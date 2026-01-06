Vízkereszt ünnepe: a karácsony vége, a farsang kezdete

Vízkereszt Jézus megkeresztelkedésének az ünnepe is. Ahogyan azt Máté evangéliumában olvashatjuk, Jézus elment a Jordán folyóhoz, ahol Keresztelő Szent János keresztelte meg őt. Ekkor harmincéves volt, és ezután látott hozzá a tanításaihoz és csodatételeihez.
Vízkereszt ünnepén Jézus csodatételére is emlékezünk
A kánai menyegzőn Jézus képes volt a vizet borrá változtatni, ez volt az első nyilvános csodatétele. A vízkereszt a karácsonyi időszak vége és a farsangi időszak kezdete is egyúttal. A 4. század elejétől január 6. liturgikus ünneppé vált, és az ehhez kapcsolódó szokás rövid időn belül elterjedt, először a keleti, majd a nyugati kereszténységben is.
Vízkereszt ünnepén a házszentelés évszázadok óta szokás
A karácsonyi időszak befejezését szimbolikusan az jelképezi, hogy ekkor bontják le a karácsonyfát. A népszokás szerint a fát elégették, de egy ágat megtartottak belőle, és azt a szentkép mögé tették, így igyekeztek távoltartani a gonoszt. Vízkeresztkor sok helyen házszentelést is tartanak, ilyenkor a pap szentelt vízzel megáldja a házat. Az ekkor szokásos felirat: „Christus mansionem benedicat”, ami azt jelenti: Krisztus áldja meg a hajlékot. Az ajtófélfára gyakran felírják: 20 + G + M + B + 26. Ez a háromkirályok nevét szimbolizálja: Gáspár, Menyhért és Boldizsár.
Az imádság szövege:
Mindenható Örök Isten!
Irgalmasságodban a földet javaiddal töltöd be. Alázatosan kérlek ennek a háznak a lakói nevében és aki itt talál menedéket, méltóztassál megszentelni ezt a házat és lásd el javaiddal, Áldd meg, Uram, a kimeríthetetlen irgalmaddal mindazokat, akik itt laknak, és add meg számunkra az ég bőségét és mindazt a földi gazdagságot, ami az élethez szükséges. Add meg, hogy teljesüljenek azok a kívánságok, amelyek méltányosak. Amint abban az időben megáldottad Ábrahám, Izsák és Jákob házát, ugyanúgy kérlek, szolgád által méltóztassál megáldani ezt a házat is, és megszentelni, hogy falai között vegyenek lakást a te Szent Angyalaid, hogy őrködjenek felette és védelmezzék, ekként biztosítva védelmünket szeretetben, harmóniában és a boldogságban.
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.
A templomból is vittek haza ezen a napon szentelt vizet üvegben. A család minden tagja ivott egy kortyot, hogy ez hitük szerint megóvja őket a torokfájástól. A vízzel megszentelték a házat és az ólakat, sőt a kútba is öntöttek belőle, hogy a víz ne romoljon meg. Szintén népszokás volt, hogy a házszentelés után nemcsak az ajtóig, hanem annál messzebbre kellett kikísérni a papot, mert úgy vélték, az jó hatással lesz a termésre.
Háromkirályjárás: népszokás vízkeresztkor
Gáspár, Menyhért és Boldizsár a betlehemi csillagot követve indultak Júdeába, hogy hódolatukat fejezzék ki a zsidók királya előtt. A Betlehemig vezető hosszú és fáradságos út során sok segítségre szorultak, ezért váltak a zarándokok és az utazók, valamint az őket befogadó fogadók, csárdák és éttermek, továbbá a prémeket és vastag, meleg ruhákat készítő takácsok védőszentjeivé.
Ha fagyos volt az időjárás vízkeresztkor, akkor arra számítottak, hogy abban az évben bőséges lesz a termés. Ha aznap havazott, akkor korai tavaszra számíthattak az emberek. Ha vízkeresztkor eső esett, akkor úgy vélték, hosszú tél ígérkezik, és férges lesz a máktermés.
Vízkereszthez kötődő népszokás volt továbbá a háromkirályjárás, ami Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiben is megjelenik. Hasonlóképp a vízkereszthez kötődik a betlehemezéshez, ilyenkor fiatalok járták beöltözve a falut, énekeltek, jelenteket játszottak el, a háromkirályok eljövetelét, cserébe ételt és pénzt kaptak. A Néprajzi lexikon szerint a Pest vármegyei háromkirályjárásban a szereplők lányok: fehér ruhát viselnek, fejükön pedig papírsüveg van. A vízkereszti háromkirályjárások baranyai változatai hosszabb, dramatikus jellegű játékok, amelyekben Gáspár, Menyhért és Boldizsár külön-külön mutatkozik be; esetenként több jellegzetes karácsonyi éneket is előadnak, valamint adománykérő rigmusokat szavalnak. Ahol fiúgyermekek jártak házról házra, ők díszes süveget viseltek, és kiugratható szerkezetre szerelt csillagot hordoztak magukkal.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!