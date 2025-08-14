Orbán Viktorminiszterelnökkultúrakereszténységinterjúérték

Orbán Viktor: Magyarország jövője a kereszténységen múlik

Orbán Viktor a PragerU-nak adott interjúban hangsúlyozta: a magyar nemzet nem maradhat fenn a kereszténység nélkül, ezért el kell különíteni az élő hitet és a keresztény kultúrát. A kormányfő szerint Nyugat-Európa bajban van, mert még a kulturális kereszténységet is elveszítette, Magyarország viszont szuverén jogán védi összetételét és keresztény civilizációs alapjait.

Magyar Nemzet
2025. 08. 14. 7:52
Orbán Viktor interjút adott egy amerikai médiumnak Fotó: PragerU
Vallásszabadság, kereszténység és az élő hit

Orbán Viktor emlékeztetett
„A kommunista rezsim alatt a vallási közösséget erősen üldözték. A vallásos hitet, mint olyat, félreértésnek tekintették a marxizmus, az emberi fejlődés vagy valami hasonló szempontjából. Ezért Magyarországon mindenki nagyon érzékeny a vallási kérdésre.”

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Facebook / Orbán Viktor

Kiemelte: 

Senki sem korlátozhatja a vallási meggyőződés kifejezését. Magyarországon ez soha nem történhetett meg. A törvény nagyon szigorú, és nagyon is garantálja a vallási meggyőződés minden fajtájának minden szabadságát.

A nyugati világ és a kereszténység aktuális helyzetéről a miniszterelnök azt mondta: 

Nagyon-nagyon hidegvérűnek kell lennünk, amikor erről beszélünk, mert amúgy is ez az életünk legfontosabb pontja. Az élő hit azt jelenti, hogy olyan szerencsés voltál, hogy megtalálod az Istenhez vezető utat, és meghozhatod a döntésedet, hogy Jézus Krisztus példáját követed. Ez az élő hit.

Kifejtette: 

Közép-Európában van egy másik kategória, amelyet keresztény kultúrának nevezünk. A keresztény kultúra értékek összessége, tanítás, amelyet még azok is megosztanak és követnek, akiknek nincs élő hitük, hanem hagyományként és a tanításként tekintetnek rá. A hagyomány a múltból származik. A tanítás a jövőre nézve releváns.

Hozzátette: 

Mivel a kultúra keresztény gyökereken alapul, itt van egyúttal az egész kulturális kontextus. Ha megnézed az épületeket, vagy múzeumba jársz, színházakba vagy nyilvános helyekre jársz, a legtöbben egyszerűen  érzed, hogy keresztény.

Kiemelte:

A magyar nemzet nem maradhat fenn a kereszténység nélkül. Mert ez a mi történelmi tapasztalatunk. Ezért választjuk szét az élő hitet és a keresztény kultúrát. Számunkra nyilvánvaló, hogy ha nincs kereszténység, akkor a nemzetnek sincs jövője.
Azt hiszem, az emberek többsége osztja ezt a nézetet, még akkor is, ha nincs élő hitük.

A miniszterelnök kifejette:

A Nyugat bajban van, mert még a kulturális kereszténységet is elvesztették.

Hozzátette: 

Közép-Európából látjuk, hogy úgy döntöttek: úgynevezett vegyes társadalmakat építenek fel. Van egy keresztény hagyomány és még mindig élő keresztény közösség, és van egy növekvő muszlim közösség.

A miniszterelnök arról beszélt, hogy nyugat-európai vezetőkkel beszélgetve az volt a benyomása, hogy valóban meg vannak győződve arról, hogy ha a keresztény közösség és a muszlim alapú közösség összekeveredik egy országban, akkor az eredmény egy liberális társadalom lesz és multukulturális társadalom alakul ki.  Orbán Viktor arról is beszélt, hogy amikor megkérdezte, hogy egy ilyen multikulturális társadalomban jobb lesz-e az élet, mint korábban, a nyugati vezetők azt mondták: „nincs bizonyíték, de mi elhisszük.”

Magyarország vonatkozásában hozzátette:

Nem szeretnénk megváltoztatni országunk összetételét. Ez a magyar nemzet döntése. Szuverén jogunk alapján senki, még Brüsszel sem kényszeríthet rá minket arra, hogy megváltoztassuk.

Hozzátette:

Biztos vagyok benne, hogy az unokáim soha nem fogják látni azt a Németországot és Franciaországot, amit 15 évvel ezelőtt annyira csodáltam.

A miniszterelnök kiemelte:

Magyarország  soha nem volt multikulturális társadalom. Magyarország mindig is keresztény társadalom volt. Etnikailag különböző csoportok voltak, románok, szerbek, szlovákok, sőt németek is, de mindannyian a keresztény civilizáción alapultak. Soha nem fogadtunk el senkit egyénileg nagy csoportok által.

Hozzátette: 

Szeretném távol tartani az országomat attól a dilemmától, hogy hogyan viselkedjünk azokkal, akik más civilizációs háttérrel rendelkeznek, és veled egy országban élnek?

A miniszterelnök egyértelművé tette:

Nincs dilemmánk, mert nulla migránsunk van, ez egy keresztény ország. Ez az ország a keresztény magyaroké.

Meg tudják tanítani a magyar fiataloknak, hogy mit jelent magyarnak lenni, vagy hatással van rájuk az EU, aki nyilvánvalóan a magyar fiatalok után akar menni? - kérdezte Marissa Streit, mire Orbán Viktor így válaszolt.

Nagyon nehéz kérdés. Először is, ne felejtsük el, hogy a gyerekek a mi gyerekeink. Tehát valószínűleg a tanárok és különösen Brüsszel hamis befolyást gyakorolhat a gyerekekre. De alapvetően mi vagyunk az apukák. Tehát mi vagyunk a szülők. Kötelességünk is és lehetőségünk is van arra, hogy alakítsuk, hogyan nőnek fel, hogyan gondolkodnak a gyerekeink. 

Hozzátette:

Magyarnak lenni könnyebb, mint sok országban a nyelv miatt. Van egy olyan egyedi ősi nyelvünk, amely a régi, öreg korokból származik. Ha beszélsz magyarul, akkor magyar vagy. (...) A közösség, az érzés, az ugyanahhoz a közösséghez tartozás gyökerei könnyen megtalálhatók a nyelv miatt.

A kormányfő kiemelte:

Amikor azt olvassuk a tankönyvekben, hogy a nemzetállam vagy a nacionalizmus az emberiség újkori történelmének egy bizonyos fejezetéhez tartozik, akkor csak nevetünk rajta. 1100 évvel ezelőtt érkeztünk ide Ázsiából, saját kultúránkkal és nyelvünkkel. És mivel ez a nyelv annyira idegen volt az összes többi számára, nyilvánvaló, hogy mi a nemzet, mert az kulturálisan meghatározott. Ez itt nem egy modern dolog. A magyarok számára ez egzisztenciális kérdés.

Borítókép: Orbán Viktor interjút adott egy amerikai médiumnak (Fotó: PragerU)

 

 

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

