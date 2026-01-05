ufóNagy-Britanniaidegen civilizációkufó észlelésPentagonjelentésUAPtitkosszolgálat

Ufó-akták: idegen technológia után kutatott a brit titkosszolgálat

Most nemrég megszellőztetett levéltári dokumentumok szerint a brit hírszerzést és a katonai elhárítást is komolyan nyugtalanította az 1990-es években megfigyelt néhány megmagyarázhatatlan, azonosítatlan légi jelenség (UAP) eredete. A Kew-i Nemzeti Levéltárban őrzött dokumentumok, vagyis a brit ufó-akták szerint az 1990-es években egy külön erre a célra felállított katonai hírszerző egység komolyan megvizsgálta annak lehetőségét, hogy az elhíresült, úgynevezett repülő háromszögek esetében nem valamiféle ismeretlen és nemzetbiztonsági szempontból veszélyes idegen eredetű technológiáról volt-e szó. A források arra utalnak, hogy a brit hírszerzést rendkívül komolyan foglalkoztatta néhány UAP eredete.

Elter Tamás
2026. 01. 05. 18:06
Számos megmagyarázhatatlan légi jelenségről számoltak már be a légierők pilótái Fotó: EarthSky
Az ufó-akták szerint a brit katonai hírszerzés komolyan mérlegelte azt a lehetőséget, hogy megszerezze az 1990-es években a kontinensen többször is észlelt, fekete, háromszög alakú azonosítatlan légi jelenség – a korábbi terminológiában azonosítatlan repülő objektum, vagyis ufó – mögött sejtett ismeretlen eredetű technológiát.

Ufó-akták fedték fel titkaikat Nagy-Britanniában
Ufó-akták fedték fel titkaikat Nagy-Britanniában   Fotó: Meri Talk

Ufó-akták tartalma szivárogott ki a brit Nemzeti Levéltárból

A Kew-i Nemzeti Levéltárból előkerült dokumentumok egyértelműen arra utalnak, hogy egy speciális brit hírszerző egység nagyon is komolyan vette az azonosítatlan légi jelenségek közbeszédben igen gyakran nevetséges kitalációként kezelt témáját. A Védelmi Hírszerző Törzs (korábbi nevén a Védelmi Hírszerzés, ami a Védelmi Minisztérium szervezete) feladata az „azonosítatlan légi és légköri jelenségek” vagyis az UAP-ok hátterének minél részletesebb kivizsgálása volt abból a célból, hogy megállapíthatóvá váljon, ezek hátterében nem valamiféle olyan ismeretlen technológia áll-e, ami potenciális fenyegetést jelent a nemzetbiztonságra. 

Az azonosítatlan légi jelenség ( Unidentefied Aerial Phenomenon, UAP) jóval tágabb fogalom, mint az 1940-es évek második felétől elterjedt ufó, vagyis az azonosítatlan repülő objektum (Unidentefied Flying Object, UFO) kifejezés, és amit ma már egyaránt gyűjtőfogalomként használnak mindazokra a légi jelenségekre, amelyek repülő objektumokhoz vagy ismeretlen atmoszferikus jelenségekhez kapcsolódnak.

A megszellőztetett dokumentumok egyikében, egy 1997. március 4-én kelt bizalmas tárgyú jelentésben az áll, hogy „néhány, az égbolton megfigyelt különös objektumnak” – amiket ufóként emlegettek – lehet valóságalapja. A jelentést készítő hírszerzőtiszt e megállapítását még az előtt rögzítette, hogy kitért volna e jelenségek esetleges nemzetbiztonsági veszélyeire. 

Egy amerikai vadászgép kamerája által rögzített ismeretlen eredetű UAP   Fotó: U.S. Navy

„A logika azt sugallja, hogy ha jelentős számban számolnak be furcsa objektumok észleléséről az égen, akkor ennek lehet valóságalapja. Azt is lehetne állítani, hogy a pilóta nélküli objektumok potenciális veszélyt jelentenek Nagy-Britannia nemzetbiztonságára, mivel fogalmunk sincs, mik is ezek” – áll a kiszivárogtatott jelentésben, amit a Daily Star idéz. Egy másik jelentés azokra az azonosítatlan eredetű UAP-okra, a hírhedtté vált úgynevezett belga fekete háromszögekre utal, amelyeket 1989 és 1990 között Belgiumban többször is megfigyeltek, ezekről számos, jól dokumentált észlelés született, illetve jelentés készült. 

A  „belga delták” a leghíresebb ufó-észlelések közé tartoznak   Fotó: Discovery UK

A brit titkosszolgálati jelentés kitér arra, hogy nemzetbiztonsági szempontból elsődleges fontosságú lenne egy ilyen ismeretlen technológia megszerzése. A fekete háromszög UAP-ra vonatkozó jelentésben, amely a ismeretlen eredetű jármű hihetetlen sebességére is kitér, ez áll: „Egy további kérdés a technológia beszerzésének lehetősége. Úgy tűnik, hogy (ezek) a drónok nem használnak hagyományos reaktív meghajtást.” 

A hírhedt belga háromszögek és az Apolló–9 missziója

A jelentés további részleteket is megoszt a fekete háromszögekről, amiket az észlelés helye után „belga deltákként” emlegetnek az iratokban. „A belga delták (amit az ország Védelmi Minisztériuma is megerősített) hosszú ideig lebegtek a levegőben, és gyorsan elérték a szuperszonikus sebességet, lehagyva (az elfogásukra felszállt) F–16-osokat. Ha ez valódi technológiát képvisel, talán érdemes lenne megszerezni.” Nem ez azonban az egyetlen olyan UAP eset, amire a dokumentumok hivatkoznak, mivel a Rendlesham Forest-i incidensről is szó esik a jelentésekben, megjegyezve, hogy azt „az amerikai egységparancsnok és mások is megerősítették”. 

Kereskedelmi gépek pilótái is többször jelentettek már furcsa légi jelenségeket   Fotó: Uni Würzburg

Ez utóbbi megjegyzés arra a híres brit esetre utal, amelyben az amerikai légierő katonái voltak érintettek, akik a brit királyi légierő, a RAF suffolki Bentwaters és Woodbridge-i bázisán állomásoztak. Az amerikai pilóták 1980 decemberében bizarr fényekről és egy földre szálló ufóról számoltak be. E két incidenssel, mind pedig a belga háromszögekkel kapcsolatban a dokumentum megjegyzi, 

hogy a járművek látszólag nem rendelkeztek az úgynevezett „hagyományos” meghajtási rendszerrel. 

A feljegyzés részletesen kitér arra is, hogy az ismeretlen eredetű repülő szerkezetek állítólag képesek voltak lebegni, valamint „jelentős sebességgel haladni.” A jelentés a belga fekete háromszögekkel kapcsolatban idéz egy francia dokumentumot, egy amerikai „hírszerző csoportot”, továbbá az úgynevezett „moszkvai jelentést” is.

Az F–16-sok sem tudták utolérni a furcsa háromszögeket   Fotó: Discovery UK

Ez utóbbival kapcsolatban azt sugallták a brit hírszerzők, hogy a dokumentumban néven nem nevezett két tudós „felelős” az ilyen típusú járművekért. Egy további leleplező jelentésben azt is felfedték, hogy a különleges technológia – ha valóban valós – egy olyan innovációt képvisel, amelynek a brit haditechnika nincs a birtokában. A sötét háromszög alakú ufó-észlelések eredete azonban nem az 1989-es első belgiumi megfigyelésekhez kötődik. Egy amatőr ufó-kutató ugyanis az Apolló–9 misszió során, 1969 márciusában készített NASA-fotón egy szintén fekete háromszög alakú objektumot vélt felismerni a még az orbitális pályán keringő űrhajó fedélzetéről a Földet megörökítő felvételen.

Megtört a jég, a Pentagon is kiadta az ufó-titkait, de nem az összeset

De nem csak a brit titkosszolgálat őrzött, illetve őriz azonosítatlan légköri jelenségekkel, vagy népszerűbb, közismertebb nevükön az ufókkal kapcsolatos megfigyeléseket. Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma, a Pentagon 2021 júniusában hozta nyilvánosságra azokat az egészen 2019-ig államtitkot képzett dokumentumait, amelyek az amerikai légierő pilótái által jelentett UAP-okra vonatkoztak. Az első Trump-adminisztráció idején, 2019-ben hatályba lépett Intelligence Authorization Act alapján az amerikai törvényhozás arra kötelezte a Pentagont, hogy 2021. június 25-i hatállyal hozzon nyilvánosságra minden olyan birtokában lévő adatot, ami az azonosítatlan repülő objektumokkal kapcsolatos. 

Szemtanú volt katonai pilóták tanúkénti meghallgatása egy szenátusi vizsgálóbizottság előtt  Fotó: The American Legion

A védelmi minisztérium eleget is tett e kötelezettségének, és a megadott határidőre benyújtotta jelentését a kongresszusnak. Noha a jelentés kínosan kerüli az ufó kifejezés használatát, de azt elismeri, hogy jóval több mint száz olyan azonosítatlan légköri jelenséget jelentettek a légierő és a haditengerészet pilótái, amelyekre a szakértők nem találtak elfogadható magyarázatot. A dokumentum azokat a 2004 novembere és 2021 márciusa között észlelt, azonosítatlan légköri jelenségeket elemzi, amelyek kizárólag a légierő és a haditengerészet hivatásos állományú hajózó, illetve légi irányító tisztjeitől származott. A jelentést elkészítő hírszerzők és más szakértők konklúziója szerint az összes kérdéses esetben az azonosítatlan légköri jelenséget detektáló szenzorok, így többek között a radarok, a fedélzeti videókamerák és más optikai képalkotó, illetve rögzítő eszközök üzemszerűen működtek, és a felvételek elemzéséből az is megállapítható volt, hogy valós tárgyról, illetve jelenségről örökítették meg felvételeiket.

Az egyik leghíresebb amerikai észlelés a haditengerészet egyik F–18-as ának fedélzetéről megörökített úgynevezett tiktak-ufó    Fotó: History.com

 A szakértők megállapítása szerint a vizsgált több mint 100 UAP a legnagyobb valószínűség szerint valós fizikai objektum lehetett, 

mivel az azonosítatlan repülő tárgyak többségét egyszerre több szenzorral, infravörös és elektrooptikai berendezésekkel, továbbá radarhullámok segítségével is egyaránt detektálni tudták. A jelentés azt is rögzíti, hogy az UAP-ok egy része rendkívül szokatlan és a jelenlegi technológiai ismeretek szerint megmagyarázhatatlan repülési tulajdonságokat mutatott. 

A jelentés a repülő objektumok jellemző tulajdonságai alapján öt kategóriába sorolta az UAP-okat.

A dokumentum ugyan sehol sem hivatkozik arra, illetve állítja azt, hogy a kérdéses objektumok esetleg földönkívüli technikai civilizációk eszközei lennének, de azt rögzíti, hogy komoly repülésbiztonsági és potenciális nemzetbiztonsági kockázatot jelenthetnek. A dokumentum azt is kiemelte, hogy az észlelt UAP-ok többségének ismeretlen az eredete. A Pentagon 2021. júniusi összefoglaló jelentésének létezik egy minősített melléklete is, ám ezt mind a mai napig nem hozták nyilvánosságra, mert ez a dokumentum jelenleg is titkosított.

A brit titkosszolgálat erre felállított munkacsoportja:

  • az 1990-es években behatóan megvizsgált néhány azonosítatlan légi jelenséget,
  • elsősorban az úgynevezett belgiumi fekete háromszögek esetét,
  • amelyekről azt találta, hogy valószínűsíthetően olyan ismeretlen repülő eszközök,
  • amik olyan technológiát képviselnek, amivel a brit légierő nem rendelkezik.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

