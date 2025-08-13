Európai BizottságinterjúultraliberálisMagyar Péter

Brüsszel által pénzelt háborús érzékenyítő platformnak adott interjút Magyar Péter

Az önmagában is érdekes, hogy Magyar mit keres egy, a migrációt éltető, a háborút támogató, az LMBTQ-propagandát terjesztő lengyel médiumnál.

Munkatársunktól
2025. 08. 13. 10:50
Fotó: MTI/Purger Tamás
A lengyel ultraliberális baloldalhoz tartozó Gazeta Wyborcza az Európai Bizottság háborúérzékenyítő programjának keretében készítette el interjúját Magyar Péterrel. A háttérben a 444.hu is feltűnik.

Augusztus 12-én a lengyel baloldali-liberális Gazeta Wyborcza hasábjain jelent meg egy interjú Magyar Péterrel. Az önmagában is érdekes, hogy Magyar mit keres egy a migrációt éltető, a háborút támogató, az LMBTQ-propagandát terjesztő lengyel médiumnál. Az ugyanakkor még érdekesebb, hogy a Gazeta Wyborcza milyen keretek között finanszírozta, illetve jelenítette meg Magyar Péterrel készült interjúját.

A cikk elején ugyanis a következő felirat olvasható: „A mi biztonságunk Európa biztonsága – A keleti határ kezdeményezés”.

Brüsszel, Magyar Péter
 

Ha felkeressük az angolul Eastern Frontier Initiative (TEFI) kezdeményezés honlapját, akkor egy, az Európai Bizottság által pénzelt portálra jutunk, amelynek deklarált célja, hogy „tájékoztassa a közvéleményt a régiónkat érintő [orosz–ukrán háború kapcsán felmerülő] biztonsági kockázatokról a következő években”.

Tehát a portál a bizottság egyik háborúpárti kommunikációs eszköze. Egy cikkben például arról olvashatunk, hogy „Ukrajna többé nem csupán egy szükségben lévő ország, hanem Európa jövőjének elengedhetetlen formálója”. Podcastjeikben beszélnek a további mozgósítás és az Ukrajnába szánt fegyverszállítmányok szükségességéről is.

A portál tagjai a Gazeta Wyborczán kívül a szlovák SME, a román PressOne, a holland Bellingcat, de a magyar 444 is feltűnik mint az egész projekt koordinátora. A Szuverenitásvédelmi Hivatal februári tanulmánya szerint a program összesen 14 millió eurót, tehát több mint félmilliárd forintot kapott a bizottságtól.

A hivatal összegzése szerint „A TEFI-projektben megjelentetett cikkek és podcastek jellemzője, hogy nem a nyilvánosság objektív tájékoztatása a céljuk, hanem az Európai Bizottság által képviselt háborús stratégia kommunikációs támogatása, amelyben a két renitens állam, Magyarország és Szlovákia vezetésének általános elítélése a fő hangsúlyos elem.” Fontos kiemelni azt, hogy az összes fent említett média tulajdonosi vagy támogatotti viszonyban áll, illetve állt Soros György szervezeteivel.

A Gazeta Wyborcza cikke tehát megerősíti: Brüsszel Magyarra saját embereként tekint, aki az ukrán ügy előmozdítója lehet térségünkben.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: MTI/Purger Tamás)

 

Fontos híreink

Belföldi híreink

Külföldi híreink

