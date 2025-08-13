Menczer TamásUkrajnaTisza SzigetZelenszkijkémMagyar Péter

Menczer Tamás elárulta, hogy mi köze Zelenszkijnek a Tisza-szigethez

Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán élesen bírálta az ukrán vezetést és Volodimir Zelenszkij elnököt.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2025. 08. 13. 11:26
Forrás: Facebook/Menczer Tamás
Menczer Tamás bejegyzésében egy sor költői kérdésen keresztül vont párhuzamot az ukrán államfő és az ukrán hírszerzés tevékenysége között.

Ki irányítja az ukrán kémeket? Zelenszkij. Ki irányítja Tseber Roland Ivanovics ukrán kémet? Zelenszkij. Ha Tseber Roland Ivanovics Tisza-szigetet alapított, akkor valójában ki alapította Tisza-szigetet? Hm?!

– mondta közösségi oldalán Menczer Tamás utalva arra, hogy szerinte a Tisza-sziget létrejöttében is tetten érhető az ukrán állam befolyása.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook/Menczer Tamás) 

