A Patrióta Extrában mondja el Orbán Viktor, hogy miként érhet véget a háború

Tseber Roland IvanovicsUkrán kémbotránytitkosszolgálati kapcsolatMagyar Péter

Kárpátalján alapított Tisza-szigetet Magyar Péter ukrán barátja, aki a kémbotrányban is érintett

Bejegyezték a Tisza Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet, amelynek vezetője Tseber Roland Ivanovics, Magyar Péter közeli ismerőse lett. Mint ismert, Tsebert a magyar kormány kiutasította, mert feltételezések szerint ukrán titkosszolgálati kapcsolatai vannak.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 14:27
Magyar Péter és Tseber Roland Ivanovics (Forrás: Instagram) , ukrán
Még áprilisban jegyezték be Minaj településen a „Tisza Kárpátaljai Magyarok Társasága Polgári Szervezetet” – tudta meg a Mandiner. Az egyesület képviseletére jogosult személyként Tseber Roland Ivanovics van feltüntetve. Mint ismert, az ukrán férfi közeli barátságban van Magyar Péterrel. Tsebert egyébként a magyar kormány kiutasította hazánk területéről, mert a feltételezések szerint ukrán titkosszolgálati kapcsolatai vannak.

A Tisza Párt elnöke tavaly nyáron folyamatosan készíttetett képeket arról, hogy a megtámadott keleti szomszédunknál jár. Az EP-képviselő természetesen nem egyedül ment: ott volt mellette és végigszelfizte vele az utat egy bizonyos Tseber Roland Ivanovics is, akiről kiderült, hogy a kárpátaljai Katonai Közigazgatás magasrangú tisztje, ezen felül a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője, a Nép Szolgája párt tagja, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alapított.

 

