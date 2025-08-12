Ukránosított Tisza pártlogó is készült

Ismét hallat magáról Tseber Roland Ivanovics, a kárpátaljai megyei tanács Zelenszkij-párti képviselője, Magyar Péter jó barátja, vagyis testvére, ahogy ő nevezte az ukrán kémet. Roland ugyanis nem fért a bőrébe, és létrehozott több egyesületet is, amelyek nemcsak nevükben, de még logójukban is a Tisza Párt logójára hajaznak. A youcontroll katalógusában, amely az ukrán szervezetek webes adatbankjaként működik, Kárpátaljai Magyarok Egyesülete – TISZA néven létrehoztak egy szervezetet, amelynek elnöke nem más, mint maga Tseber Roland Ivanovics – számolt be róla lapunk is.

Az ukrajnai gyűjtőregiszter szerint a bejegyzésre még tavasszal, egészen pontosan 2025. április 29-én sor került. A bejegyzés szerint a kárpátaljai Tisza egy társadalmi szervezet és rövidített nevén: Tisza KME-ként szerepel.

A Magyarországon korábban illegális kémként beazonosított, majd pedig kitiltott férfi, Ukrajnában aktívan kampányol a Tisza Pártnak, annak vezetőjét, Magyar Pétert pedig rendszeresen dicséri az ukrán médiában.

Kijev rendszeresen szerepelteti, ha magyarellenes dolgokról, illetve a magyar polgári kormány elleni hergelésről van szó. Nemrég egy műsorban arról beszélt, hogy a Tisza Párt várhatóan, amennyiben hatalomra fog kerülni, majd ukránbarát politikát fog folytatni.

Tseber nemrég a kijevi Novyny Live-nak így nyilatkozott:

„Ha a korábbi tapasztalatokat vesszük, akkor elmondhatjuk, hogy először jelenik meg ilyen az elmúlt 18 évben Magyarországon. Valóban van változás a magyar politikai életben. Egy évvel ezelőtt a politikai porondon megjelent ez a Péter Magyar a Tisza Párttal, amit márciusban alapított, és már nyáron 30 százalékot szerzett az EP-választásokon. Bejuttatta a képviselőit. És dolgozik tovább, erősíti a befolyását. A Tisza névnek semmi köze nincs Kárpátaljához, pedig itt van a Tisza folyó, amely itt ered és Magyarországon át folyik. Tisza ez nem más, mint Tisztelet és Szabadság, ha lefordítjuk ukránra. Szórövidítés. Ez a Tisza. Ha ma lennének Magyarországon a választások, akkor a Tisza Pártra 46 százalék szavazna. Ez a magyar parlamentben 119 képviselőt jelentene a 200-ból. A Fidesz–KDNP 73 képviselőt juttatna be, és 7 képviselő a szélsőjobbos Mi Hazánktól kerülne be a törvényhozásba. És a magyar parlament három pártból állna, ha most lennének a választások. De a tendencia nő, ahogyan említettük a tiltakozó gyűlést is, amely március 15-én volt. Magyar Péter rendezvényeire sokkal több ember megy el, mint a kormányéra. Ezért van remény arra, hogy ő retorikát fog változtatni Ukrajnával szemben. Szeretném kihangsúlyozni, hogy Magyar Péter járt Ukrajnában. Voltunk az Ohmatdit gyermekkórházban, nem találkoztunk egyáltalán politikusokkal. Humanitárius missziót hajtottunk végre, amikor sajnos rakétatalálat érte a kórházat. Jártunk Bucsában, és fejet hajtottunk a hősök emléke előtt. És aztán elmentünk Kárpátaljára. Közös nevezőn vagyunk a további közös munka reményében.”