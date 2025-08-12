A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója röviden kommentálta a hírt, miszerint bejegyezték a Tisza Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet, amelynek vezetője Tseber Roland Ivanovics, Magyar Péter közeli ismerőse lett.

Magyar Péter és Tseber Roland

Fotó: Instagram

Menczer Tamás a Tseber-féle Tisza-szigetet úgy kommentálta közösségi oldalán:

Zelenszkij Tisza-szigetet alapított.

És hozzátette:

„Zelenszkij megbízható emberét, a Magyarországról kitiltott ukrán kémet, Tseber Roland Ivanovicsot bízta meg a technikai feladatok végrehajtásával.”

Mint ismert, az ukrán férfi közeli barátságban van Magyar Péterrel. Tsebert egyébként a magyar kormány kiutasította hazánk területéről, mert a feltételezések szerint ukrán titkosszolgálati kapcsolatai vannak. A Tisza Párt elnöke tavaly nyáron folyamatosan készíttetett képeket arról, hogy a megtámadott keleti szomszédunknál jár. Az EP-képviselő természetesen nem egyedül ment:

Magyar Péter mellett ott volt, és végigszelfizte vele az utat egy bizonyos Tseber Roland Ivanovics is, akiről kiderült, hogy a kárpátaljai katonai közigazgatás magas rangú tisztje, ezenfelül a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a Nép Szolgája párt tagja, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alapított.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)