Bozsik Péter: Fájó, hogy a mélyreható apa-fia beszélgetésekre nem maradt idő

– Nincs könnyű helyzetben Szoboszlai Dominik és senki más sem, hiszen a futball csapatjáték, az egyén eredményessége függ a társak teljesítményétől is. Most összeállt a válogatott, amely jövőre az Európa-bajnokságon akár rég nem látott sikert is arathat. Az összehasonlításoknak nem sok értelmét látom, az 50'-es évek BMW-jét vagy Mercedesét sem lehet a mostani autókhoz mérni. Ugyanakkor az Aranycsapat mégiscsak olimpiai bajnok és vb-ezüstérmes volt, nagyon magasan van a léc ahhoz, hogy valaki felérjen a szintjére.

Szoboszlai célzott rá, hogy jövőre az Európa-bajnokságon nagy sikerre készül, amikor azt mondta, hogy a veretlenül, csoportelsőként való kijutás a tornára csak a kezdet . Bozsik Péter és édesapja is volt rövid ideig szövetségi kapitány, viszont már 2018 óta vezeti a válogatottat, és már csak tíz mérkőzéssel marad el Sebes Gusztávtól, az Aranycsapat mesterétől – egy Eb-elődöntővel jövőre be is foghatná őt.

Marco Rossi titka: érti a magyar lelkületet

– Marco Rossi nagyszerű munkát végez, de a körülmények is rengeteget fejlődtek, össze sem lehet hasonlítani a korábbi tíz-húsz évvel – hangsúlyozta Bozsik Péter. – A szakmai munka mellett abban látom Rossi sikerének a titkát, hogy a piros-fehér-zöld színek ugyanolyan kedvesek a szívének, mint bármelyikünknek, még ha neki sokáig a zöld is volt elöl a sorban. Érti a magyar lelkületet, ezt már a Honvéd edzőjeként bizonyította, és ezt kamatoztatja a válogatottnál is.