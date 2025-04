A Barcelona sztárjának vallomása: Elvesztettem a csatát, ne kövessék a példámat

Amióta Wojciech Szczesny a Barcelona kedvéért visszatért a nyugdíjból, közkedvelt figura lett a szárnyaló csapat szurkolói körében. Ugyanakkor szokatlan módon éltetik a lengyel kapust, dohányos Szczesnynek nevezik őt.

Wojciech Szczesnyről köztudott, hogy dohányzik Fotó: AFP/NurPhoto

Szczesny káros szenvedélye

A veterán játékosról köztudott, hogy cigarettázik, több interjúban is beszélt a rossz szokásáról. Most újra megtette, és közben arra biztatta a futballistapalántákat, hogy ne kövessék a példáját. – Hiszek benne, hogy a játék több területén sok gyerek, de még a csapattársaim előtt is példaként szolgálhatok, de vannak olyan dolgok is, amelyekben nem. Próbálok a lehető legjobb lenni minden tekintetben, de ez nem mindig jön össze. Ha a dohányzásról van szó, ne kövesse senki a példámat. Én elvesztettem a csatát. Még nagyon fiatalon lett egy rossz szokásom, tudom, hogy magamnak ártok ezzel, de hiába harcolok ellene. Úgyhogy azt üzenem mindenkinek, aki most figyel, hogy ne tegye azt, amit én – figyelmeztetett Szczesny.

A Barcelona kapusa inkább őszinte

A Barcelona hálóőrének nyíltsága meglepő, hiszen a futballisták elvétve beszélnek arról, hogy dohányoznak, esetleg hogy olykor-olykor a pohár fenekére néznek. Amikor arról kérdezték, ő miért nem kerüli a tabutémákat, így felelt: – Mert nem vagyok politikus, talán ez az oka. Csak egy kapus vagyok, elkapom a labdát, aztán meg kirúgom.

Sokkal egyszerűbb úgy nyilatkozni, ha mindig őszinte vagy, és sosem hazudsz. Amikor engem kérdeznek, én mindig a lehető legőszintébben válaszolok. Persze vannak olyan témák, amelyekről nem szívesen beszélek, ez a mostani is ilyen. De ha valaki megkérdezi, hogy dohányzom-e, igen a válasz. Szívesebben kerültem volna ki ezt a témát, mert nem akarok rossz példával szolgálni

– tette hozzá a 35 éves labdarúgó, aki a legközelebb szombat este, a Real Madrid elleni Király-kupa-döntőben léphet pályára, hacsak a Barcelona vezetőedzője, Hansi Flick nem ad inkább lehetőséget a súlyos sérülése után felépült Marc-André ter Stegennek, aki benne van a meccskeretben.