Nincs meg az arany, de ezt Liverpoolban talán nem is bánják

Amikor a Liverpool legutóbb bajnok lett, azaz a 2019/2020-as idényben, akkor a Vörösök játékosai a tv előtt ünnepeltek. Együtt nézték a Chelsea és a Manchester City bajnoki mérkőzését, és a londoniak nemcsak magukon segítettek azzal, hogy 2-1-re legyőzték Pep Guardiola gárdáját, hanem a Liverpoolnak is szívességet tettek, amely így nyerte meg az aranyat.

Szoboszlai Dominiknek és liverpooli társainak még várniuk kell az ünnepléssel, mert az Arsenal nem kapott ki Fotó: AFP/Paul Ellis

Azóta nem termett babér a Premier League-ben a Liverpoolnak, de idén megvolt arra az esély, hogy a fenti legyen a forgatókönyv, csak a szereplők voltak mások, az Arsenal és a Crystal Palace csapott össze egymással, és a szerdai mérkőzést a Vörösök játékosai ismét együtt nézték.

Az Ágyúsok veresége esetén már biztosan Szoboszlai Dominikéknél kötne ki a trófea – minden más esetben legalább vasárnapig várni kellett a bajnokavatással.

Az Arsenal semmiből szerzett gólokat

Az Arsenal már az előző hétvégén elodázta a liverpooli ünneplést, és Mikel Arteta célja az volt, hogy ezt újra megtegye. Így örülhetett annak, amit látott, mert Martin Ödegaard szabadrúgása után Jakub Kiwior már a 3. percben befejelte az Ágyúsok első gólját.

Ezzel mintha megelégedett volna az Arsenal, amely a folytatásban semmit sem mutatott. Erre rá is fizetett a házigazda, egy szöglet után Eberechi Eze egyenlített a 27. percben. A meccs képe ezután sem változott, az Arsenal birtokolta többet a labdát, de egyetlenegy helyzete sem volt, a Crystal Palace támadásai több veszélyt hordoztak magukban. Mégis Arteta csapata került újra előnybe, Leandro Trossard a vendégek két védőjét is becsapva vette be Dean Henderson kapuját a 42. percben.

A Liverpool még nem bajnok

Az Arsenal nem tudta megőrizni az előnyét, egy védelmi megingást kihasználva a hazaiak tizenhatosánál Jean-Philippe Mateta lecsapott a labdára, és David Rayát átemelve beállította a 2-2-es végeredményt a 83. percben.

Így a Crystal Palace nem kaparta ki a 12 pontos előnnyel bíró Liverpoolnak a gesztenyét, de vasárnap a Tottenham ellen döntetlen is elég lenne a Vörösöknek a Premier League megnyeréséhez. És mindezt a szentélyben, az Anfielden érhetik el – Szoboszlaiék talán nem is bánják, hogy várniuk kell az ünnepléssel.