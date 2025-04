A Barcelona és a Real Madrid fordulatos kupadöntőjén tényleg a bíró volt a főszereplő

A Hansi Flick vezetőedző által irányított Barcelona a triplázás felé szerette volna megtenni az első lépést, hiszen a katalánok a bajnokságot négypontos előnnyel vezetik, a Bajnokok Ligájában pedig elődöntősök. A Király Kupa sevillai fináléjában a rekordgyőztes Barca ellenfele a Real Madrid volt, amelyet az idény korábbi részében egyszer 4-0-ra, egyszer pedig 5-2-re győzött le. A spanyol kupadöntő előtt Ricardo de Burgos Bengoetxea játékvezető került főszerepbe, akinek a kijelölése miatt felháborodott a madridi együttes, így sem a sajtótájékoztatón, sem pedig a nyilvános edzésen nem vett részt, de a mérkőzésre végül kiállt. Carlo Ancelotti és Hansi Flick dolgát is nehezítették sérülések a kezdőcsapat kihirdetésénél: előbbi Éder Militao és Dani Carvajal mellett Eduardo Camavingára sem számíthatott (Kylian Mbappét pedig a kispadra ültette), míg utóbbinak Alejandro Baldét és Robert Lewandowskit kellett nélkülöznie az alapemberek közül.

A Barcelona és a Real Madrid vívta a 123. Király Kupa döntőjét. Fotó: AFP/Josep Lago

A Barcelona kezdőcsapata:

Wojciech Szczesny – Jules Koundé, Pau Cubarsí, Inigo Martínez, Gerard Martín – Pedri, Frenkie de Jong – Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha – Ferrán Torres.

Így kezdett a Real Madrid:

Thibaut Courtois – Lucas Vázquez, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy – Federico Valverde, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos – Jude Bellingham – Rodrygo, Vinícius Júnior.

Az El Clásico első félidejében a Barca dominált

Az első percek nem hoztak helyzeteket, leginkább a félpályánál zajlott a játék, az első tíz perc végén viszont szomorkodhattak a Real Madrid szurkolói, miután Ferland Mendy fájdalmas arccal ült le a földre. A francia védő nem is tudta folytatni a játékot, Fran García állt be a helyére. A folytatásban inkább a Barcelona próbált veszélyt teremteni, a 16. percben pedig tizenegyest is reklamáltak a katalánok, amikor egy bal oldali beadás után a becsúszó Valverde karja állította meg a labdát, de a játékvezető nem ítélt büntetőt, hiszen támaszkodó kezet ért a labda. Nem sokkal később a Vázquezzel is balhézó Yamal tekert centiméterekkel a jobb kapufa mellé a tizenhatos vonaláról, majd Koundé fejesét kellett szögletre tolnia Courtois-nak. A Real Madridnak egy-egy veszélytelen támadása volt,

az egyre nagyobb katalán mezőnyfölény pedig a 28. percben érett góllá: Yamal visszagurított labdáját Pedri bombázta 19 méterről a jobb felső sarokba (1-0).

Courtois hiába vetődött, Pedri lövését nem védhette. Fotó: AFP/Pierre-Philippe Marcou

A szünetig a Real Madrid valamelyest felélénkült, Bellingham révén egy lesgólig is eljutott, de érvényes találatot és komoly helyzetet sem tudott felmutatni. A Barcelona pedig bánkódhatott egy elmaradt második gól miatt, hiszen egy szögletet a hosszú kapufára tekertek a gránátvörös-kékek. Újabb találat viszont az ötperces ráadásban sem született – csak egy les miatt visszafújt madridi tizenegyes-ítélet –, így 1-0 volt az állás a három sárga lapot is hozó első félidő végén.

Mbappé beállt és egyenlített, Tchouaméni fordított a második félidőben

Ancelotti a második játékrész kezdetén pályára küldte Mbappét Rodrygo helyére. Így is a Barca veszélyeztetett először Yamal, majd Pedri révén, de a túloldalon a meccsen először Szczesnynek is kellett védenie Vinícius kísérleténél. Mbappé az 54. percben villant meg, de az éles szögből leadott lövésénél is a helyén volt a lengyel kapus. Luka Modric és Arda Güler pályára lépése után még pörgősebbé vált a találkozó: egy percen belül Raphinha, majd ismét Vinícius hagyott ki nagy helyzetet. A Real Madrid brazilja a következő percekben is veszélyes lövésekkel próbálkozott, de nem tudott eredményes lenni.

Pedri (jobbra) góljára sokáig nem volt válasza a Real Madridnak. Fotó: AFP/Josep Lago

Az idő múlásával a fővárosiak egyre feszültebbé váltak, egyre többet reklamáltak, de a visszajátszásokat látva jelentős hibája nem volt a baszk játékvezetőnek. A 68. percben De Jong rántotta le a gólhelyzetben kitört Kylian Mbappét, de nem utolsó ember lévén a holland megúszta sárga lappal, ez sem tetszett a Real játékosainak. A szabadrúgás után viszont már el is felejthették, hiszen Mbappé a kapufa segítségével a hálóba lőtte a labdát (1-1). A gól után nem tudott váltani a Barcelona, ezzel pedig éltek is a madridiak, és Güler szögletét Tchouaméni a 77. percben a kapuba fejelte, ezzel

megfordította a mérkőzést a Real Madridnak (1-2).

Maradt még fordulat a kupadöntőn, hosszabbítás döntött

Flick együttese igyekezett újabb gólt szerezni, Yamal tekerését Courtois bravúrral védte, mégis szinte a semmiből egyenlített a Barcelona: Ferrán Torres jó indítást kapott, eltolta a labdát a rosszul kifutó kapus mellett, majd az üres kapuba gurított (2-2). Még a 89. percben Viníciust lecserélte Carlo Ancelotti, így a hosszabbításban a brazil támadó már nem segített a Real Madridnak – ugyanis következett a kétszer 15 perces ráadás. Annak ellenére, hogy a rendes játékidő ráadásában előbb egy Torres ellen elkövetett szabálytalanság nem ért tizenegyest, majd ugyan egy percre rá Raphinha esése után befújta a játékvezető a büntetőt, de videózás után visszavonta azt.

Bengoetxea a videózás után tizenegyes helyett Raphinhának adott sárga lapot műesésért. Fotó: AFP/Josep Lago

A hosszabbításban mindkét csapat játékán érződött a fáradtság, hiszen jócskán visszább esett a mérkőzés irama. Ferrán Torres így is vezetést szerezhetett volna a 104. percben, de a kapufa mellé gurította a labdát. Fordulás után egy lesgólig is eljutott a Barcelona, majd a csereként beállt Fermín López is veszélyes lövéssel próbálkozott. A Real Madrid Endrick pályára küldésével igyekezett nem tizenegyesekig elhúzni a kupadöntőt, de végül

a Barcelona döntötte el a mérkőzést: Modric felelőtlen passzát Koundé fülelte le, aki a 116. percben 20 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot (3-2).

A hátralévő percekben a Real Madrid csak egy újabb olyan tizenegyes-ítéletig jutott, amelyet les miatt visszavont a játékvezető. Helyzetig azonban nem, így az ötgólos, Rüdiger kifakadásával (és kispadon kapott piros lapjával) zárult finálét a katalánok nyerték.

A Király Kupa történetében nyolcadszor találkoztak egymással a csapatok a döntőben, a szombat esti eredménnyel ezek közül négyszer-négyszer nyerte meg a trófeát a két csapat. A 32. alkalommal kupagyőztes Barcelona május 11-én a La Ligában is összecsap a Reallal, az a meccs akár a spanyol bajnoki címről is dönthet.