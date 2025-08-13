Menczer Tamás bejegyzésében egy sor költői kérdésen keresztül vont párhuzamot az ukrán államfő és az ukrán hírszerzés tevékenysége között.
Menczer Tamás elárulta, hogy mi köze Zelenszkijnek a Tisza-szigethez
Menczer Tamás, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója a közösségi oldalán élesen bírálta az ukrán vezetést és Volodimir Zelenszkij elnököt.
Ki irányítja az ukrán kémeket? Zelenszkij. Ki irányítja Tseber Roland Ivanovics ukrán kémet? Zelenszkij. Ha Tseber Roland Ivanovics Tisza-szigetet alapított, akkor valójában ki alapította Tisza-szigetet? Hm?!
– mondta közösségi oldalán Menczer Tamás utalva arra, hogy szerinte a Tisza-sziget létrejöttében is tetten érhető az ukrán állam befolyása.
Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook/Menczer Tamás)
