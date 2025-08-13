Menczer Tamás: A solymári körforgalom egy nagy közös siker + videó

A solymáriak joggal várták el már régóta ennek a körforgalomnak a megépítését. A forgalom nagysága ezt abszolút indokolta, így tehát ez egy nagy közös siker – mondta Menczer Tamás, a térség országgyűlési képviselője.

(Forrás: Facebook/Menczer Tamás)

A kormánypárti politikus kifejtette:

A beruházás teljes értéke 82 millió forint. Ebből a 82 millió forintból a magyar kormány a Magyar Közúton keresztül 20 millió forintot biztosított. A 82 millióból a magyar kormány a Versenyképes járások program keretein belül nagyjából 28 millió forintot, 27,7 millió forintot biztosított. És a 82 millióból 35 milliót vállalt Solymár önkormányzata.

Természetesen köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, tervezőknek, kivitelezőknek, a solymáriaknak a türelemért, a támogatásért, és mindenkinek, aki bármilyen módon hozzátett ahhoz, hogy ez a körforgalom elkészülhessen – zárta videóját a kormánypártok kommunikációs igazgatója.