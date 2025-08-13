F-14: a termetes kandúr, amelynek halálos a dorombolása

Az F-14 szuperszonikus sugárhajtású vadászgépet a hajófedélzeti gépek tervezésében rendkívül nagy tapasztalatokkal rendelkező Grumman, jelenlegi nevén a Norhtrop Grumman Corporation repülőgépgyártó cég fejlesztette ki az Egyesült Államok haditengerészete számára, az 1960-as évek végén.

Az F-14 a nagy sikerű mozifilm, a Top Gun óta ez egyik legnépszerűbb vadászgép Fotó: U.S. Navy photo by Lt.j.g. Scott Timmester / Wikimedia Commons

Az F-14 Tomcat rekordidő alatt született meg

A második világháború eseményei végleg háttérbe szorították a flották "királynőit", a hatalmas lövegekkel felszerelt és nagy tűzerejű csatahajókat. A tengeri hadviselésben az 1950-es évekre a világóceán bármely területén bevethető úszó repülőterek, a repülőgéphordozó-anyahajók váltak a haditengerészeti csapásmérés elsődleges eszközeivé. Az új fegyvernem messze legnagyobb anyahajó-flottájával az 1940-es évektől kezdve az Egyesült Államok haditengerészete rendelkezett, és Amerikának ez a primátusa mind a mai napig fennmaradt.

Az USS Nimitz repülőgép-hordozó a Csendes-óceán vizein Fotó: Mass Communication Specialist 3rd Class John Philip Wagner

A katonai repülésben az 1950-es évektől a sugárhajtású gépek vették át a stafétabotot a dugattyúmotoros gépektől, ami új kihívás elé állította a haditengerészetet is. A haditengerészeti légierő admirálisai noha sokáig berzenkedtek a jól bevált dugattyús hajófedélzeti gépek leváltásától, ám a hidegháborús fenyegetés miatt szédítő ütemű haditechnikai fejlődés, valamint az új katonai doktrínák megjelenése elkerülhetetlenné tette a tengerészeti légierő állományának megújítását is a korszerű sugárhajtású harci gépekkel. Az első igazán átütő teljesítményű haditengerészeti vadászbombázó, a rendkívül figyelemre méltó McDonell Douglas F-4 Phantom minden szempontból korszerű vadászrepülő, illetve taktikai csapásmérő gép volt, de az 1960-as évek végén egy olyan még nagyobb hatótávolsággal, fegyverzettel és sebességgel rendelkező több funkciós haditengerészeti vadász iránt fogalmazódott meg az igény, amellyel le lehetett váltani a jól kiszolgált Phantomot, valamint a Vought F-8 "Crusader" szuperszonikus hajófedélzeti gépet is.

A Tomcat elődje, az F-4 Phantom II landolás közben Fotó: U.S. Navy - U.S. Navy National Museum of Naval Aviation / Wikimedia Commons

A védelmi minisztérium és a hadiflotta vezetőinek ezzel kapcsolatos, nem egyszer éles vitái után végül 1966-ban megszületett a döntés az új haditengerészeti vadász kifejlesztéséről, amire a Grumman kapott megbízást.

A Grumman kiválasztása igen jó döntésnek bizonyult, hiszen ez a cég rendelkezett a legnagyobb tapasztalattal az amerikai repülőgépgyártók közül hajófedélzeti vadászok kifejlesztésében. A második világháború legendás haditengerészeti vadászgépei, az F4F "Wildcat", vagy az F6F "Hellcat" is a Grumman tervezőasztalain születtek meg csakúgy, mint az egyik legelső sugárhajtású hajófedélzeti gép, az F9F "Panther". E komoly tapasztalatoknak köszönhető, hogy az új típust, az F-14-est rekordidő alatt fejlesztették i a Grumman mérnökei, hiszen a gép első szűzfelszállása már 1970. december 21-én megtörtént.