Menczer Tamás szerint összállt a komédiás és a ripacs + videó

Zelenszkij és Magyar Péter frigyre lépéséről fejtette ki véleményét a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója.

2025. 08. 13. 21:25
– A komédiás beállt a ripacs mellé immár hivatalosan is, ugyanis Zelenszkij Tisza-szigetet alapított – mondta Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalára feltöltött videóban

Menczer Tamás (Fotó: MTI/Kovács Attila)

Mint hangsúlyozta, ez nagyon fontos az ukrán elnöknek, amit jól mutat, hogy 

egy hűséges fegyverhordozóját, párttársát, a Magyarországról kitiltott ukrán kémet, Tseber Roland Ivanovicsot bízta meg a technikai feladatok lebonyolításával. 

– Tudjuk, hogy Zelenszkij egy ukránbarát bólogató bábkormányt akar Magyarország élén. Ezért támogatja Magyar Pétert és a Tisza Pártot. Rövid üzenet az ukrán elnöknek: nem fog sikerülni! – fogalmazott Menczer Tamás.

Mint arról korábban cikkeztünk, Tseber Roland közeli barátságban van Magyar Péterrel. Az ukrán férfit egyébként a magyar kormány kiutasította hazánk területéről, mert a feltételezések szerint ukrán titkosszolgálati kapcsolatai vannak. A Tisza Párt elnöke tavaly nyáron folyamatosan készíttetett képeket arról, hogy a megtámadott keleti szomszédunknál jár. Az EP-képviselő természetesen nem egyedül ment: 

Magyar Péter mellett ott volt, és végigszelfizte vele az utat Tseber Roland Ivanovics is, akiről kiderült, hogy a kárpátaljai katonai közigazgatás magas rangú tisztje, ezenfelül a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a Nép Szolgája párt tagja, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alapított.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

