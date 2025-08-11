Új sportpálya épül Solymáron + videó

– Budakalászon volt némi probléma, nem olyan kicsi. Több száz gyermek sportolása került veszélybe, mert a sportcsarnok üzemeltetése többe került, mint arra számítottak, és a kormánynak segítenie kellett. Ezt elértük, megoldódott több száz gyermek sportolása – számolt be Menczer Tamás, a térség országgyűlési képviselője új videójában. Hozzátette: akkor látta a Mindentudás Egyetemén, a Facebookon, hogy egy solymári polgártársa odaírta némi éllel, nem titkoltan, hogy bezzeg a solymári gyerekek sportolásával nem foglalkozik. – Tisztelettel szeretném tájékoztatni ezt a polgártársamat is és minden solymárit, hogy de! Hosszú ideje foglalkozom a solymári gyerekek sportolásával – hangsúlyozta a képviselő.

Menczer Tamás ismertette: Budakalászhoz hasonlóan Solymáron is jellemzően több száz labdarúgó gyerekről van szó, a kérdésben pedig nemrégiben egyeztetett Zlinszky Péter polgármesterrel.

– Jelenleg az tűnik a leggyorsabb – és reményeim szerint kivitelezhető – megoldásnak, hogy mivel a solymári Pemü-sporttelep többmilliárdos problémáját gyorsan nem lehet megoldani, építeni kellene egy pályát, hogy a solymári szülőknek és gyerekeknek ne kelljen kilométereket és akár órákat utazni napi szinten azért, hogy sportolhassanak – jelezte.

A kommunikációs igazgató szerint a jelenlegi becslések alapján ez az elsősorban gyermekekért történő sportberuházás nagyjából 200 millió forintba kerülne.

Azt tudom önöknek mondani, hogy jó esélyeim vannak arra, hogy a solymári gyerekeknek ez a sportpálya belátható időn belül megépüljön, és így a kis focisták, kisebb és nagyobb sportoló gyerekek, egy új és megfelelő otthont kapjanak, a jelenleginél mindenképpen sokkal jobb körülmények között sportolhassanak.

– Ezért dolgozom, akkor ígérek valamit, amikor az biztos, cserébe önök mindig számonkérhetik rajtam, amit mondok, nekem ez a politikusi felfogásom – jelentette ki Menczer Tamás.