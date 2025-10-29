Idegen intelligencia nyomaira bukkanhattak svéd tudósok

Idegen intelligencia figyelhette a két hidegháborús katonai szuperhatalom, az Egyesült Államok és a Szovjetunió által 1949 és 1957 között végrehajtott kísérleti atomrobbantásokat, legalábbis ennek a lehetőségét sem zárja ki egy frissen publikált új kutatás.

Idegen intelligencia figyelhette a hidegháborús kísérleti nukleáris robbantásokat. Fotó: Wikimedia Commons

Idegen intelligencia nyomai a hidegháborús korszakból?

A svédországi Északi Elméleti Fizikai Intézet (Nordic Institute for Theoretical Physics, NITP) szaktudósai rendkívül furcsa, periodikusan ismétlődő fényjelenségeket azonosítottak azokon az égboltfelmérési felvételeken, amelyeket az 1950-es években az akkori világ legnagyobb optikai távcsövével, a San Diego (Kalifornia, Egyesült Államok) közelében fekvő Palomar Csillagvizsgáló 5,1 méteres tükörátmérőjű Hale-teleszkópjával készítettek. Még a szovjet Szputnyik–1, az első mesterséges műhold 1957. október 4-i felbocsátása előtt végzett égboltfelmérések során örökítették meg azokat a csillagszerű objektumokat, az úgynevezett tranzienseket, amelyek eredetére egyelőre nincs elfogadott magyarázat.

Az univerzum mélységei még rengeteg titkot rejtenek. Fotó: NASA/ESA

A csillagászok az égbolt különböző részein bekövetkező pontszerű felvillanásokat nevezik tranzienseknek, amelyek általában rendkívül rövid ideig tartanak, majd nyomtalanul eltűnnek.

A svéd kutatók a Palomar Csillagvizsgáló égboltfelmérési programja során készült felvételeken olyan rövid élettartamú tranzienseket azonosítottak, amelyek pontszórási függvényekkel rendelkeznek, és hiányoznak a megjelenésük előtt rövid idővel készített képeken, valamint a későbbi felmérések összes képén – áll az ellenőrzött tanulmányban. Voltak esetek, amikor több tranziens jelent meg egyetlen képen olyan jellemzőket mutatva, amelyeket nem lehet a kézenfekvőnek látszó magyarázatokkal, így például a gravitációs lencsehatással, gamma-sugár-kitörésekkel, a széttöredező aszteroidákkal, vagy akár a fotólemez hibáival értelmezni.

Az égbolt 3 × 3 ívperces régiójának négy felvétele, amelyek középpontjában az 1952 júliusában azonosított hármas tranziens áll. Fotó: Solano/Scientific Report

Mivel a vizsgált felvételanyag még az űrkorszak nyitánya előtti időkben készült,

az is teljes egészében kizárható, hogy a rejtélyes fényjelenségek mesterséges holdakkal vagy az űrszeméttel lennének összefüggésbe hozhatók.

„Számos tranziens objektumot azonosítottunk a Palomar Obszervatórium Égboltfelmérésében (POSS-I), valamint más égboltfelmérésekben is a Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations (VASCO) projekt részeként” – írják tanulmányukban a kutatók.