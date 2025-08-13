Orbán Viktor: Nekem csak egy barátom van, a magyarok

A miniszterelnök a Prager U oldalnak adott interjút, amelyben a magyar gazdaság helyzetéről, a családtámogatási rendszerről, a migrációról és az Európai Uniót érintő témákról is beszélt Marissa Streit-tel.
A miniszterelnök a magyar gazdaságról szólva úgy fogalmazott:
Igen, jó lenne, ha csak jó hírek lennének a magyar gazdaságról. Sajnos nem minden olyan rózsás, mint amilyennek valószínűleg az utcán látja, mert az elmúlt négy év meglehetősen nehéz volt a COVID után, a jó gazdasági növekedési trend megszakadt, majd jött a háború és a szankciók. Tehát most a helyzet az, hogy az infláció jóval magasabb, mint kellene. Szóval nem mondhatom, hogy mindenki 100%-osan elégedett velem vagy a gazdaságpolitikával, amit itt folytatunk, de vannak eredmények.
Orbán Viktor hozzátette:
Teljes a foglalkoztatottság. Ez olyan valami, amit az emberek nagyon tisztelnek, és valószínűleg a világ legerősebb családtámogatási rendszere.
A miniszterelnök a gazdasági témák kapcsán a személyét érő vádakra is reagált a környezete gazdagodásával kapcsolatban.
Nem alkalmazhatok ilyen kedvezményezést, egyszerűen azért, mert a szabályozás nagyon szigorú. Az Európai Unió tagjai vagyunk, ugyanazok a szabályok vonatkoznak ránk, mint Berlinre, Párizsra vagy Amszterdamba, a közbeszerzési rendszer mindenhol ugyanaz, szinte mindenhol azonos. És nekem az igazságot kell követnem. Az európai közbeszerzési rangsorban elég jól teljesítünk. Szóval szerintem ez a vád egyszerűen nem igazságos.
Mit gondol, miért vádolják ezzel? - kérdezte Marissa Streit, melyre a miniszterelnök a következőket mondta:
Ismeri Margaret Thatcher híres mondását? Margaret Thatcher azt mondta, hogy mindig örül, ha személyesen csúnya dolgokkal támadják, mert az azt jelenti, hogy a politikáját nem tudják támadni.
Orbán Viktor miniszterelnöki éveiről és újbóli indulásáról azt mondta:
Miniszterelnökként összesen 20 évet töltöttem hatalmon, ami valóban rekord. De ugyanakkor 16 évet töltöttem ellenzékben, ellenzéki vezetőként. Nem csak az európai politikában vagyok rekorder, hatalmon lévő politikus, hanem rekordot tartó ellenzéki vezető is vagyok. Tehát ismerem a dolog mindkét oldalát. Ha néha az egyik oldalon állsz, a másik oldalon pedig a demokrácia áll, az nem diktatúra.
Orbán Viktor azt mondta:
Ha nyerni akarunk a választásokon, akkor a legjobb formában kell indulnunk. És a politikai közösség, amelyhez tartozom, jelenleg úgy véli, hogy ennek a közösségnek az érdeke, hogy én vezessem. Ezért teszem, amit teszek. Ha azt mondanák, hogy van egy fiatal tehetség, aki sokkal jobb nálam, és új miniszterelnök-jelöltet szeretnének támogatni, akkor azt mondanám, sok sikert, hajrá, én támogatni fogom. De jelenleg, tudják, ha folytatni szeretnének, akkor a legjobb esély a folytatásra az én oldalamon van.
Hozzátette:
Nem adhatom át a hatalmat egy másik politikai tábornak, amely teljesen más meggyőződéseket, elképzeléseket, elveket és politikai eredményeket képvisel. Egyszerűen nem mondhatjuk, hogy menjenek el, hagyják el az országot, hogy valaki más rombolja le azt, amit mi építettünk fel az elmúlt 16 évben.
A Magyarországot érő fenyegetésekre és a háború- és ukránpárti Európai Uniótól érkező nyomással kapcsolatban a miniszterelnök azt mondta:
Ha van egy 10 milliós ország, és bal oldalon Berlin van, vagyis a németek, jobb oldalon Moszkva, az oroszok, délen pedig Konstantinápoly, vagyis Isztambul és a törökök, és te pontosan ennek a közepén élsz, mindig veszélyben élsz, tudod.
Hozzátette:
Tehát ha politikus vagy, akkor mindig tisztában kell lenned azzal, hogy ennek az országnak a vezetése erős koncentrációt és tudatosságot igényel azzal kapcsolatban, hogy milyen veszélyek származhatnak a nemzetközi helyzetből, amelyben élünk. Ez a normális élet.
A miniszterelnök ugyanakkor felhívta a figyelmet:
Most két okból is különösen veszélyes időket élünk. Az első Ukrajna. Háború dúl Ukrajna és Oroszország között, és Ukrajna szomszédos országunk. Szóval ha háború dúl a szomszédos országban, az mindig különleges veszélyt jelent. Ráadásul ez a háború nem csak Ukrajna és Oroszország közötti háború. Ez a Nyugat és Oroszország közötti proxy háború, és ők a Nyugathoz tartoznak. Tehát egyre veszélyesebbé válik, ez az egyik dolog.
A miniszterelnök hozzátette:
A másik veszély Brüsszelből jön. 15 évvel ezelőtt még nem így volt Brüsszelben. De most egyszerűen így van, ez egyértelmű. Most Brüsszelben szeretnének létrehozni egyfajta birodalmat, az Egyesült Európai Államokat. Vannak országok, amelyek ezt szeretik, és vannak, amelyek nem.
Orbán Viktor kiemelte:
Szuverenisták vagyunk. Nem szeretjük a brüsszeli központosított bürokráciát, az új birodalom központját, amely meghatározza, hogyan kell élnünk itt, Magyarországon. Szuverenisták és szabadságharcosok vagyunk. Tehát egyrészt ott van a brüsszeli kihívás, az Európai Unió szuperhatalma, másrészt pedig közvetlen háborús veszély fenyeget minket Ukrajnából, amely a Nyugat és Oroszország közötti helyettesítő háború színtere. Ez a helyzet, amelyben élünk
– fogalmazott a miniszterelnök a beszélgetés során.