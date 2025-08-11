Rendkívüli

Orbán Viktor véleményét kérte ki Donald Trump

Menczer TamásSolymárBudakalászsportpálya

Új sportpálya épül Solymáron + videó

Menczer Tamás, a nagyközség parlamenti képviselője jelentette be a beruházást a közösségi oldalán.

Munkatársunktól
2025. 08. 11. 21:00
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Budakalászon volt némi probléma, nem olyan kicsi. Több száz gyermek sportolása került veszélybe, mert a sportcsarnok üzemeltetése többe került, mint arra számítottak, és a kormánynak segítenie kellett. Ezt elértük, megoldódott több száz gyermek sportolása – számolt be Menczer Tamás, a térség országgyűlési képviselője új videójában. Hozzátette: akkor látta a Mindentudás Egyetemén, a Facebookon, hogy egy solymári polgártársa odaírta némi éllel, nem titkoltan, hogy bezzeg a solymári gyerekek sportolásával nem foglalkozik. – Tisztelettel szeretném tájékoztatni ezt a polgártársamat is és minden solymárit, hogy de! Hosszú ideje foglalkozom a solymári gyerekek sportolásával – hangsúlyozta a képviselő.

Menczer Tamás ismertette: Budakalászhoz hasonlóan Solymáron is jellemzően több száz labdarúgó gyerekről van szó, a kérdésben pedig nemrégiben egyeztetett Zlinszky Péter polgármesterrel.

– Jelenleg az tűnik a leggyorsabb – és reményeim szerint kivitelezhető – megoldásnak, hogy mivel a solymári Pemü-sporttelep többmilliárdos problémáját gyorsan nem lehet megoldani, építeni kellene egy pályát, hogy a solymári szülőknek és gyerekeknek ne kelljen kilométereket és akár órákat utazni napi szinten azért, hogy sportolhassanak – jelezte.

A kommunikációs igazgató szerint a jelenlegi becslések alapján ez az elsősorban gyermekekért történő sportberuházás nagyjából 200 millió forintba kerülne.

Azt tudom önöknek mondani, hogy jó esélyeim vannak arra, hogy a solymári gyerekeknek ez a sportpálya belátható időn belül megépüljön, és így a kis focisták, kisebb és nagyobb sportoló gyerekek, egy új és megfelelő otthont kapjanak, a jelenleginél mindenképpen sokkal jobb körülmények között sportolhassanak.

– Ezért dolgozom, akkor ígérek valamit, amikor az biztos, cserébe önök mindig számonkérhetik rajtam, amit mondok, nekem ez a politikusi felfogásom – jelentette ki Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás (Forrás: Facebook)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Havas Henrik
idezojelekFacebook

Havas, a „Tévedhetetlen”

Havas Henrik avatarja

Ha valakit érdekelne a 2026-os országgyűlési választás, hallgasson rám!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu