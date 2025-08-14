Orbán Viktor: Brüsszel nem Magyarország főnöke

A miniszterelnök új videójában egy részletet osztott meg abból az interjúból, amelyet a PragerU-nak adott. Orbán Viktor ebben arról is beszélt, hogy Magyarország földrajzi helyzete miatt mindig veszélyeknek van kitéve, a jelenlegi időkben pedig különösen nagy a kockázat az Ukrajnából érkező háborús fenyegetés és a Brüsszelből érkező politikai nyomás miatt.

Orbán Viktor a PragerU-nak adott interjút

Fotó: Képernyőkép/PragerU

A most megosztott részletben a miniszterelnök kijelentette:

Először is meg kell határoznunk, mi is az Európai Unió és mi Brüsszel. Az Európai Unió a tagállamokról, a szuverén tagállamokról szól. Tehát az európai központnak, Brüsszelnek, az Európai Unió nevű nemzetek szövetségéhez tartozó tagok szolgálatára kell állnia.

Hozzátette:

Tehát Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, egy bürokrata, akit én fizetek. Sajnálom, hogy ilyen nyers vagyok, de ez a helyzet. Ezért nem fogadhatjuk el, hogy úgy viselkedik, mint Magyarország főnöke. Ez nem így van, mert mi szuverén ország vagyunk, és nekik ez nem tetszik a folyamatban, ebben igaza van.

Borítókép: Orbán Viktor (Forrás: PragerU)