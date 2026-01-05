Ufó-akták: idegen technológia után kutatott a brit titkosszolgálat

Az ufó-akták szerint a brit katonai hírszerzés komolyan mérlegelte azt a lehetőséget, hogy megszerezze az 1990-es években a kontinensen többször is észlelt, fekete, háromszög alakú azonosítatlan légi jelenség – a korábbi terminológiában azonosítatlan repülő objektum, vagyis ufó – mögött sejtett ismeretlen eredetű technológiát.

Ufó-akták fedték fel titkaikat Nagy-Britanniában Fotó: Meri Talk

Ufó-akták tartalma szivárogott ki a brit Nemzeti Levéltárból

A Kew-i Nemzeti Levéltárból előkerült dokumentumok egyértelműen arra utalnak, hogy egy speciális brit hírszerző egység nagyon is komolyan vette az azonosítatlan légi jelenségek közbeszédben igen gyakran nevetséges kitalációként kezelt témáját. A Védelmi Hírszerző Törzs (korábbi nevén a Védelmi Hírszerzés, ami a Védelmi Minisztérium szervezete) feladata az „azonosítatlan légi és légköri jelenségek” vagyis az UAP-ok hátterének minél részletesebb kivizsgálása volt abból a célból, hogy megállapíthatóvá váljon, ezek hátterében nem valamiféle olyan ismeretlen technológia áll-e, ami potenciális fenyegetést jelent a nemzetbiztonságra.

Az azonosítatlan légi jelenség ( Unidentefied Aerial Phenomenon, UAP) jóval tágabb fogalom, mint az 1940-es évek második felétől elterjedt ufó, vagyis az azonosítatlan repülő objektum (Unidentefied Flying Object, UFO) kifejezés, és amit ma már egyaránt gyűjtőfogalomként használnak mindazokra a légi jelenségekre, amelyek repülő objektumokhoz vagy ismeretlen atmoszferikus jelenségekhez kapcsolódnak.

A megszellőztetett dokumentumok egyikében, egy 1997. március 4-én kelt bizalmas tárgyú jelentésben az áll, hogy „néhány, az égbolton megfigyelt különös objektumnak” – amiket ufóként emlegettek – lehet valóságalapja. A jelentést készítő hírszerzőtiszt e megállapítását még az előtt rögzítette, hogy kitért volna e jelenségek esetleges nemzetbiztonsági veszélyeire.

Egy amerikai vadászgép kamerája által rögzített ismeretlen eredetű UAP Fotó: U.S. Navy

„A logika azt sugallja, hogy ha jelentős számban számolnak be furcsa objektumok észleléséről az égen, akkor ennek lehet valóságalapja. Azt is lehetne állítani, hogy a pilóta nélküli objektumok potenciális veszélyt jelentenek Nagy-Britannia nemzetbiztonságára, mivel fogalmunk sincs, mik is ezek” – áll a kiszivárogtatott jelentésben, amit a Daily Star idéz. Egy másik jelentés azokra az azonosítatlan eredetű UAP-okra, a hírhedtté vált úgynevezett belga fekete háromszögekre utal, amelyeket 1989 és 1990 között Belgiumban többször is megfigyeltek, ezekről számos, jól dokumentált észlelés született, illetve jelentés készült.