára minden irányban kiváló kilátást biztosító buborékkiképzésű kabinban 

a nagy teljesítményű elektronikai rendszerek részben már digitális kijelzőkkel rendelkeztek. 

Az AN/AWG-9 típusú radar 10 kilométeres távolságig egyszerre hat különböző célpont követését tette lehetővé. A jó tömeg-tolóerő aránynak és a változtatható szárnyállásnak köszönhetően a nagy tömegű gép hihetetlenül fordulékony volt; a szuperszonikus Tomcat maximális sebessége nagy magasságon elérte a Mach 2,34, vagyis a jóval több mint kétszeres hangsebességet. A tömegéhez képest az emelkedőképessége is rendkívüli, másodpercenként több mint 230 méter volt. Szolgálati csúcsmagassága meghaladta a 16 ezer métert, a Tomcat így képes volt a sztratoszférába emelkedni.

Háborús körülmények között is szépen vizsgázott a repülő legenda

E rendkívüli gépet 1974 szeptemberében állították hadrendbe az Egyesült Államok haditengerészeti vadászaként. Modern fegyverrendszere és repülési tulajdonságai nagyban megnövelték az U.S. Navy csapásmérő erejét. Noha az F-14-et kizárólag az amerikai haditengerészet számára gyártották és nem tervezték exportálni, de a Carter-adminisztráció mégis engedélyt adott 80 Tomcat exportjára az Egyesült Államok akkori legfontosabb közel-keleti szövetségese, Irán számára. 

Iráni F-14-esek kötelékben    Fotó: Shahram Sharifi  / Wikimedia Commons

1979-ig a megrendelt 80 gépből 79-et le is szállítottak, de Khomeini ajatollah iszlám forradalma elsöpörte Reza Pahlavi sah Amerika-barát rendszerét, ezért az utolsó Tomcat már nem került átadásra az Egyesült Államokkal kiélezetten ellenséges viszonyba került iszlám rendszer számára. Az amerikai Tomcat-flottát 1991 után korszerűsítették és a legendás típus az Egyesült Államokban egészen 2006. szeptember 22-ig, a hadrendből történt kivonásáig maradt aktív szolgálatban. A Grumman 1969 és 1991 között 712 F-14-est épített meg összesen három, az A, a B és a D típusváltozatokban. Iránban az iszlám forradalom után is nagy becsben tartották ezt az élvonalbeli harci gépet, amely az 1980 és 1988 között dúló iraki-iráni háborúban is bizonyságot tett rendkívüli harci képességeiről.

Iráni Tomcat-pilóták a sah légierejében  Fotó: IIAF  / Wikimedia Commons

 Noha pontos számok még ma sem ismertek, de az iráni F-14-esek legalább 50 iraki sugárhajtású, illetve szuperszonikus gépet semmisítettek meg légi harcban, köztük szovjet gyártmányú Mikojan-Gurijevics MiG-21-es és MiG-23-as vadászokat, valamint Tupoljev Tu-22-es hadászati bombázókat. Iráni Tomcat lőtte le először az amerikai SR-71 Blackbird után a világ második leggyorsabb, több mint háromszoros hangsebességgel repülő magassági szovjet elfogóvadászát, az ugyancsak legendás MiG-25 Foxbat egyik bevetést repülő példányát, amit később még egy iraki felségjelű Foxbat követett a veszteséglistán. Mindeközben a nyolc évig zajló véres háborúban csupán egyetlen Tomcat sérült meg, az is egy általa közelharcban lelőtt és felrobbanó iraki MiG-21-es szétrepülő roncsdarabjaitól. 

Alul egy Tomcat, felette pedig egy F-18A "Hornet", a legendát követő és jelenleg is szolgáló haditengerészeti vadászgép   Fotó: U.S. Navy / Wikimedia Commons

Noha az Egyesült Államok az iszlám forradalom óta szigorú embargóval sújtja Iránt ami súlyos alkatrész-ellátási gondokat okozott az iráni F-14-esek számára, de a perzsa állam ennek ellenére még  mindig körülbelül 40 amerikai "kandúrt" tart szolgálatban a légi erejénél.

A Grumman F-14 "Tomcat":

  • negyedik generációs szuperszonikus kettő hajtóműves haditengerészeti elfogóvadász és taktikai csapásmérő gép,
  • amely a világon elsőként rendelkezett több célpont egyszerre való leküzdését biztosító szimultán célmegsemmisítő rendszerrel,
  • és ugyancsak elsőként szerelték fel lokátorvezérlésű öniránytó légiharc-rakétákkal,
  • és ami még ma is hadrendben áll az Iráni Iszlám Köztársaság légi erejében.

 


 


 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelektömeg

Árad, mint a fene!

Bayer Zsolt avatarja

Tessék jó alaposan megnézni a hatalmas, áradó tömeget…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.