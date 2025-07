Tizenhét éve vár az újabb sikerre a Ferrari – most ez hátráltathatja Hamilton és Leclerc csapatát

Huszonöt évvel ezelőtt, 2000-ben a dél-afrikai Jody Scheckter 1979-ben elnyert világbajnoki címe óta tartó böjt zárult le a patinás olasz istálló életében. Michael Schumacher 21 évnyi nyeretlenség után aratott egyéni vb-elsőségével vette kezdetét a Ferrari máig utolsó nagy sikerkorszaka, amely a német pilóta vezényletével öt szezonon át tartott. A márka dominálta az ezredforduló első négy évét a Forma–1-ben (egyéniben és a gyártók között is nyert), aztán 2005-ben és 2006-ban a Renault és Fernando Alonso bizonyult jobbnak, majd 2007-ben Kimi Raikkönen révén újra az olasz egylet adta a vezetők világelsőjét. A 18 évvel ezelőtti vb-cím után, 2008-ban még megnyerte a konstruktőri világbajnokságot a Ferrari, azóta viszont egyszer sem jött össze egyik év végi elsőség sem. Nem kevesebb, mint tizenhét éve vár tehát az újabb sikerre a Ferrari.

Nem ma volt: a finn Kimi Raikkönen 2007-ben nyert vb-címe a Ferrari máig utolsó egyéni diadala az F1-ben (Fotó: AFP/Evaristo Sa)

A Ferrari ebben az évben nem tudja megszorongatni a McLarent

Bajnokesélyes idényei persze a Schumacher-éra utáni újrakezdés időszakát követő években is voltak az olaszoknak. Felipe Massa 2008-ban, Fernando Alonso 2010-ben és 2012-ben éppen hogy lemaradt a vb-címről, de később, a 2010-es évek második felében ideig-óráig Sebastian Vettel is többször harcban volt a világbajnokságért a Ferrarival. Charles Leclerc és Carlos Sainz munkájának köszönhetően tavaly egészen az utolsó futamig volt esélye a vörösöknek a márkák pontversenyét megnyerni, végül azonban a McLaren tudott visszatérni a csúcsra, ahonnan azóta is szemléli a mezőnyt.

Pedig a biztató 2024-es eredmények után a Ferrari optimizmusát csak növelte a tény, hogy 2025-ben Leclerc mellett már a gárda kötelékében versenyez minden idők egyik legjobb, de vitathatatlanul legeredményesebb versenyzője, Lewis Hamilton is, aki a Mercedest hagyta ott a Ferrariért. Bár az év eddigi szakaszában teljesített 12 versenyhétvégén szerzett 222 ponttal most is második a Ferrari, hátránya a szezon felénél tetemes a 460 ponttal álló, így a címét minden bizonnyal megvédő McLaren mögött.

A vezetők vb-pontversenyében sem kevés a Ferrari párosának lemaradása:

Az élen a McLarent vezető, 234 pontos Oscar Piasti áll, mögötte márkatársa, a nyolcpontnyi lemaradással következő Lando Norris a második

A címvédő Max Verstappen 165 pontot gyűjtött az eddigiekben, ezzel harmadik, negyedik George Russell 147-tel

Leclerc 119 ponttal ötödik, Hamilton pedig 103-mal hatodik.

Aligha erre számított Lewis Hamilton, aki a Ferrari versenyzőjeként eddig legfeljebb a negyedik helyig jutott 2025-ben (Fotó: Nur Photo/Luca Barsali)

A szervokormány lenne a ludas?

Ami a ponthátránynál is aggasztóbb, az a Ferrari teljesítménye: az olaszoknak nincs esélyük a győzelemre a bombaerős McLaren mögött, a Ferrari képtelen felvenni a versenyt brit riválisával, emellett a pilóták is gyakorta panaszkodnak az autóra. A július 6-án futott Brit Nagydíjon negyedikként célba ért Hamilton például azt mondta, hogy esős körülmények között a Ferrari a legnehezebben vezethető autó, Leclerc pedig egyenesen élete legrosszabb versenyének nevezte a Silverstone-ban teljesített futamot.

Leclerc a silverstone-i időmérőt követően már sejthette, hogy nem lesz jó versenye, és bár a legmélyebb szakmai titkokig hatolva nem elemezhette a nehézségeket, az autóval kapcsolatban egy olyan problémáról beszélt az újságíróknak, ami főként az időmérőkön és a gyors, nagy sebességet megkövetelő kanyarokban hátráltatja a Ferrarit. Hogy pontosan mi is lehet ez? A vezető brit szaklap, az Autosport úgy tudja, hogy a probléma a szervokormányrendszerrel kapcsolatos.

Hamarosan jöhet a segítség

A szervokormány csökkenti a kormánykerék elfordításához szükséges erőkifejtést, különösen nagy sebességű, komoly G-terhelést jelentő kanyarokban. A szervo az 1990-es évek eleje óta van jelen az F1-ben, az évtizedek alatt végbement fejlődésének köszönhetően pedig mára pontos, egyúttal nagyon fontos visszajelzéseket kaphatnak általa a pilóták. Éppen emiatt szenved hátrányt a Silverstone-hoz hasonlóan gyors, nagy oldalirányú terhelést adó pályákon a Ferrari, amikor ugyanis Leclerc és Hamilton – például egy időmérő edzés kulcspillanataiban – az autó határait feszegeti, nem szerencsés, hogy nem tökéletes a visszajelzés. Hamilton 0.203, Leclerc 0.229 ezredmásodperces hátránnyal zárt a Brit GP időmérőjén, később, a részben esős futamon pedig csak a hazai közönség előtt szereplő Hamilton képviselte a vörös színeket az élmezőnyben, igaz, ő sem tudta például maga mögé utasítani az elvileg jóval gyengébb konstrukcióval meglepetésre harmadikként zárt Nico Hülkenberget.