Orbán Viktor: Brüsszel nem Magyarország főnöke

Jó, ha tisztázzuk: Brüsszel nem Magyarország főnöke! Az Európai Unió szuverén országok közössége – fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor a közösségi oldalán osztott meg egy új videót.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 15:26
Orbán Viktor (Forrás: PragerU)
A miniszterelnök új videójában egy részletet osztott meg abból az interjúból, amelyet a PragerU-nak adott. Orbán Viktor ebben arról is beszélt, hogy Magyarország földrajzi helyzete miatt mindig veszélyeknek van kitéve, a jelenlegi időkben pedig különösen nagy a kockázat az Ukrajnából érkező háborús fenyegetés és a Brüsszelből érkező politikai nyomás miatt.

Orbán Viktor a PragerU-nak adott interjút
Orbán Viktor a PragerU-nak adott interjút
Fotó: Képernyőkép/PragerU

A most megosztott részletben a miniszterelnök kijelentette:

Először is meg kell határoznunk, mi is az Európai Unió és mi Brüsszel. Az Európai Unió a tagállamokról, a szuverén tagállamokról szól. Tehát az európai központnak, Brüsszelnek, az Európai Unió nevű nemzetek szövetségéhez tartozó tagok szolgálatára kell állnia.

Hozzátette:

Tehát Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, egy bürokrata, akit én fizetek. Sajnálom, hogy ilyen nyers vagyok, de ez a helyzet. Ezért nem fogadhatjuk el, hogy úgy viselkedik, mint Magyarország főnöke. Ez nem így van, mert mi szuverén ország vagyunk, és nekik ez nem tetszik a folyamatban, ebben igaza van.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: PragerU)

Google News
