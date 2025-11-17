MLSZMarco Rossimagyar válogatott

Marco Rossi megbukott? Nem erre a kérdésre nehéz a válasz

A magyar labdarúgó-válogatott nem teljesítette a kitűzött célt, nemhogy a világbajnokságról, már a pótselejtezőkről is lemaradt. Marco Rossi tehát megbukott? A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) vezetői nem dönthetnek a további következmények mérlegelése nélkül pusztán erről a kérdésről.

Úgy alakult, ahogy előre sejtettük: az utolsó forduló, az Írország elleni hazai mérkőzés döntött a magyar válogatott sorsáról. Ezt a találkozót a selejtezősorozat egy állomasaként, de önmagában, a voltaképpen három fordulós pótselejtező „nulladik” állomásaként is értékelhetjük, hiszen igazi ki-ki meccs volt, a két csapat közül az egyik továbbjutott, a másik elbukott. Menjen vagy maradjon? Mi legyen Marco Rossival? A pótselejtezős ellenfelek latolgatása helyett nekünk sajnos ez a kérdés maradt.

A világbajnoki selejtezők rajtja előtt úgy bátorkodtam fogalmazni: Rossi már nem élhet meg a dicső múlt, a kétszeri Eb-szereplés, a Nemzetek Ligája-menetelés emlékéből. Az Európa-bajnoki kudarc és a Törökökország ellen elvesztett NL-osztályozó után a megítélése immár nem lehet érzelmi kérdés, csakis az eredmények minősítik majd a vb-selejtezők végén. Ezt most is tartom. A magyar válogatott lemaradt a pótselejtezőről, tehát nem teljesítette a kitűzött célt. A felelősséget ezért Marco Rossinak kell vállalnia. Sarkosabban, Rossi megbukott.

Milyen feltételnek kell megfelelnie a szövetségi kapitánynak?

Ennél nehezebb kérdés, a Magyar Labdarúgó-szövetség vajon jól dönt-e, ha felbontja az olasz maestro idén májusában egészen 2030-ig meghosszabbított szerződését. S ez nem csupán pénz kérdése.

A jelenben a szövetségi kapitánynak szakmai rátermettségén felül két feltételnek kell megfelelnie: fogadják el a légiósok, a sztárok és ismerje jól a hazai mezőnyt.

Az első feltételnek inkább a külföldi, utóbbinak inkább a magyar edzők felelnek meg. A kettőnek együtt nagyon kevesen. Leginkább mégis ama külföldiek, akik jártasak a magyar labdarúgásban. Rossi éppen azért, mert immár több mint hét éve van hivatalban, nagyon nehezen pótolható. 

Marco Rossinak szinte nincs alternatívája

A kínálat innen nézve nagyon szűkös. Rossin kívül lényegében csak Robbie Keane jöhet számításba, de őt aligha engedné el a Ferencváros, sőt afelől is lehetnek kétségeink, vállalná-e a feladatot. És a magyarok? Bognár György, esetleg – de talán inkább néhány év múlva – Borbély Balázs. Nagyjából ennyi. Egy sztáredzővel persze el lehet hallgattatni az örök kritikusokat, de legyen bár az illető Pep Guardiola vagy José Mourinho, legalább fél év arra menne el, hogy a kiválasztott tájékozódjon a magyar futballról. 

A szurkolók aligha üldözik el, a kudarcélményt, ha nem is könnyen, de rutinosan feldolgozzuk: az MLSZ valószínűleg akkor jár a legjobban, ha Rossi marad. Kérdés, hogy ő hajlik-e erre, azon melegében nem tett elhamarkodott kijelentést. Kapkodásra nincs ok, a magyar válogatott jelen állás szerint jövő augusztusig nem vív tétmérkőzést. De köztünk szólva a Nemzetek Ligájának B osztálya nem jelent különösebb ingert. Már az Európa-bajnokság sem igazán. A következő világbajnokság az igazán nagy cél. Négy év. Egy teljesen új csapattal. Rossi eddig csak nyerhetett. Mostantól vesztenivalója is akad.

Csányi Sándor, az MLSZ elnökének gyorsértékelése:

 

