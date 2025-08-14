Orbán Viktor: Ha nincsenek gyerekek, nincs jövő, nincs nemzet

Sikeres a magyar családpolitika

A magyarországi családpolitikáról a miniszterelnök elmondta, a válást tartja a legveszélyesebbnek a családokra nézve.

Ha az emberek, a szülők, úgy döntenek, hogy elválnak, senki sem tudja megakadályozni, de ennek következményei vannak. Az anyukák egyedül maradnak, és különösen Magyarországon tudom, hogy teljesen instabil anyagi helyzetbe kerülnek.

Orbán Viktor (Forrás: Facebook / Orbán Viktor)

A miniszterelnök szerint a gyerekvállalásról csak stabil háttérrel lehet dönteni, ezért erősítette meg a családokat a magyar kormány.

Ezért vezettük be a gyermekes családok adókedvezményét.

– mondta Orbán Viktor, hozzátéve:

Nagyon óvatosnak kell lennem, mert a magyarok nem szeretik a magánéletbe beavatkozó kormányt. Ha valaki, egy hölgy úgy dönt, hogy egyáltalán nem szeretne gyereket, az az ő döntése.

A miniszterelnök kiemelte:

Azok az anyukák, azok a nők, akik úgy döntenek, hogy gyereket vállalnak, tettek valamit, néhány extra erőfeszítést, ami fontos a közösség számára. Ez természetesen magánügy, de fontos a közösség számára. Ha nincsenek gyerekek, nincs jövő, nincs nemzet. Ezért el kell ismernünk azokat a nőket, akik úgy döntenek, hogy extra erőfeszítéseket tesznek, nem csak azért, hogy éljenek, nem csak azért, hogy a férjüket megfelelő formában tartsák, nem csak azért, hogy munkába menjenek, hanem egyúttal a gyerekeket is felneveljék.

„Tegyük újra naggyá Magyarországot”

A miniszterelnök szerint a magyar családpolitikai döntések hamarosan a demográfiai adatokban is megmutatkoznak majd.

Arra a kérdésre, hogy hogyan fog kinézni Magyarország 15 vagy 20 év múlva, Orbán Viktor azt mondta:

Nagyszerű lesz és gazdag. Ez az én programom. Tegyük újra naggyá Magyarországot.

Hozzátette:

Nagyon optimista vagyok a magyarok jövőjét illetően. Ez egy nagyszerű nemzet, jó emberekkel. És ez egy született tehetségország.

A miniszterelnök végezetül úgy fogalmazott:

Ha a magyarok képesek megérteni, akkor az egyetlen módja annak, hogy sikeresek legyenek, ha erőfeszítéseket tesznek, és nem abba a baloldali illúzióba esnek, hogy »otthon ülhetünk és várhatjuk, hogy jön a pénz«, tehát ha a magyarok készek visszautasítani ezt a kísértést, és a saját útjukon és a saját terveik mentén akarnak továbbmenni, akkor ez egy nagyon sikeres ország.

Arra a kérdésre, hogy Magyarország az EU tagja lesz-e, Orbán Viktor azt mondta:

A kérdés az, hogy lesz-e az EU.

Orbán Viktor az újságíró kérdésére válaszolva az amerikaiaknak is üzent.

Bízzanak az elnökben, mert valami rendkívül fontos dolgot szeretne tenni a világért és valószínűleg Amerikáért is. (...) A globalista megközelítés és a nihilizmus csak miatta állt meg.

A miniszterelnök hozzátette:

Ha kérhetek valamit Budapestről az amerikai polgároktól, támogassák az elnököt, és aztán segítsenek neki békét teremteni, mert mi itt bajban vagyunk a konfliktusban, nemcsak Ukrajnában, Oroszországban, hanem a Közel-Keleten is. Szükségünk van egy országra és egy olyan elnökre, aki száz százalékban elkötelezett a béke megteremtése mellett.

A kormányfő elmondta, a tanácsa mindig az volt, hogy Amerika ne vegyen részt a háborúban, hanem kössön alkut az oroszokkal.

Ha alkut kötünk a két nagyfőnökkel, az oroszok és az amerikaiak közvetlenül tárgyalhatnak és összeállíthatnak egy tervet, hogyan nézzen ki a világ a jövőben. Ez nem csak Ukrajnáról, az orosz háborúról szól, hanem a fegyverkezésről, a leszerelésről, az energiáról, sok más kérdésről. Ha ez a két vezető képes megállapodást kötni, a béke eljön.

– mondta Orbán Viktor.

Borítókép: Orbán Viktor (Fotó: PragerU)