Robert C. Castel elegáns taslit adott Tarjányinak

Robert C. Castel Facebook:

„AMIT A KOLLÉGA NEM ÉRT: TARJÁNYI KONTRA ORBÁN

Azt hamar megtanultam, hogy illedelmes magyarországi diskurzusokban úgy illik csomagolni a mondanivalónkat, hogy "én ezt egy kicsit másképp látom".

Mivel nem Magyarországon élek, megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy azt mondjam, hogy Tarjányi kolléga meglátásaival kapcsolatban még a vesszőkkel sem értek egyet.

Ugyanakkor én nem használom a hazugság szót. Már csak azért sem mert ez nem egy geopolitikai kategória.

Ehelyett inkább úgy fogalmaznék, hogy Tarjányi kollégának nem sikerült rátappintania a Nagy Kelet-Európai Háború lényegére.

Hogy mi a háború lényege?

Semmi olyan ami a kolléga által felhozott indikátorokon keresztül mérhető lenne.

Nem a megszállt ingatlan hektárjai, nem a katonatemetők mérete, nem a lövészárkok hossza, nem a gazdasági számvarázs és még csak nem is a feltételezett európai egység megléte.

A háború lényege a NATO és az Oroszország között elterülő hajdani pufferállam imairánya.

A NATO és Ukrajna megpróbálták az évtizedeken át fennálló státus quo-t megváltoztatni és az új vasfüggönyt jelentősen kitolni kelet felé.

Ennek a hosszú, kumulatív de facto folyamatnak a de jure megkoronázása Ukrajna NATOs csatlakozása lett volna.

A baj csupán az, hogy nem lett.

Clausewitz mestertől tudjuk, hogy a védekezés inherensen erősebb a támadásnál.

Hogy miért?

Azért mert a védekező nyerésre áll akkor is ha nem tesz semmit, legalábbis ameddig a status quo fennmarad.

A támadónak azonban cselekednie kell, meg kell változtatnia status quo-t, ahhoz hogy a győztes pozíciójában tetszeleghessen.

A "védekező"-t és a "támadó"-t természetesen minden morális töltet nélkül használom és csupán a státus quo koordinátarendszerében határozom meg.

Oroszország már a háború kirobbantásával (agresszió, vagy amit akartok), a győztes poziciójába került.

Hogy miért?

Azért mert a háború felvehetetlenné tette Ukrajnát a NATO-ba.

Függetlenül attól, hogy a lövészárkok a Donhoz vagy a Dnyeszterhez közelednek, ameddig a háború tart, Ukrajna a NATO-n kívül marad. Ameddig ez a helyzet nem változik, addig a NATO fennállásának talán a legmerészebb vállalkozása a clausewitzi fogalomrendszerben kudarcnak tekintendő.