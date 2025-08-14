BudapestbékeminiszterelnökgyerekcsaládpolitikaOrbán Viktor

Orbán Viktor: Ha nincsenek gyerekek, nincs jövő, nincs nemzet

Orbán Viktor a PragerU-nak adott interjújában a magyar családpolitika eredményeiről, a gyermekvállalás közösségi jelentőségéről és a nemzeti jövő zálogáról beszélt. Kiemelte: a válás a családokra leselkedő legnagyobb veszély, ezért a kormány adókedvezményekkel és célzott támogatásokkal erősíti a családokat. „Ha nincsenek gyerekek, nincs jövő, nincs nemzet” – fogalmazott.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 9:17
Orbán Viktor Fotó: PragerU
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Sikeres a magyar családpolitika

A magyarországi családpolitikáról a miniszterelnök elmondta, a válást tartja a legveszélyesebbnek a családokra nézve. 

Ha az emberek, a szülők, úgy döntenek, hogy elválnak, senki sem tudja megakadályozni, de ennek következményei vannak. Az anyukák egyedül maradnak, és különösen Magyarországon tudom, hogy teljesen instabil anyagi helyzetbe kerülnek.

Orbán Viktor
Orbán Viktor (Forrás: Facebook / Orbán Viktor)

A miniszterelnök szerint a gyerekvállalásról csak stabil háttérrel lehet dönteni, ezért erősítette meg a családokat a magyar kormány. 

Ezért vezettük be a gyermekes családok adókedvezményét.

– mondta Orbán Viktor, hozzátéve:

Nagyon óvatosnak kell lennem, mert a magyarok nem szeretik a magánéletbe beavatkozó kormányt. Ha valaki, egy hölgy úgy dönt, hogy egyáltalán nem szeretne gyereket, az az ő döntése.  

A miniszterelnök kiemelte:

Azok az anyukák, azok a nők, akik úgy döntenek, hogy gyereket vállalnak, tettek valamit, néhány extra erőfeszítést, ami fontos a közösség számára. Ez természetesen magánügy, de fontos a közösség számára. Ha nincsenek gyerekek, nincs jövő, nincs nemzet. Ezért el kell ismernünk azokat a nőket, akik úgy döntenek, hogy extra erőfeszítéseket tesznek, nem csak azért, hogy éljenek, nem csak azért, hogy a férjüket megfelelő formában tartsák, nem csak azért, hogy munkába menjenek, hanem egyúttal a gyerekeket is felneveljék.

„Tegyük újra naggyá Magyarországot”

A miniszterelnök szerint a magyar családpolitikai döntések hamarosan a demográfiai adatokban is megmutatkoznak majd. 
Arra a kérdésre, hogy hogyan fog kinézni Magyarország 15 vagy 20 év múlva, Orbán Viktor azt mondta:

Nagyszerű lesz és gazdag. Ez az én programom. Tegyük újra naggyá Magyarországot.

Hozzátette:  

Nagyon optimista vagyok a magyarok jövőjét illetően. Ez egy nagyszerű nemzet, jó emberekkel. És ez egy született tehetségország.

A miniszterelnök végezetül úgy fogalmazott:

Ha a magyarok képesek megérteni, akkor az egyetlen módja annak, hogy sikeresek legyenek, ha erőfeszítéseket tesznek, és nem abba a baloldali illúzióba esnek, hogy »otthon ülhetünk és várhatjuk, hogy jön a pénz«, tehát ha a magyarok készek visszautasítani ezt a kísértést, és a saját útjukon és a saját terveik mentén akarnak továbbmenni, akkor ez egy nagyon sikeres ország.

Arra a kérdésre, hogy Magyarország az EU tagja lesz-e, Orbán Viktor azt mondta:

A kérdés az, hogy lesz-e az EU.

Orbán Viktor az újságíró kérdésére válaszolva az amerikaiaknak is üzent. 

Bízzanak az elnökben, mert valami rendkívül fontos dolgot szeretne tenni a világért és valószínűleg Amerikáért is. (...) A globalista megközelítés és a nihilizmus csak miatta állt meg.

A miniszterelnök hozzátette:

Ha kérhetek valamit Budapestről az amerikai polgároktól, támogassák az elnököt, és aztán segítsenek neki békét teremteni, mert mi itt bajban vagyunk a konfliktusban, nemcsak Ukrajnában, Oroszországban, hanem a Közel-Keleten is. Szükségünk van egy országra és egy olyan elnökre, aki száz százalékban elkötelezett a béke megteremtése mellett.

A kormányfő elmondta, a tanácsa mindig az volt, hogy Amerika ne vegyen részt a háborúban, hanem kössön alkut az oroszokkal. 

Ha alkut kötünk a két nagyfőnökkel, az oroszok és az amerikaiak közvetlenül tárgyalhatnak és összeállíthatnak egy tervet, hogyan nézzen ki a világ a jövőben. Ez nem csak Ukrajnáról, az orosz háborúról szól, hanem a fegyverkezésről, a leszerelésről, az energiáról, sok más kérdésről. Ha ez a két vezető képes megállapodást kötni, a béke eljön.

– mondta Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: PragerU)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekHadházy

Látlelet

Bayer Zsolt avatarja

Alvó embert lefotózni titokban: a legalja.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.