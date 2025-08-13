Orbán ViktorNógrádi Györgyellenzék

Orbán Viktor: A magyar ellenzék kormányra kerülése az ukrán külpolitika legfontosabb céljai között van

A miniszterelnök közösségi oldalán tett közzé videóbejegyzést.

Magyar Nemzet
2025. 08. 13. 19:58
– Az ukránok súlyos titkosszolgálati akciókat indítottak Magyarországgal szemben. Nagy részük fedett, egy része nyilvánosságra került és komolyan beépültek a magyar politikába, a magyar közgondolkodásba, magyar intézményekbe, komoly probléma, minden nap küzdök ezzel –hangsúlyozta Orbán Viktor, a Patrióta YouTube-csatornán korábban megjelent beszélgetésből idézve.

A beszélgetés során Nógrádi György hozzátette: alapvető céljuk a jövő évi magyarországi választások befolyásolása. A kijelentésre Orbán Viktor úgy reagált:

Nem csinálnak titkot ebből, ezt meghirdették, tehát azt lehet tudni, hogy a magyar ellenzék kormányra kerülése az ukrán külpolitika legfontosabb prioritásai között van, vagy tán az első helyen. 

