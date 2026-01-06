Vízkereszt ünnepe: a karácsony vége, a farsang kezdete

Vízkereszt Jézus megkeresztelkedésének az ünnepe is. Ahogyan azt Máté evangéliumában olvashatjuk, Jézus elment a Jordán folyóhoz, ahol Keresztelő Szent János keresztelte meg őt. Ekkor harmincéves volt, és ezután látott hozzá a tanításaihoz és csodatételeihez.

Vízkereszt ünnepe: Jézus Krisztus megkeresztelése a Jordán folyóban

Vízkereszt ünnepén Jézus csodatételére is emlékezünk

A kánai menyegzőn Jézus képes volt a vizet borrá változtatni, ez volt az első nyilvános csodatétele. A vízkereszt a karácsonyi időszak vége és a farsangi időszak kezdete is egyúttal. A 4. század elejétől január 6. liturgikus ünneppé vált, és az ehhez kapcsolódó szokás rövid időn belül elterjedt, először a keleti, majd a nyugati kereszténységben is.

Vízkereszt ünnepén a házszentelés évszázadok óta szokás

A karácsonyi időszak befejezését szimbolikusan az jelképezi, hogy ekkor bontják le a karácsonyfát. A népszokás szerint a fát elégették, de egy ágat megtartottak belőle, és azt a szentkép mögé tették, így igyekeztek távoltartani a gonoszt. Vízkeresztkor sok helyen házszentelést is tartanak, ilyenkor a pap szentelt vízzel megáldja a házat. Az ekkor szokásos felirat: „Christus mansionem benedicat”, ami azt jelenti: Krisztus áldja meg a hajlékot. Az ajtófélfára gyakran felírják: 20 + G + M + B + 26. Ez a háromkirályok nevét szimbolizálja: Gáspár, Menyhért és Boldizsár.

Vízkereszt ünnepén falusi házszentelés





Az imádság szövege: Mindenható Örök Isten! Irgalmasságodban a földet javaiddal töltöd be. Alázatosan kérlek ennek a háznak a lakói nevében és aki itt talál menedéket, méltóztassál megszentelni ezt a házat és lásd el javaiddal, Áldd meg, Uram, a kimeríthetetlen irgalmaddal mindazokat, akik itt laknak, és add meg számunkra az ég bőségét és mindazt a földi gazdagságot, ami az élethez szükséges. Add meg, hogy teljesüljenek azok a kívánságok, amelyek méltányosak. Amint abban az időben megáldottad Ábrahám, Izsák és Jákob házát, ugyanúgy kérlek, szolgád által méltóztassál megáldani ezt a házat is, és megszentelni, hogy falai között vegyenek lakást a te Szent Angyalaid, hogy őrködjenek felette és védelmezzék, ekként biztosítva védelmünket szeretetben, harmóniában és a boldogságban. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

A templomból is vittek haza ezen a napon szentelt vizet üvegben. A család minden tagja ivott egy kortyot, hogy ez hitük szerint megóvja őket a torokfájástól. A vízzel megszentelték a házat és az ólakat, sőt a kútba is öntöttek belőle, hogy a víz ne romoljon meg. Szintén népszokás volt, hogy a házszentelés után nemcsak az ajtóig, hanem annál messzebbre kellett kikísérni a papot, mert úgy vélték, az jó hatással lesz a termésre.

Háromkirályjárás: népszokás vízkeresztkor

Gáspár, Menyhért és Boldizsár a betlehemi csillagot követve indultak Júdeába, hogy hódolatukat fejezzék ki a zsidók királya előtt. A Betlehemig vezető hosszú és fáradságos út során sok segítségre szorultak, ezért váltak a zarándokok és az utazók, valamint az őket befogadó fogadók, csárdák és éttermek, továbbá a prémeket és vastag, meleg ruhákat készítő takácsok védőszentjeivé.

Ha fagyos volt az időjárás vízkeresztkor, akkor arra számítottak, hogy abban az évben bőséges lesz a termés. Ha aznap havazott, akkor korai tavaszra számíthattak az emberek. Ha vízkeresztkor eső esett, akkor úgy vélték, hosszú tél ígérkezik, és férges lesz a máktermés.

Vízkereszthez kötődő népszokás volt továbbá a háromkirályjárás, ami Bartók Béla és Kodály Zoltán műveiben is megjelenik. Hasonlóképp a vízkereszthez kötődik a betlehemezéshez, ilyenkor fiatalok járták beöltözve a falut, énekeltek, jelenteket játszottak el, a háromkirályok eljövetelét, cserébe ételt és pénzt kaptak. A Néprajzi lexikon szerint a Pest vármegyei háromkirályjárásban a szereplők lányok: fehér ruhát viselnek, fejükön pedig papírsüveg van. A vízkereszti háromkirályjárások baranyai változatai hosszabb, dramatikus jellegű játékok, amelyekben Gáspár, Menyhért és Boldizsár külön-külön mutatkozik be; esetenként több jellegzetes karácsonyi éneket is előadnak, valamint adománykérő rigmusokat szavalnak. Ahol fiúgyermekek jártak házról házra, ők díszes süveget viseltek, és kiugratható szerkezetre szerelt csillagot hordoztak magukkal.