Vlagyimir PutyinbékeDonald TrumpUkrajnaEUUrsula von der Leyen

Üzent Von der Leyen, de senkit nem érdekel

Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken Alaszkában ül tárgyalóasztalhoz. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke közösségi oldalán fogalmazta meg, milyen békét támogatna a mindenből kihagyottak koalíciója.

Magyar Nemzet
2025. 08. 12. 13:16
Ursula von der Leyen Fotó: MARTIN BERTRAND Forrás: Hans Lucas
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Pénteken Alaszkában találkozik Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy az ukrajnai háború jövőjéről egyeztessenek. A csúcstalálkozó előtt Ursula von der Leyen az X-en tett közzé egy bejegyzést – vette észre az Origó.

von der Leyen
Ursula von der Leyen Fotó: MARTIN BERTRAND / Hans Lucas

Az EU üdvözli az amerikai elnök erőfeszítéseit egy igazságos és tartós béke megteremtésére Ukrajnában. Olyan békére van szükség, amely tiszteletben tartja a nemzetközi jogot, a szuverenitást és a területi integritást.

A tárgyalásokhoz tűzszünetre vagy az ellenségeskedések mérséklésére van szükség. Az EU továbbra is támogatni fogja Ukrajna jogát, hogy maga dönthesse el saját jövőjét”– fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.

A találkozót világszerte feszült figyelem kíséri, hiszen Moszkva várhatóan új követelésekkel állhat elő, míg Kijev egyértelműen elutasítja a megszállt területek feladását.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekEurópai Unió

Hadijelentés a migrációs frontról

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – Az illegális migrációt illetően akadnak már biztató jelek Nyugat-Európában.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.