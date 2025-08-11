Beszakadt a híd a T–34-es harckocsi alatt, a Dunába veszett a legénységével együtt

Még mindig a Duna hullámsírjában nyugszik egy Mohácsnál elsüllyedt T–34-es tank – írja a Bama. A lap felidézte: becslések szerint összességében több százezer ember kelt át a Dunán Mohácsnál 1944–45 telén azon a pontonhídon (majd miután befagyott a folyó, a jégre ácsolt padlóhídon), amit az előrenyomuló orosz csapatok számára építettek.

A híd 1945 januárjában beszakadt egy T–34-es harckocsi alatt, s négyfős legénységével odaveszett. Korabeli híradások szerint

a roncsot évtizedekkel később katonai búvárok megtalálták, s még a kiemelését is tervezték.

Ezután 2020-ban egy hagyományőrző egyesület célul tűzte ki, hogy megtalálják a Dunában a legénységgel együtt elmerült T–34-es szovjet tankot. A felhívásra többen is jelentkeztek, akik dokumentumokkal, emlékekkel segítenének kideríteni, pontosan hol állt az a pontonhíd, amelyről a többtonnás jármű a folyóba zuhant. Jelentkezett például egy idős idős úr, aki hadtörténeti ismereteinek köszönhetően nagy segítséget nyújthat.

Rajta kívül többen adtak eltérő információkat arról, hogy pontosan hol állt az ideiglenes híd. Valaki azt mondta, a mai kompkikötőnél volt, másvalaki hatvan méterrel délebbre tette, de akad olyan is, aki a kikötőtől északra jelölte meg a helyet, ahol régen egy fatelep működött. Sajnos azonban akkor a koronavírus közbeszólt, a kutatás menete megakadt, s azóta sem történt fejlemény az ügyben.

A Bama a témában régi cikkeket, szemtanúk visszaemlékezéseit is idézte cikkében, amelyet ide katintva olvashat.