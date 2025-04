Slot három szóval vágott vissza a Liverpoolt gúnyolóknak

A Premier League-ben második Arsenal vasárnap, majd szerdán is megakadályozta azt, hogy beteljesítse a sorsát az Arne Slot vezette Liverpool, amely így még nem mondhatja bajnoknak magát. Ez azonban vasárnap megváltozhat, és most már csak Szoboszlai Dominikéken múlik, hogy a 34. fordulóban meglesz-e az arany, csak egy pontot kell szerezniük a tabellán 16. Tottenham Hotspur ellen az Anfielden, hogy behozhatatlan előnyre tegyenek szert.

Jürgen Klopp nem ünnepelhette a bajnoki címet a szurkolókkal, Arne Slot megteheti ezt Fotó: AFP/POOL/Laurence Griffiths

Persze már szerdán is készen álltak az ünneplésre Liverpoolban, mert ha az Arsenal kikapott volna a Crystal Palace-tól, akkor lezárult volna a verseny. A Vörösök együtt izgulták végig a 2-2-re végződött meccset.

– Más volt, mint általában, amikor egyedül vagy a családommal nézem a mérkőzéseket. Most mindannyian együtt voltunk, és a meccs tartogatott meglepetést. Előtte nem gondoltam volna, hogy döntetlen lehet a vége, de a lefújás után már nem csodálkoztam az eredményen. A Palace megmutatta, milyen is ez a bajnokság – utalt Arne Slot arra, hogy Angliában bármelyik csapat beleköphet a gigászok levesébe.

Slot nem iszik előre a medve bőrére

Ez akár előfordulhatna vasárnap is, bár a Liverpool eddig remekelt az idényben a Spurs ellen. Háromszor csapott már össze a két gárda, a londoniak 1-0-s győzelmén kívül kétszer a Vörösök diadalmaskodtak, 6-3-ra, illetve 4-0-ra – Szoboszlai két góllal és egy gólpasszal vette ki a részét a nagy sikerekből. De Slot figyelmeztetett, hogy ne igyanak előre a medve bőrére.

– Ezt a meccset még le kell játszani a Tottenham ellen, amely a bajnokságban már nem küzd semmiért, de az Európa-ligában igen, és arra a lehető legjobb módon akarnak felkészülni. Mi most csak a következő ellenfelünkre összpontosítunk, vagyis a Tottenhamre. Ugyanúgy készülünk, mint az idény összes többi meccsére. Remélhetőleg a játékosok és a szurkolók is ugyanolyan lelkesedéssel vágnak neki ennek a mérkőzésnek, mint a többinek – fogalmazott Slot, aki az első holland tréner lehet, aki megnyeri a Premier League-et. Őt ez nem foglalkoztatja, de azzal természetesen tisztában van, mekkora jelentősége is van a bajnoki címnek a Mersey partján. – Ez egy nagy felelősség, mindannyian tudjuk, hogy a csapat a legutóbb a koronavírus-járvány idején lett bajnok (a szurkolók nem voltak ott a stadionban – a szerk.). Mindenki várja a vasárnapot, de még van feladatunk, egy pontot kell szereznünk. Már háromszor meccseltünk az idényben a Tottenhammel, szóval tudjuk, hogy mennyire nehéz legyőzni őket.

Gyengélkednek a riválisok, ez segítette a Liverpoolt?

A Liverpool vezetőedzőjét a sajtótájékoztatón emlékeztették azokra a kritikus hangokra, miszerint a riválisok megkönnyítették a Vörösök dolgát, mert a címvédő Manchester City soha nem látott gödörbe került, az Arsenal és a Chelsea a fontos pillanatokban botlott, a Manchester United és a Tottenham pedig elveszik a középmezőnyben. Slot három szóval vágott vissza:

Mindenkinek lehet véleménye. Jó, hogy olyan világban élünk, ahol ezt mindenkivel megoszthatjuk. Én csak annyit mondhatok, hogy még sosem láttam ilyen szoros befutót az első öt helyért. Szerintem nagyon nehéz ebben a bajnokságban versenyezni, nincsenek könnyű meccsek – ez sokat elmond rólunk is. De nem a miénk az egyetlen csapat, amelynek nehezen jönnek össze a többgólos győzelmek. Talán a Liverpool, a City és az Arsenal nem olyan jó, mint korábban, de a többi csapat sokat javult.

Az éllovas Liverpool egy meccsel kevesebbet játszva tizenkét ponttal vezet az Arsenal előtt, és története során huszadszor lehet az angol élvonal legjobbja, vagyis beérheti az ősi rivális, rekordbajnok Manchester Unitedet.