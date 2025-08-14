Orbán Viktor: Magyarország jövője a kereszténységen múlik

Vallásszabadság, kereszténység és az élő hit

Orbán Viktor emlékeztetett:

„A kommunista rezsim alatt a vallási közösséget erősen üldözték. A vallásos hitet, mint olyat, félreértésnek tekintették a marxizmus, az emberi fejlődés vagy valami hasonló szempontjából. Ezért Magyarországon mindenki nagyon érzékeny a vallási kérdésre.”

Orbán Viktor Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Kiemelte:

Senki sem korlátozhatja a vallási meggyőződés kifejezését. Magyarországon ez soha nem történhetett meg. A törvény nagyon szigorú, és nagyon is garantálja a vallási meggyőződés minden fajtájának minden szabadságát.

A nyugati világ és a kereszténység aktuális helyzetéről a miniszterelnök azt mondta:

Nagyon-nagyon hidegvérűnek kell lennünk, amikor erről beszélünk, mert amúgy is ez az életünk legfontosabb pontja. Az élő hit azt jelenti, hogy olyan szerencsés voltál, hogy megtalálod az Istenhez vezető utat, és meghozhatod a döntésedet, hogy Jézus Krisztus példáját követed. Ez az élő hit.

Kifejtette:

Közép-Európában van egy másik kategória, amelyet keresztény kultúrának nevezünk. A keresztény kultúra értékek összessége, tanítás, amelyet még azok is megosztanak és követnek, akiknek nincs élő hitük, hanem hagyományként és a tanításként tekintetnek rá. A hagyomány a múltból származik. A tanítás a jövőre nézve releváns.

Hozzátette:

Mivel a kultúra keresztény gyökereken alapul, itt van egyúttal az egész kulturális kontextus. Ha megnézed az épületeket, vagy múzeumba jársz, színházakba vagy nyilvános helyekre jársz, a legtöbben egyszerűen érzed, hogy keresztény.

Kiemelte:

A magyar nemzet nem maradhat fenn a kereszténység nélkül. Mert ez a mi történelmi tapasztalatunk. Ezért választjuk szét az élő hitet és a keresztény kultúrát. Számunkra nyilvánvaló, hogy ha nincs kereszténység, akkor a nemzetnek sincs jövője.

Azt hiszem, az emberek többsége osztja ezt a nézetet, még akkor is, ha nincs élő hitük.

A miniszterelnök kifejette:

A Nyugat bajban van, mert még a kulturális kereszténységet is elvesztették.

Hozzátette:

Közép-Európából látjuk, hogy úgy döntöttek: úgynevezett vegyes társadalmakat építenek fel. Van egy keresztény hagyomány és még mindig élő keresztény közösség, és van egy növekvő muszlim közösség.

A miniszterelnök arról beszélt, hogy nyugat-európai vezetőkkel beszélgetve az volt a benyomása, hogy valóban meg vannak győződve arról, hogy ha a keresztény közösség és a muszlim alapú közösség összekeveredik egy országban, akkor az eredmény egy liberális társadalom lesz és multukulturális társadalom alakul ki. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy amikor megkérdezte, hogy egy ilyen multikulturális társadalomban jobb lesz-e az élet, mint korábban, a nyugati vezetők azt mondták: „nincs bizonyíték, de mi elhisszük.”