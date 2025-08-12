Még áprilisban jegyezték be Minaj településen a „Tisza Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet” – tudta meg a Mandiner. Az egyesület képviseletére jogosult személyként Tseber Roland Ivanovics van feltüntetve. Mint ismert, az ukrán férfi közeli barátságban van Magyar Péterrel. Tsebert egyébként a magyar kormány kiutasította hazánk területéről, mert a feltételezések szerint ukrán titkosszolgálati kapcsolatai vannak.

A Tisza Párt elnöke tavaly nyáron folyamatosan készíttetett képeket arról, hogy a megtámadott keleti szomszédunknál jár. Az EP-képviselő természetesen nem egyedül ment: ott volt mellette és végigszelfizte vele az utat egy bizonyos Tseber Roland Ivanovics is, akiről kiderült, hogy a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magasrangú tisztje, ezen felül a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a Nép Szolgája párt tagja, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alapított.